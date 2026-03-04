Οι ανασφάλειες που οδηγούν σε κατάθλιψη και πώς αντιμετωπίζονται

Κάθε άνθρωπος όσο κι αν πιστεύει στις ικανότητες, τις δεξιότητες και την εμφάνισή του, θα βιώσει κάποια στιγμή έλλειψη αυτοπεποίθησης, ειδικά όταν ασχολείται με οτιδήποτε καινούργιο ή όταν αντιμετωπίζει κάποια ακραία κατάσταση. Οι περισσότεροι το ξεπερνούν, αλλά όχι όλοι και όχι πάντα.

«Οι ανασφάλειες μερικές φορές γίνονται τόσο ισχυρές που διαταράσσουν ή κλονίζουν τη ζωή και μοιάζουν ανυπέρβλητες», επισημαίνει η Ψυχολόγος κ. Ιωάννα Τζόβολου και εξηγεί: «Εμποδίζουν τη σύνδεση με τους άλλους, την επίτευξη των στόχων, την ευημερία και την ευεξία. Έχουν επιπτώσεις στη σωματική υγεία, όπως διαταραχές ύπνου αλλά και στην ψυχική, όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση, άγχος και κατάθλιψη.

Η υπερνίκησή τους ωστόσο αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της πορείας μας προς στην ανάπτυξη και την εξέλιξη. Το μόνο που χρειάζεται είναι ο επαναπροσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο ο εγκέφαλος εκλαμβάνει και αντιμετωπίζει την ανασφάλεια».

Οι πηγές των ανασφαλειών είναι πολλές. Η έλλειψη συναισθηματικής υποστήριξης από την οικογένεια ή συναισθηματικής νοημοσύνης, η εσωστρέφεια, η υπερβολική εξάρτηση από τους άλλους και η έλλειψη ικανοποίησης βασικών αναγκών διαβίωσης είναι μερικές από αυτές.

Μερικές φορές γίνονται χρόνιες, ειδικά όταν προκαλούνται από οικονομικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της φτώχειας και της επισιτιστικής ανασφάλειας, ή από προβλήματα εμπιστοσύνης και σύνδεσης με ανθρώπους. Τότε γίνονται αιτία παρατεταμένου στρες που οδηγεί πολλές φορές σε αισθήματα απελπισίας, κοινωνικής απομόνωσης και κατάθλιψης, μια διαταραχή που επιφέρει μια βαθύτερη, πιο επίμονη συναισθηματική πτώση απ’ ότι η ανασφάλεια. Όταν όμως η ανασφάλεια “συναντά” την κατάθλιψη, δημιουργείται ένας “βρόχος” που εκτοξεύει τον συναισθηματικό πόνο.

Ποιες είναι οι πιο συχνές ανασφάλειες που οδηγούν στην κατάθλιψη

Ανασφάλεια διασύνδεσης

Ανεπιθύμητα γεγονότα στα πρώτα χρόνια της ζωής, όπως κακοποίηση ή παραμέληση, κλονίζουν την εμπιστοσύνη και δημιουργούν ένα επίμονο αίσθημα τρωτότητας που συνεχίζεται και στην ενήλικη ζωή, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συνάπτουν κάθε λογής σχέσεις.

Τα συγκεκριμένα άτομα δεν εμπιστεύονται τους άλλους. Ακόμα και σε καταστάσεις άνευ σημασίας αγχώνονται υπερβολικά, απομακρύνονται και καταθλίβονται.

Επισιτιστική Ανασφάλεια

Η απώλεια της εργασίας και η σημαντική μείωση εισοδήματος με άμεσο ή έμμεσο τρόπο έχει εντείνει τις οικονομικές προκλήσεις, οι οποίες εμποδίζουν πολλές φορές ακόμα και την εκπλήρωση βασικών αναγκών.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία, τα άτομα κάθε ηλικίας που βιώνουν οικονομικό στρες έχουν περισσότερες από διπλάσιες πιθανότητες να υποφέρουν από κατάθλιψη.

Οι παρεμβάσεις για την πρόληψη της επισιτιστικής-οικονομικής ανασφάλειας μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστική και άμεση μείωση της συχνότητας εμφάνισης συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης. Η δε στήριξη της ψυχικής υγείας, μέσω Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας μπορεί να αλλάξει τον τρόπο σκέψης προκειμένου να τεθούν νέοι τρόποι ανατροπής της κατάστασης, χωρίς τη λήψη φαρμάκων.

Στεγαστική ανασφάλεια

Η ανασφάλεια στέγασης που προκαλείται από τις μη προσιτές κατοικίες, τις κακές συνθήκες διαβίωσης, την έλλειψη σταθερής κατοικίας ή την αστεγία γενικά, παρότι αποτελεί μέρος της οικονομικής ανασφάλειας απαιτεί ιδιαίτερη μνεία, δεδομένης της στεγαστικής κρίσης σε πολλές χώρες του κόσμου, περιλαμβανομένης της Ελλάδας τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Αυτοί που πλήττονται περισσότερο είναι οι ενοικιαστές χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, αφού αντιμετωπίζουν πρόβλημα εύρεσης κατοικίας σε τιμή που να μην ξεπερνά το 30-50% του συνολικού εισοδήματος, ώστε να μπορούν να καλύπτουν και άλλες βασικές τους ανάγκες, όπως η διατροφή.

Επαγγελματική ανασφάλεια

Οι νεαροί ενήλικες ηλικίας από 18 έως 26 ετών αντιμετωπίζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας καθώς η συχνή απώλεια εργασίας μέχρι να αποκτήσουν εμπειρία και να εδραιωθούν αλλά και η καθυστέρηση της επίτευξης των στόχων τους, τούς προκαλούν πολλές φορές άγχος και κατάθλιψη.

Ωστόσο ανασφάλειες που σχετίζονται με την εργασία δεν αναπτύσσουν, μόνο οι νέοι, αλλά και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ενήλικες και κυρίως όσοι χάσουν την δουλειά τους λίγο πριν τη συνταξιοδότησή τους.

Ανασφάλεια ηλικιωμένων

Όταν οι άνθρωποι γερνούν οι κοινωνικές επαφές τους μειώνονται, ιδίως μετά τη συνταξιοδότηση, όπως και οι οικονομικοί τους πόροι είτε επειδή αποσύρονται από την ενεργό επαγγελματική ζωή, είτε λόγω απώλειας του/της συζύγου που συνέβαλε στο εισόδημα του νοικοκυριού.

Η οικονομική πίεση προκαλεί άγχος που μπορεί να επηρεάσει τη συναισθηματική ευημερία τους, αφού η έλλειψη οικονομικών πόρων συνδέεται άμεσα με τις βασικές ανάγκες επιβίωσής τους.

«Η αντιμετώπιση των ανασφαλειών, του άγχους και της κατάθλιψης και η μεταστροφή των άχρηστων σκέψεων σε νέες πιο δημιουργικές είναι το κλειδί για τη δημιουργία των σωστών βάσεων για ένα καλύτερο, πιο ευοίωνο μέλλον. Η Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία μπορεί να βοηθήσει με τεχνικές που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν τόσο οι νέοι όσο και οι μεσήλικες και οι ηλικιωμένοι με μεγαλύτερη ευκολία και ανθεκτικότητα», καταλήγει η κ. Τζόβολου.

Διαβάστε επίσης:

Σχέση παχυσαρκίας και καρκίνου: Το επικίνδυνο σπλαχνικό λίπος και πώς να το αντιμετωπίσετε

Στάση εργασίας ΟΕΝΓΕ: «Οι ειδικευόμενοι νέοι γιατροί δεν είναι αναλώσιμο και φθηνό επιστημονικό δυναμικό»

Υπουργείο Υγείας: Άκυρη η απόφαση συγκρότησης ΔΣ του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου