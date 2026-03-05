Οι θεωρίες συνωμοσίας πρόδωσαν το «κίνημα των Τεμπών»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Οι κινητοποιήσεις για τα τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη, στις 28 Φεβρουαρίου, δεν είχαν σε καμιά περίπτωση τη μαζικότητα των περσινών συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων.
Ειδικά στο Σύνταγμα, από τους 500.000 ανθρώπους πέρυσι, φέτος με το ζόρι συμμετείχαν οι υποδεκαπλάσιοι.
Οι λόγοι ήταν αρκετοί και η εικόνα αυτή μάλλον αναμενόμενη. Κατ’ αρχάς είναι ξεκάθαρο ότι ουκ ολίγοι πολίτες τον τελευταίο έναν χρόνο ένιωσαν προδομένοι σε διάφορα επίπεδα:
Ως πολιτικό πρόσωπο απογοήτευσε πολύ περισσότερους απ’ όσους θα μπορούσε να φανταστεί – ακόμη και προβεβλημένους συγγενείς των θυμάτων, τους οποίους, κατά τους ίδιους, η Καρυστιανού διαβεβαίωνε ψευδώς μέχρι την τελευταία ώρα ότι δεν θα πολιτευτεί – και η συνέχεια δεν αναμένεται ευοίωνη.
Μεταξύ των απογοητευμένων ξεχωρίζουν οι πολίτες με αριστερή πολιτική και ιδεολογική «ταυτότητα», οι οποίοι, αφού είδαν πολιτικούς και οργανώσεις του χώρου τους να υιοθετούν θεωρίες συνωμοσίας, να ταυτίζονται με απίθανους «εμπειρογνώμονες» και διάφορους άλλους ιδιοτελείς παράγοντες, «κεραυνοβολήθηκαν» ακούγοντας την Καρυστιανού να αναπαράγει απόψεις ακροδεξιάς κοπής.
Όφειλαν βεβαίως να έχουν διακρίνει νωρίτερα ότι η ακροδεξιάς προέλευσης «θεωρία του ξυλολίου» ήταν μια κακόβουλη θεωρία συνωμοσίας, αλλά η κάψα τους «να πέσει ο Μητσοτάκης» αποδείχθηκε ισχυρότερη από τη λογική τους. Δεν ήταν φυσικά η πρώτη φορά.
Η ανοχή – αν όχι και η πίστη – σε άλλες θεωρίες συνωμοσίας νωρίτερα, όπως οι αντιεμβολιαστικές, επίσης ακροδεξιάς κοπής, εντάσσονταν στην ίδια ανορθολογική συμπεριφορά, από την οποία σταθερά ωφελημένη είναι η Άκρα Δεξιά. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς.
Το πολιτικό δίδαγμα απ’ όλη αυτή την περιπέτεια είναι ότι η εμμονή κάποιων στην εξαπάτηση των πολιτών μετατόπισε τη συζήτηση περί των πραγματικών κυβερνητικών ευθυνών για τα Τέμπη στο πεδίο της παραφροσύνης – προς όφελος, φυσικά, της κυβέρνησης…
