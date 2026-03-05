search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 08:07
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Σταύρος Χριστακόπουλος ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

05.03.2026 06:21

Οι θεωρίες συνωμοσίας πρόδωσαν το «κίνημα των Τεμπών»

05.03.2026 06:21
Οι κινητοποιήσεις για τα τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη, στις 28 Φεβρουαρίου, δεν είχαν σε καμιά περίπτωση τη μαζικότητα των περσινών συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων. 

Ειδικά στο Σύνταγμα, από τους 500.000 ανθρώπους πέρυσι, φέτος με το ζόρι συμμετείχαν οι υποδεκαπλάσιοι

Οι λόγοι ήταν αρκετοί και η εικόνα αυτή μάλλον αναμενόμενη. Κατ’ αρχάς είναι ξεκάθαρο ότι ουκ ολίγοι πολίτες τον τελευταίο έναν χρόνο ένιωσαν προδομένοι σε διάφορα επίπεδα:

  • Από την κατάρρευση της «θεωρίας του ξυλολίου», με την οποία διάφοροι συστηματικά τροφοδότησαν την κοινωνική οργή και την οποία πλέον αποποιούνται ακόμη και κορυφαία πρόσωπα από την πλευρά των συγγενών θυμάτων.
  • Από την επιλογή της Μαρίας Καρυστιανού να «εξαργυρώσει» με ψήφους τη συμπάθεια που της έδειξαν εκατομμύρια Έλληνες την εποχή που ήταν απλώς η «μάνα των Τεμπών». 

Ως πολιτικό πρόσωπο απογοήτευσε πολύ περισσότερους απ’ όσους θα μπορούσε να φανταστεί – ακόμη και προβεβλημένους συγγενείς των θυμάτων, τους οποίους, κατά τους ίδιους, η Καρυστιανού διαβεβαίωνε ψευδώς μέχρι την τελευταία ώρα ότι δεν θα πολιτευτεί – και η συνέχεια δεν αναμένεται ευοίωνη.

Μεταξύ των απογοητευμένων ξεχωρίζουν οι πολίτες με αριστερή πολιτική και ιδεολογική «ταυτότητα», οι οποίοι, αφού είδαν πολιτικούς και οργανώσεις του χώρου τους να υιοθετούν θεωρίες συνωμοσίας, να ταυτίζονται με απίθανους «εμπειρογνώμονες» και διάφορους άλλους ιδιοτελείς παράγοντες, «κεραυνοβολήθηκαν» ακούγοντας την Καρυστιανού να αναπαράγει απόψεις ακροδεξιάς κοπής.

Όφειλαν βεβαίως να έχουν διακρίνει νωρίτερα ότι η ακροδεξιάς προέλευσης «θεωρία του ξυλολίου» ήταν μια κακόβουλη θεωρία συνωμοσίας, αλλά η κάψα τους «να πέσει ο Μητσοτάκης» αποδείχθηκε ισχυρότερη από τη λογική τους. Δεν ήταν φυσικά η πρώτη φορά. 

Η ανοχή – αν όχι και η πίστη – σε άλλες θεωρίες συνωμοσίας νωρίτερα, όπως οι αντιεμβολιαστικές, επίσης ακροδεξιάς κοπής, εντάσσονταν στην ίδια ανορθολογική συμπεριφορά, από την οποία σταθερά ωφελημένη είναι η Άκρα Δεξιά. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς.

Το πολιτικό δίδαγμα απ’ όλη αυτή την περιπέτεια είναι ότι η εμμονή κάποιων στην εξαπάτηση των πολιτών μετατόπισε τη συζήτηση περί των πραγματικών κυβερνητικών ευθυνών για τα Τέμπη στο πεδίο της παραφροσύνης – προς όφελος, φυσικά, της κυβέρνησης…

