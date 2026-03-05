search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 14:18
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.03.2026 12:48

Ηλικιωμένος παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο στον Πειραιά

05.03.2026 12:48
Ένας ηλικιωμένος παρασύρθηκε το πρωί της Πέμπτης (5/3) από αστικό λεωφορείο στη λεωφόρο Ηρώων Πολυτεχνείου στο ύψος της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου, στον Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το τροχαίο σημειώθηκε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Ο ηλικιωμένος φέρεται να τραυματίστηκε και στη συνέχεια να μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει τραυματιστεί σοβαρά.

