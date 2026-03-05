Ηλικιωμένος παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο στον Πειραιά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένας ηλικιωμένος παρασύρθηκε το πρωί της Πέμπτης (5/3) από αστικό λεωφορείο στη λεωφόρο Ηρώων Πολυτεχνείου στο ύψος της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου, στον Πειραιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το τροχαίο σημειώθηκε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.
Ο ηλικιωμένος φέρεται να τραυματίστηκε και στη συνέχεια να μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο Νοσοκομείο.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει τραυματιστεί σοβαρά.
