Ηλικιωμένος παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο στον Πειραιά

Ένας ηλικιωμένος παρασύρθηκε το πρωί της Πέμπτης (5/3) από αστικό λεωφορείο στη λεωφόρο Ηρώων Πολυτεχνείου στο ύψος της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου, στον Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το τροχαίο σημειώθηκε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Ο ηλικιωμένος φέρεται να τραυματίστηκε και στη συνέχεια να μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει τραυματιστεί σοβαρά.

