search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 14:18
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.03.2026 14:00

JD Power Europe: Αν ο πόλεμος τελειώσει σύντομα, η αυτοκινητοβιομηχανία δεν θα επηρεαστεί

05.03.2026 14:00
aftokinito_viomichania_0503_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Ο πόλεμος στο Ιράν αύξησε τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, ενώ η ναυτιλία γύρω από την περιοχή έχει διαταραχθεί σε σημαντικό βαθμό. Επίσης, οι ασφαλιστικές εταιρείες ακυρώνουν την κάλυψη κινδύνου πολέμου για τα πλοία στον Κόλπο. Έτσι τίθεται το ερώτημα αν οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα επηρεαστούν από τον πόλεμο και αν είναι εκτεθειμένες σε αυτές τις εξελίξεις.

Το σίγουρο είναι ότι ο κλάδος θα πρέπει να δείξει ανθεκτικότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού. Αν ο πόλεμος κρατήσει τέσσερις ή πέντε εβδομάδες, τότε ο αντίκτυπος θα είναι πολύ μικρότερος και όλη η αλυσίδα δεν θα διαταραχθεί σε μεγάλο βαθμό. Αν κρατήσει περισσότερο, τότε τα πράγματα γίνονται περίπλοκα, αναφέρει ο επικεφαλής οικονομολόγος και διευθυντής επαγγελματικών υπηρεσιών του οργανισμού ερευνών JD Power Europe, Christof Engelskirchen.

Ο ίδιος αναφέρει ότι οι εξελίξεις θα οδηγήσουν αρκετούς καταναλωτές προς την ηλεκτροκίνηση στην προσπάθειά τους να μειώσουν την έκθεσή τους σε παρόμοιους εξωτερικούς κινδύνους στο μέλλον.

Από την άλλη οι εξελίξεις στο Ιράν αναβάλλουν την απόφαση αρκετών καταναλωτών για την αγορά αυτοκινήτου, καθώς περιμένουν να δουν τι θα γίνει στο μέλλον. «Ίσως καθυστερούν την απόφαση, αλλά όταν την πάρουν, θα μπορούσαν να στραφούν περισσότερο σε ηλεκτροκίνητα οχήματα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Christof Engelskirchen και συνεχίζει:

«Υποθέτω ότι οι εταιρείες που δεν έχουν κάνει καλή δουλειά στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου στις αλυσίδες εφοδιασμού τους, θα είναι περισσότερο εκτεθειμένες. Ωστόσο, προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη οικονομική κρίση στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας».

Διαβάστε επίσης:

Πρώτες εντυπώσεις από τη BMW iX3 – Η κατανάλωση ενέργειας που… σοκάρει

Η Lotus αποκαλύπτει το πρώτο plug-in hybrid SUV της

Τι σημαίνει η ένδειξη «service» – Μπορώ να τη «σβήσω» μόνος μου;

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giorgos-lianis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάνης: «Υπήρξα γαλαντόμος σύντροφος αλλά κάκιστος σύζυγος, εξαιρετικός παππούς και πανάθλιος πατέρας» (Video)

aftokinito_viomichania_0503_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

JD Power Europe: Αν ο πόλεμος τελειώσει σύντομα, η αυτοκινητοβιομηχανία δεν θα επηρεαστεί

AntónioLoboAntunes
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πέθανε ο διάσημος Πορτογάλος συγγραφέας, Αντόνιο Λόμπο Αντούνες

crystal_ryan_0503_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Όσκαρ 2026: Ιστορική επανένωση των Billy Crystal και Meg Ryan για να τιμήσουν τον Rob Reiner (photos)

bokota-ekplixi-new
MEDIA

Ξέσπασε σε κλάματα η Δάφνη Μπόκοτα – Η έκπληξη του γιου της στο πλατό της εκπομπής (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

gerapetritis karystianou bakogiannis giannis
ΚΑΛΧΑΣ

Η λεπτή γραμμή στην Κύπρο, ο ρόλος Γεραπετρίτη, Δένδια, ο συναινετικός Ανδρουλάκης, η κόντρα Καρυστιανού με ΚΚΕ, ο Μπακογιάννης ξανά για το δήμο και το κρασί του Giannis

CHRISTINA APPLEGATE
LIFESTYLE

Όταν η Κριστίνα Άπλγκεϊτ παράτησε τον Μπραντ Πιτ για έναν ροκ σταρ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 14:18
giorgos-lianis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάνης: «Υπήρξα γαλαντόμος σύντροφος αλλά κάκιστος σύζυγος, εξαιρετικός παππούς και πανάθλιος πατέρας» (Video)

aftokinito_viomichania_0503_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

JD Power Europe: Αν ο πόλεμος τελειώσει σύντομα, η αυτοκινητοβιομηχανία δεν θα επηρεαστεί

AntónioLoboAntunes
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πέθανε ο διάσημος Πορτογάλος συγγραφέας, Αντόνιο Λόμπο Αντούνες

1 / 3