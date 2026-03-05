search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 14:18
ADVERTORIAL

05.03.2026 11:56

Καθηλώνει το «Drop» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

05.03.2026 11:56
nova-new
  • Αυτή την Κυριακή 8/3 (22:00) στο Novacinema1 με τους Meghann Fahy, Reed Diamond, Brandon Sklenar και σκηνοθεσία του Christopher Landon
  • Και φυσικά στην ΕΟΝ On Demand μπορείτε να δείτε την αγαπημένη σας ταινία, όποτε και όπου εσείς θέλετε, ακόμα και offline!

Τo θρίλερ μυστηρίου «Drop» (2025, διάρκειας 105’) με τους Meghann Fahy, Reed Diamond, Brandon Sklenar και σκηνοθεσία του Christopher Landon θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 8 Μαρτίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

Μια ήρεμη βραδιά μετατρέπεται σε απειλή, όταν μια γυναίκα λαμβάνει αινιγματικά μηνύματα που προβλέπουν κάθε της κίνηση και την ωθούν να βρει ποιος την παρακολουθεί, πριν να είναι αργά. H συνέχεια επί της οθόνης την Κυριακή 8/3 (22:00).

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα αι offline.

