«Μεγάλος αδελφός» και σε αλκοόλ και τσιγάρα – Το νέο μητρώο που στήνει η κυβέρνηση

Τάξη στην αγορά αλκοόλ και καπνού επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση στήνοντας έναν ακόμη….Μεγάλο Αδελφό.

Πρόκειται για το Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων Καπνού, Αλκοόλ και λοιπών μη καπνικών προϊόντων στο οποίο όλες συναφείς επιχειρήσεις και επαγγελματίες είναι υποχρεωμένοι να εγγραφούν έως τις 16 Απριλίου.

Υπολογίζεται ότι οι ετήσιες απώλειες για τα δημόσια ταμεία από το παράνομο αλκοόλ είναι κοντά στα 500 εκατ. ευρώ ενώ κάποιες αναλύσεις ανεβάζουν τις απώλειες από τα καπνικά προϊόντα στα 300 εκατ. ευρώ ετησίως. Σύνολο 800 εκατ. ευρώ.

Το μητρώο αναλαμβάνει να στήσει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για λογαριασμό του υπουργείου Υγείας και στόχος του είναι με την αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων να βελτιωθεί ο έλεγχος στην αγορά αφενός και να προστατευθεί η υγεία των πολιτών αφετέρου.

Το Μητρώο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ).

Ο υπόχρεος σε εγγραφή μπαίνει στο μητρώο με τους κωδικούς Taxis και με τη σύνδεση πραγματοποιείται έλεγχος ΑΦΜ και ΚΑΔ για τα νομικά πρόσωπα και αντλούνται στοιχεία επικοινωνίας όπως στοιχεία κινητού τηλεφώνου και διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας

Από τον κατάλογο όλων των υποκαταστημάτων της επιχείρησης, όπως αυτός αντλείται από την Α.Α.Δ.Ε., ο χρήστης επιλέγει το υποκατάστημα για το οποίο υποβάλλει δήλωση. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων για περισσότερα του ενός υποκαταστήματα, με υποβολή χωριστής δήλωσης για κάθε υποκατάστημα.

Για κάθε υποκατάστημα, ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τα παρακάτω στοιχεία:

Το είδος του σημείου πώλησης

Την επιλογή κατηγοριών προϊόντων

Την Διεύθυνση του υποκαταστήματος, καθώς και την γεωγραφική απεικόνιση της τοποθεσίας αυτού σε ψηφιακό χάρτη

Στη συνέχεια ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι συμμορφώνεται με τις κείμενες διατάξεις, από την απαγόρευση πώλησης σε ανήλικους μέχρι τις υγειονομικές διατάξεις και οριστικοποιείται η εγγραφή του με μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης.

Με βάση τη δήλωση του μητρώου θα διενεργούνται και οι έλεγχοι από τα αρμόδια όργανα ελέγχου.

Για λόγους διαφάνειας και ενημέρωσης της κοινής γνώμης, κάποια από τα στοιχεία του Μητρώου θα επιτρέπονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου Υγείας.

Συγκεκριμένα θα εμφανίζονται σε μορφή πίνακα:

Ο Α.Φ.Μ. της Επιχείρησης

Η Επωνυμία της Επιχείρησης

Η Κύρια Δραστηριότητα της Επιχείρησης (Κ.Α.Δ.)

Η κατηγορία των προϊόντων

Η Διεύθυνση του Καταστήματος/Υποκαταστήματος

Οι Δραστηριότητες (Κ.Α.Δ.) του Καταστήματος/Υποκαταστήματος

Επίσης θα εμφανίζεται και χάρτης σημείων πώλησης.

