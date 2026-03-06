«BORA-BORA» του Κώστα Παπαγεωργίου: Μία ξεκαρδιστική και ταυτόχρονα φιλοσοφημένη κωμωδία στο Θέατρο της Ημέρας (Photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μία ξεκαρδιστική και ταυτόχρονα φιλοσοφημένη κωμωδία έρχεται, από τις 14 Μαρτίου, και για τέσσερα Σάββατα, στην Κόκκινη Σκηνή του Θεάτρου της Ημέρας.
Ο λόγος για το μονόπρακτο θεατρικό έργο «BORA-BORA», σε κείμενο, σκηνοθεσία και μουσική επιμέλεια του Κώστα Παπαγεωργίου.
Ο Χάρης Γελαδάρης είναι ένας τύπος που έχει κερδίσει ένα τεράστιο χρηματικό ποσό. Είναι αυτό, όμως, αλήθεια ή έχει συμβεί κάτι άλλο; Μήπως κρύβονται ένοχα μυστικά στο παρελθόν του στην Ελλάδα; Μήπως έμπλεξε σε κομπίνες με παράνομες επιδοτήσεις;
Ο Χάρης απολαμβάνει μια ζωή χωρίς έγνοιες στα τροπικά νησιά Μπόρα Μπόρα. Η απόλυτη ηρεμία του όμως διαταράσσεται μια νύχτα, όταν μια παράξενη ύπαρξη εισβάλλει στο όνειρό του.
Ποιος είναι αυτός ο μυστηριώδης επισκέπτης και τι θέλει; Θα καταφέρει να ταράξει τα λιμνάζοντα νερά της καλοπέρασης και να κάνει τον Χάρη να δει τη ζωή αλλιώς;
Η απάντηση θα δοθεί επί σκηνής, σε μια παράσταση διάρκειας 60 λεπτών, γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και τροπική διάθεση!
Παίζουν:
Μονόλογος προλογίζοντας το έργο: Σοφία Νικολαϊδου
