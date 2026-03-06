«BORA-BORA» του Κώστα Παπαγεωργίου: Μία ξεκαρδιστική και ταυτόχρονα φιλοσοφημένη κωμωδία στο Θέατρο της Ημέρας (Photos)

Μία ξεκαρδιστική και ταυτόχρονα φιλοσοφημένη κωμωδία έρχεται, από τις 14 Μαρτίου, και για τέσσερα Σάββατα, στην Κόκκινη Σκηνή του Θεάτρου της Ημέρας.

Ο λόγος για το μονόπρακτο θεατρικό έργο «BORA-BORA», σε κείμενο, σκηνοθεσία και μουσική επιμέλεια του Κώστα Παπαγεωργίου.

Η Υπόθεση

Ο Χάρης Γελαδάρης είναι ένας τύπος που έχει κερδίσει ένα τεράστιο χρηματικό ποσό. Είναι αυτό, όμως, αλήθεια ή έχει συμβεί κάτι άλλο; Μήπως κρύβονται ένοχα μυστικά στο παρελθόν του στην Ελλάδα; Μήπως έμπλεξε σε κομπίνες με παράνομες επιδοτήσεις;

Ο Χάρης απολαμβάνει μια ζωή χωρίς έγνοιες στα τροπικά νησιά Μπόρα Μπόρα. Η απόλυτη ηρεμία του όμως διαταράσσεται μια νύχτα, όταν μια παράξενη ύπαρξη εισβάλλει στο όνειρό του.

Ποιος είναι αυτός ο μυστηριώδης επισκέπτης και τι θέλει; Θα καταφέρει να ταράξει τα λιμνάζοντα νερά της καλοπέρασης και να κάνει τον Χάρη να δει τη ζωή αλλιώς;

Η απάντηση θα δοθεί επί σκηνής, σε μια παράσταση διάρκειας 60 λεπτών, γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και τροπική διάθεση!

Συντελεστές

Κείμενο – Σκηνοθεσία – Μουσική επιμέλεια: Κώστας Παπαγεωργίου

Επιμέλεια κίνησης: Βασιλεία Πέτρου

Παίζουν:

Κώστας Παπαγεωργίου

Βασιλεία Πέτρου

Μονόλογος προλογίζοντας το έργο: Σοφία Νικολαϊδου

Πληροφορίες παράστασης

Ημέρες & ώρες παραστάσεων: Από Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 και για 4 Σάββατα (14, 21, 28 Μαρτίου & 4 Απριλίου)

Ώρα έναρξης: 21:30

Θέατρο της Ημέρας – Κόκκινη Σκηνή (Διεύθυνση: Ν. Γεννηματά 20, Αθήνα, πλησίον Μετρό Πανόρμου)

Εισιτήρια

Τιμή: 12€ (γενική είσοδος)

Ομαδικό (10+ άτομα): 10€

Προπώληση ηλεκτρονικά μέσω ΜΟRE

