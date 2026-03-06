search
ΘΕΑΤΡΟ

«Η Μουγγή Καμπάνα» του Θανάση Τριαρίδη από την ομάδα Rodez στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Η παράσταση «Η Μουγγή Καμπάνα» της Ομάδας Rodez, βασισμένη στη συγκλονιστική και τρομακτικά επίκαιρη νουβέλα του Θανάση Τριαρίδη, μετά από δύο επιτυχημένες χρονιές στην Αθήνα, τις sold out παραστάσεις στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη όπου παρουσιάστηκε στο 59ο Φεστιβάλ Δημητρίων, επιστρέφει για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από 23 Μαρτίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:30.

Omnis oculus continent lacrimas suas

Σε μιαν απέραντη έρημη πολιτεία στέκεται μια αλλόκοτη εκκλησία με μια τεράστια, ακόμη πιο αλλόκοτη, σκοτεινή καμπάνα που έχει το χρώμα του σκοτωμένου αίματος. Όσο κι αν τραβάς τη γλώσσα της κανένας ήχος δεν βγαίνει πια. Όλα ξεκίνησαν το 1191 μετά τον Χριστό, κι ακόμα συνεχίζουν. Το χωριό της Ευλογιάς ήταν για αιώνες ο «Παράδεισος», όμως μια γενοκτονία, που βρίσκει ένοχους τους κατοίκους της, κάνει το Στόμα του Θεού να πάψει. Το ξέσπασμα του λοιμού που μετατρέπεται σε επιδημία είναι το μόνο που τους αναγκάζει να ψάξουν τον τρόπο για να επανορθώσουν και να επιστρέψουν στην εποχή της ευμάρειας.

Άραγε τι θα πει Δικαιοσύνη και τι Αγάπη;

Η ομάδα RODEZ δημιουργεί μια «χειροποίητη» παράσταση με τέσσερις ηθοποιούς, συνεχώς επί σκηνής, με εργαλεία το σώμα τους και τη φωνή τους. Η μουσική είναι πρωτότυπη, επηρεασμένη από δημοτικά τραγούδια, μοιρολόγια και εκκλησιαστικούς ύμνους.

Πώς επηρεάζεται κάποιος όταν αναλαμβάνει εξουσία, πώς μια κοινωνία υποδέχεται τους πρόσφυγες, πώς αντιμετωπίζουν οι πολίτες το ξέσπασμα μιας επιδημίας και τελικά πώς χωράει μέσα σε αυτά η αλληλεγγύη και η ενσυναίσθηση.

Ένα έργο γραμμένο το 2003, με ζητήματα τόσο επίκαιρα που απασχολούν την κοινωνία μέχρι και σήμερα. Η Μουγγή Καμπάνα είναι μια ιστορία που μας άγγιξε από την πρώτη ανάγνωση και ευχόμαστε να αγγίξει και τον κάθε θεατή ξεχωριστά. 

Συντελεστές:

  • Συγγραφέας: Θανάσης Τριαρίδης
  • Σκηνοθεσία: Μάριος Κρητικόπουλος, Πάνος Αποστολόπουλος
  • Δραματουργική επεξεργασία: Ομάδα Rodez
  • Μουσική: Ηλέκτρα Σαρρή
  • Σκηνικά/Κοστούμια: Αλεξάνδρα-Αναστασία Φτούλη
  • Επιμέλεια κίνησης: Νικόλας Χατζηβασιλειάδης

Ερμηνεύουν (αλφαβητικά): Σόνια Καλαϊτζίδου, Μάριος Κρητικόπουλος, Ανθή Σαββάκη, Ηλέκτρα Σαρρή.

  • Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Πειραιώς 206, Ταύρος)
  • Από Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026
  • Κάθε Δευτέρα & Τρίτη, στις 21.30

