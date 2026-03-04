«Δολοφόνοι, εσείς είστε το νέο Άουσβιτς» του Θανάση Τριαρίδη στον Πολυχώρο Εργοτάξιον

Στις 21 Μαρτίου κάνει πρεμιέρα το θεατρικό έργο του Θανάση Τριαρίδη «Δολοφόνοι, εσείς είστε το νέο Άουσβιτς» στον Τεχνοχώρο Εργοτάξιον από την Akatsuki Theatre Company.

Mια σκληρή πολιτική αλληγορία για τη θανατοπολιτική της σύγχρονης Δύσης. Το έργο γράφτηκε την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2025, σε μια περίοδο που η γενοκτονία στη Γάζα και τα εγκλήματα των pushbacks στα σύνορα της Ευρώπης επαναπροσδιορίζουν τα όρια της ανθρωπιάς μας.

Υπόθεση

Σε μια «Δημοκρατία», που καθημερινά βομβαρδίζει αμάχους ονομάζοντάς τους «Τρομοκράτες» και δολοφονεί αμάχους ονομάζοντάς τους «Εισβολείς», ένα ακαταλόγιστο σύνθημα διαδίδεται αναίτια ανάμεσα στους ευυπόληπτους πολίτες χωρίς κανείς να έχει καταλάβει από πού ξεκίνησε: «Δολοφόνοι, εσείς είστε το νέο Άουσβιτς».

Αμέσως δημιουργείται ένα έκτακτο κυβερνητικό όργανο αντιμετώπισης αυτής της πρωτοφανούς αχαριστίας. Συμμετέχουν η Διευθύντρια Στρατηγικής και Επικοινωνίας της Κυβέρνησης, ο Συντονιστής Κυβερνητικού Έργου, ο Εκτελεστικός Βραχίονας Ασφαλείας και ο Εκπρόσωπος του Γραφείου του Πρωθυπουργού.

Πώς μπορεί να νουθετήσει η υπεύθυνη Κυβέρνηση τους αχάριστους πολίτες που δεν καταλαβαίνουν ότι το Κράτος δολοφονεί για το δικό τους καλό;

Μέσα από πέντε σκηνές κλιμακούμενου κυνισμού, παρακολουθούμε την προσπάθεια της εξουσίας να εξουδετερώσει το σύνθημα: από την βίαιη καταστολή στη χρήση «ειδήσεων-αντιπερισπασμού», από εκεί στην κατασκευή εικονικών καταστροφών και τελικά, στην πλήρη αφομοίωση και κανονικοποίηση της καταγγελίας από το ίδιο το σύστημα.

Ταυτότητα Παράστασης

Συγγραφέας: Θανάσης Τριαρίδης

Σκηνοθεσία/φωτισμοί/σκηνικά/κοστούμια: Στέλιος Πετράκης

Βοηθοί Σκηνοθέτη: Μαρίζα Μανατάκη, Χαρά Κατσή

Μουσική: Αντώνης Καραθανασόπουλος

Διανομή

Διευθύντρια Στρατηγικής και Επικοινωνίας της Κυβέρνησης: Μαρίζα Μανατάκη

Συντονιστής του Κυβερνητικού Έργου: Γιώργος Γκιόκας

Εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού: Στέλιος Πετράκης

Εκτελεστικός Βραχίονας Ασφαλείας: Αντώνης Καραθανασόπουλος

Φωνή Πρωθυπουργού: Μέμος Μπεγνής

Χώρος : Τεχνοχώρος Εργοτάξιον | Διογένους 1, Άγιος Δημήτριος (πλησίον σταθμού μετρό «Δάφνη»)

: Τεχνοχώρος Εργοτάξιον | Διογένους 1, Άγιος Δημήτριος (πλησίον σταθμού μετρό «Δάφνη») Ημέρα/ώρα παραστάσεων: Σάββατο στις 21:00

Διαβάστε επίσης:

Ο Ερωτόκριτος επιστρέφει στην Κρήτη δια χειρός Θοδωρή Γκόνη

«Το Σημειωματάριο» του Ζαν Κλοντ Καρριέρ στη Θεατρική Σκηνή Αντώνη Αντωνίου

«Μαρί Αντουανέτ – Savon Original: Η Ασφυξία Του Πούπουλου Όταν Πέφτει» – Από σήμερα στο Δώμα του Θεάτρου Νέου Κόσμου