«Δολοφόνοι, εσείς είστε το νέο Άουσβιτς» του Θανάση Τριαρίδη στον Πολυχώρο Εργοτάξιον

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στις 21 Μαρτίου κάνει πρεμιέρα το θεατρικό έργο του Θανάση Τριαρίδη «Δολοφόνοι, εσείς είστε το νέο Άουσβιτς» στον Τεχνοχώρο Εργοτάξιον από την Akatsuki Theatre Company.
Mια σκληρή πολιτική αλληγορία για τη θανατοπολιτική της σύγχρονης Δύσης. Το έργο γράφτηκε την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2025, σε μια περίοδο που η γενοκτονία στη Γάζα και τα εγκλήματα των pushbacks στα σύνορα της Ευρώπης επαναπροσδιορίζουν τα όρια της ανθρωπιάς μας.
Σε μια «Δημοκρατία», που καθημερινά βομβαρδίζει αμάχους ονομάζοντάς τους «Τρομοκράτες» και δολοφονεί αμάχους ονομάζοντάς τους «Εισβολείς», ένα ακαταλόγιστο σύνθημα διαδίδεται αναίτια ανάμεσα στους ευυπόληπτους πολίτες χωρίς κανείς να έχει καταλάβει από πού ξεκίνησε: «Δολοφόνοι, εσείς είστε το νέο Άουσβιτς».
Αμέσως δημιουργείται ένα έκτακτο κυβερνητικό όργανο αντιμετώπισης αυτής της πρωτοφανούς αχαριστίας. Συμμετέχουν η Διευθύντρια Στρατηγικής και Επικοινωνίας της Κυβέρνησης, ο Συντονιστής Κυβερνητικού Έργου, ο Εκτελεστικός Βραχίονας Ασφαλείας και ο Εκπρόσωπος του Γραφείου του Πρωθυπουργού.
Πώς μπορεί να νουθετήσει η υπεύθυνη Κυβέρνηση τους αχάριστους πολίτες που δεν καταλαβαίνουν ότι το Κράτος δολοφονεί για το δικό τους καλό;
Μέσα από πέντε σκηνές κλιμακούμενου κυνισμού, παρακολουθούμε την προσπάθεια της εξουσίας να εξουδετερώσει το σύνθημα: από την βίαιη καταστολή στη χρήση «ειδήσεων-αντιπερισπασμού», από εκεί στην κατασκευή εικονικών καταστροφών και τελικά, στην πλήρη αφομοίωση και κανονικοποίηση της καταγγελίας από το ίδιο το σύστημα.
Ταυτότητα Παράστασης
Διανομή
Διαβάστε επίσης:
Ο Ερωτόκριτος επιστρέφει στην Κρήτη δια χειρός Θοδωρή Γκόνη
«Το Σημειωματάριο» του Ζαν Κλοντ Καρριέρ στη Θεατρική Σκηνή Αντώνη Αντωνίου
«Μαρί Αντουανέτ – Savon Original: Η Ασφυξία Του Πούπουλου Όταν Πέφτει» – Από σήμερα στο Δώμα του Θεάτρου Νέου Κόσμου
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.