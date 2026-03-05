search
ΘΕΑΤΡΟ

Το εμβληματικό «Μεγάλο Φαγοπότι» του Marco Ferreri μεταφέρεται στη σκηνή

Το εμβληματικό Μεγάλο Φαγοπότι (La Grande Bouffe) του Marco Ferreri, μία από τις πιο τολμηρές ταινίες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, μεταφέρεται στη σκηνή μέσα από μια ελεύθερη, σύγχρονη θεατρική διασκευή.

Το Μεγάλο Φαγοπότι επιχειρεί να ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση γύρω από τη λαιμαργία, την υπερκατανάλωση, τον μηδενισμό και τη βουβή κατάρρευση του δυτικού πολιτισμού. Ζητήματα που σήμερα επιστρέφουν με νέα, επιτακτική ένταση.

Τέσσερις άντρες και μία γυναίκα αποσύρονται σε μια βίλα με έναν και μόνο σκοπό: να φάνε μέχρι τελικής πτώσεως. Μέσα από ένα ξέφρενο γλέντι που δοκιμάζει τα όρια του σώματος, της ηθικής και της επιθυμίας, οι ήρωες οδηγούνται ολοένα πιο κοντά στην αυτοκαταστροφή ή τη λύτρωση.

Ένα συμπόσιο που ξεκινά ως παιχνίδι, αλλά αποκαλύπτει μια βαθύτερη, σκοτεινή πείνα: για νόημα, για επαφή, για υπέρβαση.

Συντελεστές:

  • Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Βασιλακόπουλος
  • Σύμβουλοι Δραματουργίας: Νεφέλη Παπαναστασοπούλου, Γιώργος Δασκαλάκης
  • Σκηνογραφία: Geurt Holdijk
  • Μουσική: Μιχάλης Παρασκάκης
  • Χορογραφία: Ερμής Μαλκότσης
  • Σχεδιασμός Φωτισμών: Βασίλης Αποστολάτος
  • Κοστούμια: Κωνσταντίνος Βασιλακόπουλος

Παίζουν (αλφαβητικά)

Ιφιγένεια Βαρελά, Θανάσης Δήμου, Χάρης Χαραλάμπους – Καζέπης,
Δημοσθένης Παπαδόπουλος, Γκαλ Ρομπίσα, Εύη Σαουλίδου

Προ-Παραστασιακές Συζητήσεις

Για πρώτη φορά σε ελληνική θεατρική παραγωγή, Το Μεγάλο Φαγοπότι εγκαινιάζει έναν νέο θεσμό:
σύντομες συζητήσεις πριν την παράσταση, που προσφέρουν στο κοινό εργαλεία θέασης και κατανόησης της σκηνοθετικής προσέγγισης.

Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε ένα νέο, σκεπτόμενο κοινό που επιθυμεί να συμμετέχει σε μια ουσιαστική εμπειρία πέρα από την ίδια την αφήγηση.

  • Πρεμιέρα: 15 Απριλίου 2026 
  • Τετάρτη με Σάββατο στις 21:00 & Κυριακή στις 16:00
  • Θέατρο Συγγρού 33 – Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 33, Αθήνα, 117 43

