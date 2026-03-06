search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 11:11
06.03.2026 10:10

«Δύναμη είναι να παλεύεις μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα» – Πέντε γυναίκες της Women’s Football League αποκαλύπτονται στην Allwyn

06.03.2026 10:10
«Δεν είμαι αδύναμη όταν τα πράγματα ζορίζουν». «Δεν είμαι εύθραυστη». «Δεν είμαι δεύτερη επιλογή». Αυτές είναι μερικές μόνο από τις φράσεις με τις οποίες οι αθλήτριες από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας ποδοσφαίρου γυναικών περιέγραψαν τι δεν τις χαρακτηρίζει ως γυναίκες.

Κοιτώντας την κάμερα της Allwyn, Επίσημου Χορηγού του πρωταθλήματος, πέντε αθλήτριες αποκαλύπτουν τι σημαίνει γι αυτές δύναμη, ποιο στοιχείο της προσωπικότητάς τους τις έχει βοηθήσει περισσότερο στον αθλητισμό, τι έχουν μάθει μέσα από το ποδόσφαιρο και ποια λέξη τις χαρακτηρίζει καλύτερα μέσα στο γήπεδο.

Παράλληλα, δίνουν τη δική τους απάντηση σε όσους υποτιμούν το ποδόσφαιρο γυναικών και στέλνουν  μήνυμα στις κοπέλες που ονειρεύονται να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον αθλητισμό.

Δείτε το βίντεο:

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

