06.03.2026 22:37

Γεραπετρίτης: Η αμυντική θωράκιση των νησιών δεν είναι προς διαπραγμάτευση

06.03.2026 22:37
gerapetritis 887- new

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογράμμισε με έμφαση ότι «η αμυντική θωράκιση των νησιών μας είναι η πρώτη προτεραιότητά μας και σ’ αυτό δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω ποτέ». Οι δηλώσεις του έγιναν απόψε σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, τιμώντας τη συμπλήρωση 78 ετών από την Ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα, στις 7 Μαρτίου 1948.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε τη σημασία της ιστορικής αυτής επετείου, αναδεικνύοντας παράλληλα τη στρατηγική θέση των νησιών στον εθνικό και γεωπολιτικό χάρτη, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των τρεχουσών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, ο υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στην ιστορική πορεία των Δωδεκανήσων, επισημαίνοντας τον καθοριστικό ρόλο τους μέχρι την ένταξή τους στην Ελλάδα. Μίλησε, επίσης, για την προσωπική του σύνδεση με την περιοχή, καθώς κατάγεται από την Κάρπαθο.

«Χρέος αδελφού προς αδελφό» η ενίσχυση στην Κύπρο

«Ο ελληνισμός δεν χάνεται υπό οποιαδήποτε βία, υπό οποιοδήποτε καθεστώς και τα Δωδεκάνησα, το απέδειξαν αυτό», τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης. Παράλληλα, έκανε αναφορά στην αποστολή στρατιωτικής βοήθειας προς την Κύπρο, επισημαίνοντας ότι «το να ενισχύσουμε την Κύπρο είναι ένα χρέος αδελφού προς αδελφό».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, ο Δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, καθώς και οι βουλευτές Γ. Παππάς, Μ. Κόνσολας, Μίκα Ιατρίδη και Β. Υψηλάντης. Επίσης, συμμετείχαν η πρόεδρος της ΔΕΕΠ της ΝΔ, Εφη Χαραλαμποπούλου, αντιπεριφερειάρχες, ο τέως Δήμαρχος Αντώνης Καμπουράκης, αντιδήμαρχοι, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κυριάκος Κασάπης, η επίτιμη πρόξενος της Γαλλίας, Αλίκη Μόσχη, στελέχη της ΝΔ και εκπρόσωποι τοπικών φορέων.

