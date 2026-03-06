Το Υπερταμείο/Growthfund και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ ανακοινώνουν τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΦΑΡΟΣ AI FACTORY

Το Υπερταμείο και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης ανακοινώνουν τη σύνθεση του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής εταιρείας του Υπερταμείου «Ελληνικό Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης Ανώνυμη Εταιρεία (AE)» με διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΟΣ AI FACTORY». Πρόκειται να αποτελέσει τον επιχειρηματικό βραχίονα του εθνικού Εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης «Pharos», το οποίο θα έχει ως υπολογιστικό πυρήνα τον νέο εθνικό υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ». Η θυγατρική εταιρεία συστάθηκε με μετόχους το Υπερταμείο, το οποίο κατέχει ποσοστό 70%, και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ, το οποίο κατέχει το υπόλοιπο 30%.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΦΑΡΟΣ AI FACTORY» επελέγησαν στελέχη με εκτεταμένη διεθνή και εγχώρια εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς της τεχνολογίας, της Τεχνητής Νοημοσύνης και της επιχειρηματικότητας, τα οποία θα στηρίζουν τη λειτουργία και τον στρατηγικό προσανατολισμό της εταιρείας. Η σύνθεση του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Θάνος Παπαδημητρίου, Πρόεδρος Αφροδίτη Σεβαστή, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Βέρρα Μαρμαλίδου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Ρίσκου Αιμίλιος Χαλαμανδάρης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, (ex-officio), Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Βασίλειος-Μιχαήλ Καρκατζούνης, (ex-officio), Ειδικός Γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων Ιωάννης Μαστρογεωργίου,

Ο Πρόεδρος της «ΦΑΡΟΣ» Θάνος Παπαδημητρίου είναι καταξιωμένος ακαδημαϊκός και επιχειρηματίας στον χώρο της τεχνολογίας. Είναι συνιδρυτής και Πρόεδρος της Moveo.AI, πλατφόρμας προηγμένων AI agents για σύνθετες επιχειρησιακές αλληλεπιδράσεις, καθώς και πρώην CEO της PNOE, όπου αξιοποίησε ιδιόκτητα AI μοντέλα για εξατομικευμένες λύσεις υγείας. Συνδυάζει στρατηγική, τεχνολογία και εφαρμοσμένη καινοτομία σε διεθνές επίπεδο. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της «ΦΑΡΟΣ», Αφροδίτη Σεβαστή, έχει διατελέσει επί 3 συναπτά έτη CTO στο Υπερταμείο/Growthfund. Διαθέτει εμπειρία άνω των 25 ετών, εκ των οποίων 13 σε διεθνείς οργανισμούς και έργα, στην ηγεσία σύνθετων προγραμμάτων ψηφιακού μετασχηματισμού, τη διαχείριση καινοτομίας και τη λειτουργική αριστεία ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ, Δημήτρης Παπαστέργιου, δήλωσε: «Η σύσταση της «ΦΑΡΟΣ AI FACTORY» σηματοδοτεί ένα καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη και για τη μετάβαση της Ελλάδας σε μια οικονομία γνώσης και καινοτομίας. Ως Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης κινηθήκαμε με ταχύτητα και σχέδιο, εξασφαλίζουμε τους απαραίτητους ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και προχωρούμε συντονισμένα στη δημιουργία κρίσιμων ψηφιακών υποδομών για τη χώρα. Με το «Pharos», τον νέο εθνικό υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» που αναπτύσσουμε και που θα αποτελέσει την υπολογιστική βάση του AI Factory, αλλά και με τον δεύτερο υπερυπολογιστή που θα εγκατασταθεί στην Κοζάνη, δημιουργούμε ένα ισχυρό εθνικό οικοσύστημα υπολογιστικών δυνατοτήτων και καινοτομίας. Στόχος μας είναι να γεφυρώσουμε την έρευνα με την πραγματική οικονομία, δίνοντας σε ερευνητές, νεοφυείς επιχειρήσεις και ελληνικές εταιρείες τα εργαλεία για να αναπτύξουν εφαρμογές ΤΝ που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας και θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, επισήμανε τα εξής: «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνουμε σήμερα τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της νέας μας θυγατρικής του εθνικού “εργοστασίου” Τεχνητής Νοημοσύνης ΦΑΡΟΣ. Πρόκειται για στελέχη με πλούσια εμπειρία και αποδεδειγμένο ιστορικό επιδόσεων, και είμαι πεπεισμένος ότι θα ανταπεξέλθουν με συνέπεια στην απαιτητική αποστολή τους. Αποτελεί μια εθνική τεχνολογική υποδομή με στόχο να γεφυρώσει τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο με την πραγματική οικονομία, παρέχοντας σε start-ups, μικρομεσαίες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, ενταγμένες σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα γνώσης, τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας. Η Ελλάδα διεκδικεί μία ξεχωριστή θέση στον διεθνή χάρτη της Τεχνητής Νοημοσύνης.Στόχος μας είναι να προσφέρει πραγματικά οφέλη για τις επιχειρήσεις, την οικονομία και τελικά για τον ίδιο τον πολίτη».

Η θυγατρική του Υπερταμείου «ΦΑΡΟΣ AI FACTORY» εντάσσεται σε κοινοπραξία με εταίρους το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ-Δ), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ, για την υλοποίηση του έργου Pharos AI Factory που εκτελείται με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

Θάνος Παπαδημητρίου

Ο Θάνος Παπαδημητρίου είναι καταξιωμένος ακαδημαϊκός και επιχειρηματίας στον χώρο της τεχνολογίας. Είναι SDA Fellow στο SDA Bocconi στο Μιλάνο και SDA Professor στο SDA Bocconi Asia Centre στη Μουμπάι, όπου διδάσκει και διεξάγει έρευνα στον τομέα της Διαχείρισης Λειτουργιών και Τεχνολογίας. Παράλληλα, είναι Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής, Λειτουργιών και Διοίκησης του NYU Stern, όπου διδάσκει Τεχνητή Νοημοσύνη για Επιχειρήσεις, Ανάπτυξη Τεχνολογικών Προϊόντων, Τεχνολογική Επιχειρηματικότητα και Venture Capital, έχοντας λάβει επανειλημμένα διακρίσεις για την ποιότητα της διδασκαλίας του. Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής του πορείας έχει επίσης διδάξει στο London Business School και στο Πανεπιστήμιο Chulalongkorn. Έχει δημοσιεύσει εκτενώς σε κορυφαία διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά και αρθρογραφεί τακτικά σε σημαντικές εφημερίδες στην Ελλάδα, καθώς και σε διεθνώς αναγνωρισμένες διαδικτυακές πλατφόρμες. Πέρα από την ακαδημαϊκή του δραστηριότητα, είναι Πρόεδρος της Moveo AI, μιας προηγμένης πλατφόρμας agent-as-a-service, και Συνιδρυτής και Venture Partner της Charge Ventures στη Νέα Υόρκη. Προηγουμένως διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της PNOĒ, η οποία αναγνωρίστηκε από τους Financial Times ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Αμερική. Κατέχει διδακτορικό (Ph.D.) στη Διοίκηση Λειτουργιών και Τεχνολογίας από το UCLA Anderson, μεταπτυχιακό (M.S.) στην Επιστήμη Υπολογιστών από το UCLA και πτυχίο (B.Sc.) στην Επιστήμη Υπολογιστών από το MIT. Οι σπουδές του υποστηρίχθηκαν από σημαντικά ιδρύματα, με πιο αξιοσημείωτη τη χορηγία του Ιδρύματος Ωνάση.

Αφροδίτη Σεβαστή

Η Αφροδίτη Σεβαστή διαθέτει εμπειρία άνω των 25 ετών στην ηγεσία σύνθετων προγραμμάτων ψηφιακού μετασχηματισμού, τη διαχείριση καινοτομίας και τη λειτουργική αριστεία ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών. Ξεκίνησε την καριέρα της το 1997 στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», ως R&D Engineer. Την περίοδο 2005–2018 διετέλεσε Επικεφαλής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών λύσεων και υπηρεσιών για το πανευρωπαϊκό δίκτυο GÉANT. Από το 2014 δραστηριοποιείται ως ανεξάρτητη εμπειρογνώμονας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα της Ευρωπαϊκής Έρευνας και Καινοτομίας. Από τον Νοέμβριο του 2017 έως και τον Αύγουστο του 2019 κατείχε τη θέση της Chief Technology Officer στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε., συμμετέχοντας παράλληλα στην Επιτροπή Στρατηγικής της εταιρείας. Το 2020 ανέλαβε τη θέση της IT Operations Director στη Munich RE HealthTech. Σήμερα κατέχει τη θέση της Chief Technology Officer στο Υπερταμείο, ενώ παράλληλα είναι Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της CrediaBank. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στα Δίκτυα Επικοινωνιών και κάτοχος Διπλώματος Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Κατέχει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών MSc in Information Networking από το Carnegie Mellon University, ΗΠΑ.

Βέρρα Μαρμαλίδου

Η Βέρρα Μαρμαλίδου είναι ανώτατο στέλεχος Internal Audit, Risk & Compliance με εμπειρία άνω των 35 ετών στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας. Ξεκίνησε την καριέρα της στον τομέα δανείων και στη συνέχεια (1998–2006), ανέλαβε ως διεθύντρια το Private Banking της Εθνικής Χρηματιστηριακής με εξειδίκευση σε παράγωγα, ομόλογα, μετοχές και σύνθετα επενδυτικά προϊόντα. Στη συνέχεια, για 15 έτη, υπηρέτησε στον Εσωτερικό Έλεγχο της Τράπεζας σε θέσεις ευθύνης μέχρι και το ρόλο του Head of Internal Audit, με αρμοδιότητες μεταξύ άλλων για fraud investigations, automated auditing, Information Systems audits καθώς και τη μεθοδολογία εσωτερικού ελέγχου. Την περίοδο 2021–2025 ανέλαβε το ρόλο του Compliance Risk Governance & Monitoring Executive του Group και Segment Risk & Control Officer. Παράλληλα ηγήθηκε του σχεδιασμού και της υλοποίησης στρατηγικών έργων για την ενίσχυση του GRC οικοσυστήματος. Έχει τιμηθεί τρεις φορές από το transformation πρόγραμμα της Τράπεζας. Είναι Πρόεδρος του ΙΙΑ Greece, πρώην Board Member του ECIIA, ενώ συμμετείχε ενεργά σε διεθνή έργα OECD/EU. Είναι μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής διαφόρων Πανεπιστημίων. Είναι πτυχιούχος Οικονομολόγος από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και έχει Master στα Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Κατέχει τις διεθνείς πιστοποιήσεις CIA, CRMA, COSO IC και IIA Quality Assessor.

Αιμίλιος Χαλαμανδάρης

Ο Αιμίλιος Χαλαμανδάρης διαθέτει μακρά εμπειρία σε ηγετικές θέσεις τεχνολογίας από την πολυετή πορεία του στην έρευνα και την επιχειρηματικότητα. Ξεκίνησε το 2001 στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ/ΕΚ Αθηνά) ως συνεργαζόμενος ερευνητής, συμμετέχοντας στη διαχείριση και τον συντονισμό περισσότερων από 12 εθνικών και ευρωπαϊκών έργων R&D. Το 2009 ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρεία Innoetics, την οποία συνίδρυσε ως spin-off του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά». Στην Innoetics, υπήρξε ηγετικό μέλος της ομάδας ανάπτυξης κορυφαίων παγκοσμίως τεχνολογιών σύνθεσης φωνής, οδηγώντας την εταιρεία στην ιστορική εξαγορά από τη Samsung Electronics το 2017. Το 2017 ανέλαβε τη θέση του Head of R&D της Samsung Electronics στην Ελλάδα, ενώ από το 2019 ως το 2022, ως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ), συνέβαλε στη στρατηγική διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής καινοτομίας. Σήμερα, ηγείται της παγκόσμιας ανάπτυξης φωνητικών τεχνολογιών για το οικοσύστημα της Samsung, ενώ παράλληλα είναι ενεργός μέντορας και επενδυτής σε νεοφυείς επιχειρήσεις μέσω επενδυτικών σχημάτων VC και ως angel investor. Ο Αιμίλιος Χαλαμανδάρης, είναι διπλωματούχος και διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ του ΕΜΠ και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, Master (M.Sc.) στις Τηλεπικοινωνίες από το Imperial College London. Επίσης είναι κάτοχος της διάκρισης «R&D Manager of the Year» για το 2022, ως αναγνώριση της ηγετικής του προσφοράς στην ελληνική τεχνολογική καινοτομία.

Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος

Ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος είναι Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διετέλεσε Πρύτανης του ίδιου Πανεπιστημίου κατά την περίοδο 2011-2016. Εξελέγη Προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων (1/2014 έως 6/2014). Eίναι Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Sussex, Ηνωμένο Βασίλειο. Από τον Αύγουστο του 2019, υπηρετεί ως Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπεύθυνος – μεταξύ άλλων – για το Gov.gr, τον Προσωπικό Αριθμό Πολίτη (ΠΑ), τη Διαλειτουργικότητα σε ολόκληρο τον Δημόσιο Τομέα, το κυβερνητικό νέφος (GCloud) συντελώντας στην αλματώδη εξέλιξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας μας κατά τα τελευταία έτη. Είχε επίσης διατελέσει ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και Οικονομικών (2004 – 2009), όπου δημιουργήθηκαν τα πληροφοριακά συστήματα φορολογίας ακινήτων (ΕΤΑΚ) και περιουσιολογίου (E9), νέο TAXISnet, ηλεκτρονικό τελωνείο (ICISnet), ελεγκτικών υπηρεσιών (ELENXIS) κα.

Βασίλειος-Μιχαήλ Καρκατζούνης

Ο Βασίλης Καρκατζούνης είναι Ειδικός Γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων από τον Αύγουστο του 2025. Είναι δικηγόρος, εξειδικευμένος στο δίκαιο των Νέων Τεχνολογιών. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (LL.M.) από το Queen Mary University of London, είναι διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με αντικείμενο την προστασία της ιδιωτικής ζωής στην online διαφήμιση. Έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε κρίσιμους τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η διακυβέρνηση του Διαδικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση του εθνικού νομικού πλαισίου για τις νέες τεχνολογίες, καθώς και στην εκπροσώπηση της Ελλάδας στις διαπραγματεύσεις για την Πράξη για την Τεχνητή Νοημοσύνη της ΕΕ (EU AI Act) και τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Μετά την υιοθέτηση του AI Act, έχει αναλάβει τον συντονισμό των εθνικών ομάδων εργασίας του AI Board και του AI Committee, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ερμηνεία και εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Διαθέτει εκτενή εμπειρία στη συμβουλευτική για θέματα δικαίου πληροφορικής και προστασίας προσωπικών δεδομένων, συνεργαζόμενος με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Το ερευνητικό και επαγγελματικό του έργο επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση δεδομένων και την ηθική και νομική διάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση της σε τομείς όπως η δημόσια διοίκηση και η απονομή δικαιοσύνης. Έχει δημοσιεύσει μελέτες και άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους για τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις δικαιοπολιτικές του προκλήσεις.

Ιωάννης Μαστρογεωργίου

Ο Γιάννης Μαστρογεωργίου είναι, από τον Μάρτιο του 2022, ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης. Από το 2019 έως το 2022, υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης στην Προεδρία της Κυβέρνησης. Προηγουμένως, διετέλεσε Διευθυντής του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής (2018-2019) και Διευθυντής του think tank «ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη» (2013-2018). Επιπλέον, έχει υπηρετήσει ως Διευθυντής Επικοινωνίας και Ειδικός Σύμβουλος Υπουργού στο Υπουργείο Παιδείας καθώς και ως Ειδικός Σύμβουλος Υπουργού στο Υπουργείο Ανάπτυξης και το Ελληνικό Κοινοβούλιο, έχοντας στο παρελθόν εργαστεί σε μεγάλες εταιρίες, στο χώρο της διαφήμισης και της πολιτικής επικοινωνίας. Υπήρξε, επίσης, Marshall Memorial Fellow, στο German Marshall Fund of the United States (GMF). Έχει σπουδάσει Ιστορία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διεθνείς Σχέσεις, Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών.