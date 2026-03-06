search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 11:12
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.03.2026 09:04

UNICEF: Διακόσια παιδιά έχασαν τη ζωή τους στις επτά ημέρες του πολέμου στη Μέση Ανατολή

06.03.2026 09:04
Έκκληση UNICEF για πτήσεις με στόχο την μεταφορά εμβολίων - Media

Θλιβερός είναι ο πρώτος απολογισμός του πολέμου στη Μέση Ανατολή με την UNICEF να αναφέρει ότι σχεδόν 200 παιδιά έχουν σκοτωθεί από το περασμένο Σαββατοκύριακο, μετά την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και τη διάχυση του πολέμου σε άλλες χώρες.

Σύμφωνα με την ανθρωπιστική οργάνωση τουλάχιστον 181 έχουν σκοτωθεί στο Ιράν, 7 στο Λίβανο, 3 στο Ισραήλ και 1 στο Κουβέιτ.

«Τα παιδιά δεν ξεκινούν πολέμους, αλλά πληρώνουν ένα απαράδεκτα υψηλό τίμημα. Η στρατιωτική κλιμάκωση σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή έχει ήδη καταστροφικές επιπτώσεις στα παιδιά», επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η UNICEF.

Διαβάστε επίσης

Ντόναλντ Τραμπ: Όταν «τελειώσω» με το Ιράν παίρνει σειρά η Κούβα είπε μπροστά στον Λιονέλ Μέσι

Μέση Ανατολή: Νέες επιδρομές σε Τεχεράνη και Βηρυτό, αντίποινα του Ιράν σε ΗΑΕ και Μπαχρέιν – «Εμείς καθορίζουμε τον ρυθμό του πολέμου», λένε οι ΗΠΑ (Live οι εξελίξεις

Sky News: Καθυστερημένα στην Κύπρο το βρετανικό αντιτορπιλικό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mikrospitistolivadi
MEDIA

Netflix: Επαναφέρει το «Μικρό σπίτι στο λιβάδι» 52 χρόνια έπειτα από την αρχική εκδοχή του – Τον Ιούλιο ο πρώτος κύκλος

AP24214697237029
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συνεργασία-έκπληξη: Μαζί Τσιτσιπάς και Τζόκοβιτς στο διπλό του Indian Wells

hyundai-i10-n-line-lifestyle-0723-02_jpg_bfc_off
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Hyundai που κοντράρει την Toyota στις πωλήσεις στην Ελλάδα

pyelos
ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα για την υγεία του πυελικού εδάφους

ertnews new
MEDIA

Η ΕΡΤ κατέγραψε σε ζωντανή μετάδοση την κατάρριψη ιρανικών βλημάτων από την αεροάμυνα του Ισραήλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

Khalaf Ahmad Al Habtoor
ΚΟΣΜΟΣ

Μεγιστάνας των ΗΑΕ σε Τραμπ: «Ποιος σου έδωσε την εξουσία να ξεκινήσεις πόλεμο στο Ιράν;»

nadia-kontogeorgi-new
LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

sanchez trump erdogan papandreou
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ελιγμός Σάντσεθ, το μη σχέδιο Τραμπ, η δύσκολη θέση Ερντογάν, τα πρώτα γκάλοπ για τον πόλεμο και οι κάλπες, η… ανατροπή Παπανδρέου και η διαρκής δίκη  

papamatthaiou-new
LIFESTYLE

Τάκης Παπαματθαίου: «Είναι δυνατόν στην εποχή μας να είναι τόσο εξευτελιστικό το επάγγελμα του ηθοποιού;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 11:11
mikrospitistolivadi
MEDIA

Netflix: Επαναφέρει το «Μικρό σπίτι στο λιβάδι» 52 χρόνια έπειτα από την αρχική εκδοχή του – Τον Ιούλιο ο πρώτος κύκλος

AP24214697237029
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συνεργασία-έκπληξη: Μαζί Τσιτσιπάς και Τζόκοβιτς στο διπλό του Indian Wells

hyundai-i10-n-line-lifestyle-0723-02_jpg_bfc_off
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Hyundai που κοντράρει την Toyota στις πωλήσεις στην Ελλάδα

1 / 3