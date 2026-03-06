UNICEF: Διακόσια παιδιά έχασαν τη ζωή τους στις επτά ημέρες του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Θλιβερός είναι ο πρώτος απολογισμός του πολέμου στη Μέση Ανατολή με την UNICEF να αναφέρει ότι σχεδόν 200 παιδιά έχουν σκοτωθεί από το περασμένο Σαββατοκύριακο, μετά την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και τη διάχυση του πολέμου σε άλλες χώρες.

Σύμφωνα με την ανθρωπιστική οργάνωση τουλάχιστον 181 έχουν σκοτωθεί στο Ιράν, 7 στο Λίβανο, 3 στο Ισραήλ και 1 στο Κουβέιτ.

«Τα παιδιά δεν ξεκινούν πολέμους, αλλά πληρώνουν ένα απαράδεκτα υψηλό τίμημα. Η στρατιωτική κλιμάκωση σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή έχει ήδη καταστροφικές επιπτώσεις στα παιδιά», επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η UNICEF.

