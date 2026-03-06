Viohalco: Ισχυρή ανάπτυξη για το 2025 με αύξηση τζίρου, κερδών και βελτίωση λειτουργικής κερδοφορίας

Η βιομηχανική δραστηριότητα του ομίλου Viohalco συνέχισε να κινείται ανοδικά το 2025, με την εταιρεία να καταγράφει σημαντική ενίσχυση τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στην κερδοφορία της. Τα οικονομικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη δυναμική που έχει αναπτύξει ο όμιλος τα τελευταία χρόνια σε βασικούς κλάδους όπως το αλουμίνιο, ο χαλκός, τα καλώδια, οι σωλήνες χάλυβα και ο χάλυβας, αξιοποιώντας την ισχυρή βιομηχανική του βάση και το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, ο κύκλος εργασιών για το 2025 ανήλθε στα 7,2 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 9% σε σχέση με το 2024, όταν είχε διαμορφωθεί στα 6,6 δισ. ευρώ. Η άνοδος αυτή αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των όγκων πωλήσεων αλλά και στις υψηλότερες τιμές σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων.

Ακόμη πιο έντονη ήταν η βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας. Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε στα 727 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 20% σε σύγκριση με τα 604 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς. Η ενίσχυση αυτή αποδίδεται κυρίως στη στροφή σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, αλλά και στη συνετή διαχείριση του κόστους παραγωγής.

Παράλληλα, σημαντική ήταν και η άνοδος των κερδών προ φόρων, τα οποία ανήλθαν στα 398 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 45% σε σχέση με τα 274 εκατ. ευρώ του 2024. Την ίδια στιγμή, ο καθαρός δανεισμός του ομίλου παρουσίασε μικρή αποκλιμάκωση, φθάνοντας τα 1,496 δισ. ευρώ έναντι 1,513 δισ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Η βελτίωση αυτή αποτυπώνεται και στον δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA, ο οποίος μειώθηκε στο 2,1 από 2,5 το 2024, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας. Με βάση τα αποτελέσματα της χρήσης, προτείνεται η διανομή μικτού μερίσματος ύψους 0,27 ευρώ ανά μετοχή.

Ενίσχυση επιδόσεων σε βασικούς κλάδους

Ο κλάδος του αλουμινίου αποτέλεσε έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης για τον όμιλο. Η ισχυρή ζήτηση για προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και οι βελτιωμένες τιμές κατεργασίας οδήγησαν σε αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, ενώ παράλληλα καταγράφηκε και μείωση του καθαρού δανεισμού του συγκεκριμένου τομέα.

Στον κλάδο του χαλκού, η εταιρεία κατέγραψε αύξηση των πωλήσεων, διατηρώντας ταυτόχρονα ισχυρά επίπεδα κερδοφορίας. Ωστόσο, οι υψηλότερες τιμές χαλκού στο London Metal Exchange και οι επιπτώσεις από εμπορικούς δασμούς σε ορισμένες αγορές δημιούργησαν πρόσθετες πιέσεις στο κεφάλαιο κίνησης προς το τέλος της χρονιάς.

Ο τομέας των καλωδίων παρουσίασε επίσης θετική πορεία, με βελτιωμένα περιθώρια κερδοφορίας και αύξηση του κύκλου εργασιών. Η υψηλή αξιοποίηση των παραγωγικών μονάδων και η αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης μεγάλων έργων συνέβαλαν στη διατήρηση ισχυρών οικονομικών επιδόσεων. Παράλληλα, το χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας τα 2,9 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα και στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα, όπου καταγράφηκαν ιστορικά υψηλές επιδόσεις. Η υψηλή παραγωγική αξιοποίηση και οι στοχευμένες επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό βελτίωσαν την αποδοτικότητα των μονάδων και ενίσχυσαν τη συνολική αναπτυξιακή πορεία του τομέα.

Στον κλάδο του χάλυβα, ο όμιλος πέτυχε αύξηση του όγκου πωλήσεων και σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας, παρά το γεγονός ότι η ζήτηση στην ευρωπαϊκή αγορά παρέμεινε σχετικά υποτονική. Οι βελτιώσεις στους δείκτες λειτουργικής απόδοσης των εργοστασίων οδήγησαν σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους και ενίσχυσαν τα αποτελέσματα του κλάδου.

Σταθερή πορεία στον τομέα ακινήτων

Θετική ήταν και η συμβολή του τομέα ακινήτων στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου. Η ολοκλήρωση νέων αναπτύξεων και η πρόοδος σε έργα κατασκευής, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη ζήτηση για σύγχρονα και βιώσιμα επαγγελματικά κτίρια στην Ελλάδα, ενίσχυσαν τη δραστηριότητα του συγκεκριμένου τομέα.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις της χρονιάς, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος, υπογράμμισε ότι η εταιρεία συνέχισε να αξιοποιεί τη διαφοροποιημένη βιομηχανική της βάση και να ενισχύει τη θέση της σε ένα ιδιαίτερα ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Όπως σημείωσε, η στρατηγική της εταιρείας παραμένει προσανατολισμένη στη συνεχή βελτίωση της παραγωγικής αποδοτικότητας, στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και στη στοχευμένη επέκταση σε αγορές με θετικές προοπτικές, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους.

