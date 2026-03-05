Novibet και Allwyn ματαιώνουν τη μεταξύ τους συμφωνία

Την απόφαση να μην προχωρήσουν τελικά στη μεταξύ τους συναλλαγή έλαβαν από κοινού η Novibet και η Allwyn, βάζοντας τέλος στη διαδικασία που βρισκόταν υπό εξέταση από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η απόφαση, σύμφωνα με τις δύο πλευρές, προέκυψε ύστερα από συνολική αξιολόγηση των δεδομένων της διαδικασίας και με βασικό στόχο τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής αξίας για τους μετόχους και τους επενδυτές της Novibet.

Με την εξέλιξη αυτή διακόπτεται η διαδικασία ολοκλήρωσης της συμφωνίας, χωρίς – όπως επισημαίνεται – να επηρεάζονται τα στρατηγικά σχέδια ή η αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.

Στρατηγική με έμφαση στην τεχνολογία

Η Novibet δηλώνει ότι συνεχίζει κανονικά την υλοποίηση του επενδυτικού και επιχειρηματικού της σχεδίου, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιοποίηση της ιδιόκτητης τεχνολογικής της πλατφόρμας. Η τεχνολογία αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της, καθώς μέσα από αυτήν επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της στον κλάδο του GameTech και να επεκτείνει περαιτέρω τη διεθνή της παρουσία.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία επενδύει τόσο στην εξέλιξη των ψηφιακών της υποδομών όσο και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών και την ενίσχυση της καινοτομίας στο οικοσύστημα των διαδικτυακών παιχνιδιών.

Διεθνής ανάπτυξη

Η αναπτυξιακή πορεία της Novibet επιβεβαιώνεται και από τη συμπερίληψή της, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στη λίστα FT1000 Europe’s Fastest Growing Companies, που καταρτίζουν οι Financial Times σε συνεργασία με τη Statista. Η διάκριση αυτή αποτυπώνει τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης της εταιρείας σε σύγκριση με τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται.

Σήμερα η Novibet δραστηριοποιείται σε εννέα αγορές διεθνώς και απασχολεί περισσότερους από 1.400 εργαζομένους, ενώ διαθέτει τέσσερα διεθνή hubs σε Ελλάδα, Μάλτα, Βραζιλία και Μεξικό.

Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογική καινοτομία και στην ενίσχυση του GameTech οικοσυστήματός της, επιδιώκοντας να διευρύνει περαιτέρω τη διεθνή της παρουσία.

Παρά την απόσυρση της συμφωνίας με την Allwyn, η Novibet υποστηρίζει ότι παραμένει προσηλωμένη στο αναπτυξιακό της πλάνο, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της ως ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους οργανισμούς στον ευρωπαϊκό και διεθνή κλάδο του GameTech.

