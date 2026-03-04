search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026
BUSINESS

04.03.2026

Σημαντική παρουσία της BureauVeritas στη HORECA 2026 με έμφαση στη βιωσιμότητα

04.03.2026 09:23
horeca kenterlis

Δυναμικό «παρών» έδωσε η Bureau Veritas στη HORECA 2026, συμμετέχοντας ενεργά στον διάλογο για το μέλλον της βιώσιμης ανάπτυξης στον κλάδο της φιλοξενίας και της εστίασης. Στο πλαίσιο της έκθεσης, διοργάνωσε panel ομιλιών στο Business Lab με τίτλο «Βιώσιμα ξενοδοχεία και εστιατόρια προς το 2030», το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον επαγγελματιών του τουρισμού και της εστίασης.

Την Bureau Veritas εκπροσώπησε ο Παναγιώτης Κεντερλής, Εμπορικός Διευθυντής και επικεφαλής αξιολογητής, ο οποίος ανέλυσε την πολυδιάστατη έννοια της βιωσιμότητας στον σύγχρονο τουρισμό. Όπως τόνισε, η βιωσιμότητα δεν περιορίζεται μόνο στην περιβαλλοντική προστασία, αλλά εκτείνεται στην οικονομική ανθεκτικότητα και στην κοινωνική υπευθυνότητα των επιχειρήσεων φιλοξενίας και εστίασης.

Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης ο Μάνος Νεραντζάκης από την Green Trust, ο οποίος ανέδειξε τον ρόλο της τεχνολογίας ως μοχλού μετάβασης σε πιο «πράσινα» επιχειρηματικά μοντέλα, και ο Κύρος Ασφής, που εστίασε στη σωστή επικοινωνία των δράσεων βιωσιμότητας, καθώς και στο θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του φαινομένου του greenwashing.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Παναγιώτης Κεντερλής παρουσίασε τις αυξανόμενες νομοθετικές απαιτήσεις για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη βελτίωση της ενεργειακής διαχείρισης, ιδιαίτερα για μεσαίου και μεγάλου μεγέθους ξενοδοχειακές μονάδες. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της οργανωμένης προσέγγισης στη διαχείριση περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδόσεων, μέσα από διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τις υπηρεσίες επαλήθευσης και πιστοποίησης που προσφέρει η Bureau Veritas, όπως τα πρότυπα ISO 14001 (Περιβαλλοντική Διαχείριση), ISO 50001 (Ενεργειακή Διαχείριση), ISO 45001 (Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία), ISO 14064 (Αποτύπωμα Άνθρακα), καθώς και επαληθεύσεις αναφορών βιωσιμότητας (ESG).

Με παρουσία σε 140 χώρες, σχεδόν 200 χρόνια διεθνούς εμπειρίας και περισσότερα από 40 χρόνια δραστηριότητας στην Ελλάδα, η Bureau Veritas διαθέτει εθνικές και διεθνείς διαπιστεύσεις και μια έμπειρη ομάδα αξιολογητών. Μέσα από τη συμμετοχή της στη HORECA 2026, επιβεβαίωσε τον ρόλο της ως στρατηγικού συνεργάτη για επιχειρήσεις που επιδιώκουν να ενσωματώσουν τη βιωσιμότητα στον πυρήνα της λειτουργίας τους, ενόψει των προκλήσεων και απαιτήσεων της επόμενης δεκαετίας.

