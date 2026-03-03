NovalProperty: Άνοδος 13% στα μισθωτικά έσοδα το 2025 – Πρόταση για μέρισμα 0,07 ευρώ ανά μετοχή

Αύξηση εσόδων, βελτίωση λειτουργικής κερδοφορίας και ενίσχυση της αξίας του χαρτοφυλακίου κατέγραψε η Noval Property το 2025, συνεχίζοντας την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος.

Τα έσοδα από μισθώματα για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ανήλθαν σε 37,8 εκατ. ευρώ, έναντι 33,4 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 13%. Η ενίσχυση αυτή αποδίδεται τόσο στη σύναψη νέων μισθωτικών συμβάσεων όσο και στην ανανέωση υφιστάμενων συμφωνιών με ευνοϊκότερους όρους, καθώς και στην αύξηση των μεταβλητών μισθωμάτων.

Η λειτουργική κερδοφορία (adjusted EBITDA) διαμορφώθηκε σε 26,2 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 27% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αντανακλώντας τη βελτίωση των εσόδων και την ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας. Παράλληλα, τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations) ανήλθαν σε 18,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 68% σε ετήσια βάση, επηρεασμένα θετικά τόσο από την αύξηση των μισθωμάτων όσο και από τη μείωση του κόστους δανεισμού.

Η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου επενδύσεων διαμορφώθηκε σε 693,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, αυξημένη κατά 7% σε σύγκριση με το 2024, ενώ η εσωτερική λογιστική αξία (NAV) ανήλθε σε 554,9 εκατ. ευρώ ή 4,39 ευρώ ανά μετοχή, επίσης αυξημένη κατά 7%. Η ενίσχυση της αξίας αποτυπώνει τόσο την πορεία των υφιστάμενων ακινήτων εισοδήματος όσο και την πρόοδο των έργων υπό ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια του 2025, η εταιρεία ολοκλήρωσε και παρέδωσε δύο νέα ακίνητα. Το μεικτής χρήσης κτήριο «Ardittos House» στο Μετς, το οποίο περιλαμβάνει κατοικίες και γραφεία, καθώς και το σύγχρονο κτήριο γραφείων στην οδό Χειμάρρας στο Μαρούσι, το οποίο στο τέλος του έτους ήταν πλήρως μισθωμένο. Και τα δύο ακίνητα απέκτησαν πιστοποίηση LEED Gold, στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης.

Επιπλέον, στις αρχές του 2026 ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή κτηρίου γραφείων στη Λεωφόρο Κηφισίας 199 στο Μαρούσι, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες για το μεγάλο έργο της κοινοπραξίας The Grid SA, συνολικής δόμησης περίπου 62.000 τ.μ., με στόχο πιστοποίηση LEED Platinum.

Τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος του 2025 διαμορφώθηκαν σε 47,6 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος 0,07 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025, αυξημένο κατά 63% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, βασική προτεραιότητα για το επόμενο διάστημα αποτελεί η ολοκλήρωση του έργου The Grid και η περαιτέρω αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου, με στόχο τη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας μέσω στοχευμένων επενδύσεων και ενεργητικής διαχείρισης.

