Τράπεζα της Ελλάδος: Κέρδη 257,7 εκατ. ευρώ το 2025 – Πρόταση για μέρισμα 0,672 ευρώ ανά μετοχή

Κέρδη ύψους 257,7 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν από το Γενικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 2ας Μαρτίου 2026.

Το σύνολο των καθαρών εσόδων ανήλθε σε 880,8 εκατ. ευρώ, έναντι 436,0 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 444,8 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά έξοδα προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 453,8 εκατ. ευρώ, από 404,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε 427,0 εκατ. ευρώ, έναντι 31,9 εκατ. ευρώ το 2024. Μετά την ενίσχυση των προβλέψεων κατά 169,2 εκατ. ευρώ, τα καθαρά κέρδη χρήσης διαμορφώθηκαν σε 257,7 εκατ. ευρώ, σημαντικά αυξημένα σε σχέση με τα 82,9 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς.

Το Γενικό Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 71 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος 0,6720 ευρώ ανά μετοχή, αμετάβλητου σε σχέση με το 2024, που αντιστοιχεί σε συνολικό ποσό 13,3 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, εισηγείται τη μεταφορά 244,4 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο.

Σημειώνεται ότι κατά τη χρήση 2025, το Ελληνικό Δημόσιο και οι φορείς της γενικής κυβέρνησης έλαβαν από τις καταθέσεις τους στην Τράπεζα της Ελλάδος έσοδα 353,4 εκατ. ευρώ και 308,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, έναντι 730,4 εκατ. ευρώ και 392,3 εκατ. ευρώ το 2024.

Σε ό,τι αφορά τη διάρθρωση των εσόδων, το καθαρό αποτέλεσμα από τόκους, χρηματοοικονομικές πράξεις, ζημίες αποτίμησης και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος του Ευρωσυστήματος διαμορφώθηκε σε 685,2 εκατ. ευρώ, έναντι 191,4 εκατ. ευρώ το 2024. Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ανήλθαν σε 162,6 εκατ. ευρώ (2024: 148,3 εκατ. ευρώ), ενώ τα έσοδα από μετοχικούς τίτλους και συμμετοχές διαμορφώθηκαν σε 5,7 εκατ. ευρώ, έναντι 75,3 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 27,2 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο των εξόδων προ προβλέψεων – που περιλαμβάνει δαπάνες προσωπικού και συνταξιοδοτικών παροχών, λοιπές δαπάνες διαχείρισης και αποσβέσεις – ανήλθε σε 453,8 εκατ. ευρώ.

Το ενεργητικό της Τράπεζας της Ελλάδος διαμορφώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 σε 221,5 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 2,2 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2024. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν σε 4,7 δισ. ευρώ, από 4,6 δισ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Τα αποθέματα ασφαλείας (financial buffers), τα οποία περιλαμβάνουν λογαριασμούς αναπροσαρμογής, προβλέψεις για χρηματοοικονομικούς κινδύνους, αποθεματικά και μετοχικό κεφάλαιο, διαμορφώθηκαν σε 21,3 δισ. ευρώ, έναντι 15,8 δισ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας σημαντική ενίσχυση.

