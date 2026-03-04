Υπερταμείο: Μετασχηματίζεται σε Επενδυτικό Ταμείο με κέρδη 1 δισ. και μέρισμα 700 εκατ. στο Δημόσιο

Το Υπερταμείο αλλάζει πίστα. Από φορέας διαχείρισης κρατικών συμμετοχών, μετασχηματίζεται σε Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο για την Ανάπτυξη, με σαφή στόχο να παίξει ενεργό ρόλο στη χρηματοδότηση, ωρίμανση και υλοποίηση στρατηγικών έργων. Το μήνυμα που εξέπεμψε η διοίκηση στην πρόσφατη παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου είναι ότι η περίοδος 2025–2027 δεν θα είναι απλώς διαχειριστική, αλλά επενδυτική.

Το νέο αφήγημα συνοδεύεται από φιλόδοξους στόχους. Για την τριετία 2025–2027 προβλέπονται οργανικά κέρδη 1 δισ. ευρώ και μερίσματα προς το Δημόσιο 700 εκατ. ευρώ, ενώ μόνο το 2026 αναμένεται να δημοπρατηθούν έργα προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ από τη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF). Παράλληλα, μέσω του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου Καινοτομίας & Υποδομών (HIIF), επιδιώκεται η κινητοποίηση κεφαλαίων επίσης 1 δισ. ευρώ σε τομείς αιχμής της Νέας Οικονομίας.

Η διοίκηση του Ομίλου, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Γιάννη Παπαχρήστου και τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο Παναγιώτη Σταμπουλίδη, παρουσίασε τον «Χάρτη Αξίας» της τριετίας, έναν οδικό χάρτη που συνδέει τον στρατηγικό σχεδιασμό με μετρήσιμα αποτελέσματα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ενίσχυση του επενδυτικού ρόλου του Ταμείου, με έμφαση στις συν-επενδύσεις, τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και την επιτάχυνση εμβληματικών έργων.

Καταλύτης αυτής της νέας φάσης είναι το HIIF, το οποίο έχει ήδη δρομολογήσει την πρώτη του επένδυση, ενώ εξετάζονται επιπλέον ευκαιρίες σε ψηφιακές και ενεργειακές υποδομές. Το Ταμείο φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως «one-stop shop» για επενδυτές, αναλαμβάνοντας τη σχεδίαση και παρακολούθηση έργων εθνικής σημασίας, σε συνεργασία με φορείς της δημόσιας διοίκησης.

Παράλληλα, η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) ενισχύει τον ρόλο της ως επιταχυντής κρίσιμων επενδύσεων. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται έργα σε υγεία, μεταφορές, πολιτική προστασία και δημόσιες υποδομές, ενώ μέσα στο 2026 προβλέπεται νέο κύμα δημοπρατήσεων.

Στον τομέα των υποδομών, το Υπερταμείο δρομολογεί ενιαίο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένων και Μαρινών. Έργα αναβάθμισης ολοκληρώνονται σε Βόλο και Αλεξανδρούπολη, ενώ ακολουθεί η διαδικασία υπο-παραχώρησης εμπορικών δραστηριοτήτων στον λιμένα Ελευσίνας και διαγωνισμοί για τέσσερις ακόμη λιμένες και μαρίνες. Στον τομέα της κρουαζιέρας βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός περαιτέρω ανάπτυξης, ενώ έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για τη νέα μαρίνα μεγάλων σκαφών στην Κέρκυρα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Έως το 2027 προβλέπονται 20.000 αξιολογήσεις εγγραφών και πάνω από 4.500 αποτιμήσεις ακινήτων μέσω της ΕΤΑΔ, προκειμένου να διαμορφωθεί σαφής εικόνα της αξίας και των δυνατοτήτων αξιοποίησης. Παράλληλα ωριμάζουν τέσσερα εμβληματικά ακίνητα και προχωρούν δύο μεγάλες αστικές αναπλάσεις σιδηροδρομικών σταθμών μέσω της ΓΑΙΑΟΣΕ.

Στις θυγατρικές, ο μετασχηματισμός αποκτά πιο απτό αποτύπωμα. Στον ΟΑΣΑ, 951 νέα λεωφορεία έχουν ενταχθεί στον στόλο, ενώ επεκτάθηκε η νυχτερινή λειτουργία του Μετρό και εφαρμόστηκε το σύστημα ανέπαφων συναλλαγών. Στα ΕΛΤΑ προχωρά εκτεταμένος ψηφιακός μετασχηματισμός, με εξοπλισμό των ταχυδρόμων με tablets και ανανέωση του στόλου με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση, καθώς και συνεργασίες με διεθνείς παίκτες όπως Amazon και UPS.

Στην ΑΕΔΙΚ αναπτύσσεται λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση της κίνησης στη Διώρυγα, ενώ για τη ΔΕΘ προχωρά η αλλαγή μοντέλου διακυβέρνησης και η προετοιμασία του διαγωνισμού ανάπλασης. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την είσοδο επενδυτή στις Ελληνικές Αλυκές.

Η στρατηγική του Υπερταμείου δομείται γύρω από τέσσερις πυλώνες: μετασχηματισμό δημόσιων επιχειρήσεων, ανάπτυξη υποδομών, συν-επενδύσεις στη Νέα Οικονομία και επιτάχυνση έργων εθνικής σημασίας. Το στοίχημα είναι διπλό: αφενός η δημιουργία μετρήσιμης οικονομικής αξίας, αφετέρου η αναβάθμιση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών.

Η επόμενη τριετία θα κρίνει εάν ο μετασχηματισμός θα περάσει από τις παρουσιάσεις στους αριθμούς και από τους σχεδιασμούς στα εργοτάξια. Για την ώρα, το Υπερταμείο δηλώνει έτοιμο να λειτουργήσει όχι μόνο ως διαχειριστής περιουσίας, αλλά ως μοχλός ανάπτυξης.

