ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Πωλήσεις 3,6 δισ. ευρώ το 2025, οριακή κάμψη στο a-EBITDA και μείωση δανεισμού

Στα 3,614 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν το 2025 οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, καταγράφοντας αύξηση 5,1% σε σύγκριση με τα 3,438 δισ. ευρώ του 2024. Η ενίσχυση του κύκλου εργασιών αποδίδεται κυρίως στους αυξημένους όγκους πωλήσεων και στις υψηλότερες μέσες τιμές μετάλλων στο LME.

Παρά την άνοδο των εσόδων, τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, αποτελεσμάτων μετάλλου και λοιπών έκτακτων στοιχείων (a-EBITDA) υποχώρησαν οριακά κατά 0,6%, στα 236 εκατ. ευρώ, έναντι 237,5 εκατ. ευρώ το 2024. Η οργανική κερδοφορία επηρεάστηκε από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, το δυσμενέστερο μείγμα πωλήσεων και τους περιορισμούς στη διαθεσιμότητα πρώτων υλών.

Τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλου ανήλθαν σε κέρδη 5,7 εκατ. ευρώ, έναντι 6,2 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, με τα ενοποιημένα EBITDA να διαμορφώνονται στα 226,1 εκατ. ευρώ από 242,7 εκατ. ευρώ το 2024.

Σε επίπεδο αγοράς, οι τιμές των βασικών μετάλλων στο LME κινήθηκαν ανοδικά σε ετήσια βάση, παρά τις έντονες διακυμάνσεις εντός του έτους. Η μέση τιμή του αλουμινίου ανήλθε στα 2.333 ευρώ ανά τόνο (+4,3%), του χαλκού στα 8.801 ευρώ ανά τόνο (+4,1%), ενώ ο ψευδάργυρος κατέγραψε μικρή υποχώρηση 1%, στα 2.543 ευρώ ανά τόνο.

Παράλληλα, η εταιρεία βελτίωσε τη χρηματοοικονομική της εικόνα. Ο συνολικός δανεισμός περιορίστηκε στα 659,2 εκατ. ευρώ από 723,1 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024, ενώ ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στα 605,3 εκατ. ευρώ από 643,5 εκατ. ευρώ. Το καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα βελτιώθηκε κατά 20%, στα 35,9 εκατ. ευρώ, επωφελούμενο τόσο από τη μείωση του δανεισμού όσο και από τα χαμηλότερα επιτόκια.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων διατηρήθηκαν στα 109,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 103,4 εκατ. ευρώ ή 0,2761 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 103,2 εκατ. ευρώ ή 0,2752 ευρώ ανά μετοχή το 2024.

Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προτείνει διανομή μερίσματος 0,11 ευρώ ανά μετοχή για το 2026, μετά τη διανομή 33,8 εκατ. ευρώ το 2025, αυξημένη κατά 125% σε ετήσια βάση.

