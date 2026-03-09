search
ΑΝΤ1: Από τη Μεγαλοβδομάδα… νηστεία και «Σούπερ Ήρωες»

Στις παρυφές του prime time, σκάντζα βάρδια στο «Ράδιο Αρβύλα» που ολοκληρώνει για την τρέχουσα σεζόν τον κύκλων εκπομπών του, θα μεταδίδονται τα επεισόδια της νέας πρότασης μυθοπλασίας «Σούπερ Ήρωες» με τον Γιάννη Μπέζο σε κεντρικό ρόλο.

Το τρέιλερ με τις λεπτομέρειες της πρεμιέρας κυκλοφόρησε η οποία έχει προγραμματιστεί για τη Μ. Δευτέρα (6/4) στις 20.00.

Ιθύνων νους της ιστορίας ο Βασίλης – τον κάνει ο Γιάννης Μπέζος – που κατά το σενάριο των Θέμη ΓκυρτήΒασίλη Τσιγκριστάρη ζει και κινείται σε ένα συνοικιακό σούπερ μάρκετ και έχει να διαχειριστεί τα στελέχη της διοίκησης και τις απιθανότητες τους, το απηυδισμένο προσωπικό του καταστήματος, τους πελάτες – περίοικους – εκκεντρικοί κάποιοι από αυτούς-, τις τιμές των προϊόντων και τις… ιδιαιτερότητες όλων μαζί.

Το μίγμα, που ακούγεται εκρηκτικό αλλά και σουρεαλιστικό, σκηνοθετεί ο Μιχάλης Βογιατζάκης.

Με τον Γιάννη Μπέζο πρωταγωνιστούν και οι Ζωή ΡηγοπούλουΑλέξανδρος ΧρυσανθόπουλοςΝατάσα ΕξηνταβελώνηΕλεάνα ΣτραβοδήμουΑινείας ΤσαμάτηςΣταύρος ΜαρκάλαςΑλέξανδρος ΖουριδάκηςΚατερίνα ΠατσιάνηΒασίλης Ντάρμας.

Στο μεταξύ το «Ράδιο Αρβύλα» θα αποχαιρετήσει για φέτος τους τηλεθεατές την Τετάρτη 1 Απριλίου, ενώ μία μέρα μετά, την Πέμπτη 2 Απριλίου, θα ολοκληρωθεί και η παρουσία του «Βινυλίου» στον αέρα του ΑΝΤ1.

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

1 / 3