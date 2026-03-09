Εκτός εκπομπής σήμερα ο Νίκος Στραβελάκης – «Έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει» ανέφερε η Μίνα Καραμήτρου (Video)

Χωρίς τον Νίκο Στραβελάκη εμφανίστηκε στην εκπομπή «10 παντού» η Μίνα Καραμήτρου η οποία μπήκε στο πλατό, έχοντας στο πλευρό της τον Αντώνη Κρητικό.

Αφού καλημέρισε τους τηλεθεατές, η δημοσιογράφος εξήγησε ότι ο συμπαρουσιαστής της δεν κατάφερε να βρεθεί στο πόστο του για κάποιον σοβαρό λόγο για τον οποίο, ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες.

«Μαζί μου σήμερα θα είναι ο καλός μου φίλος, ο Αντώνης Κρητικός. Ο Νίκος Στραβελάκης σήμερα θα πρέπει να σταθεί δίπλα σε έναν δικό του άνθρωπο, έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει», ανέφερε στην έναρξη της εκπομπής.

«Φυσικά, άνθρωποι είμαστε, πρέπει πάντα να στεκόμαστε δίπλα στους δικούς μας ανθρώπους. Ευχόμαστε, Νίκο, να πάνε όλα καλά. Έχεις τις ευχές από όλους μας εδώ» πρόσθεσε.

