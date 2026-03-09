search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 21:45
ΚΟΣΜΟΣ

09.03.2026 21:33

Ο Τραμπ λέει ότι θα δολοφονήσει τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αν δεν ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των ΗΠΑ 

09.03.2026 21:33
trump face

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να δολοφονήσει τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αν δεν ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των ΗΠΑ.

Χθες Κυριακή (8/3) ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εξελέγη νέος ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, ωστόσο δεν έχει εμφανιστεί ακόμα δημόσια, επειδή είναι τραυματίας.

Σύμφωνα με την Washington Post, ο Τραμπ είπε σε συνεργάτες του πως αν ο Μοτζτάμπα δεν ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των ΗΠΑ, θα στηρίξει τη δολοφονία του. 

Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, σχολιάζοντας την εκλογή του 56χρονου, είπε «δεν είναι ευχαριστημένος».

Αμερικανός αξιωματούχος σχολίασε ότι αν τελικά αν δοθεί το πράσινο φως για την εξόντωση του, την επιχείρηση θα την εκτελέσει το Ισραήλ.  Το Ισραήλ εκκτέλεσε και το χτύπημα για την εξόντωση του πατέρα του. 

Τι σηματοδοτεί η εκλογή του

Ο δεύτερος γιος του Χαμενεΐ θεωρείται σκληροπυρηνικός με την επιλογή του να σηματοδοτεί με κάθε τρόπο τη συνέχεια του καθεστώτος.

Η διαδοχή πατέρα από γιο θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστη για την Ισλαμική Δημοκρατία, η οποία ιστορικά επιδίωκε να αποφύγει οποιαδήποτε εικόνα κληρονομικής εξουσίας που θα θύμιζε το καθεστώς των Σάχηδων.

Παρά το γεγονός ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει ποτέ διεκδικήσει εκλεγμένο δημόσιο αξίωμα, επί χρόνια αποτελούσε μια ιδιαίτερα ισχυρή μορφή στο στενό περιβάλλον του πατέρα του, διατηρώντας στενές σχέσεις με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), το οποίο αποτελεί τον βασικό πυλώνα στρατιωτικής και πολιτικής ισχύος του καθεστώτος.

Η νέα αυτή ισορροπία ισχύος φαίνεται να αντικατοπτρίζει και τις απώλειες που υπέστη η ιρανική ηγεσία στα πρώτα στάδια της σύγκρουσης. Πολλές από τις πιο πραγματιστικές ή μετριοπαθείς προσωπικότητες του καθεστώτος σκοτώθηκαν στα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, γεγονός που ενίσχυσε την επιρροή των σκληροπυρηνικών κύκλων.

Την ίδια στιγμή, οι επιθέσεις που προκάλεσαν τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, οι απώλειες αμάχων –όπως οι νεκροί μαθητές σε σχολείο της Μινάμπ– και οι μεγάλες καταστροφές στην Τεχεράνη από τον βομβαρδισμό δεξαμενών καυσίμων, ο οποίος προκάλεσε πυρκαγιές και σοβαρούς υγειονομικούς κινδύνους για εκατομμύρια κατοίκους, έχουν εντείνει το κλίμα οργής και συσπείρωσης στο εσωτερικό της χώρας.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ανάληψη της εξουσίας από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θεωρείται από πολλούς αναλυτές ως ένδειξη ότι το Ιράν εισέρχεται σε μια περίοδο ακόμη πιο συγκρουσιακής πολιτικής, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα αβέβαιη –τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον– την προοπτική διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

