ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 12:40
Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.03.2026 12:05

14ος Ημιμαραθώνιος της Αθήνας: Δυναμικό παρών έδωσε η COSMOTE TELEKOM ως Μεγάλος Χορηγός

10.03.2026 12:05
Με μεγάλη επιτυχία υλοποιήθηκε ο 14ος Ημιμαραθώνιος της Αθήνας, τον οποίο στήριξε ως Μεγάλος Χορηγός του ΣΕΓΑΣ η COSMOTE TELEKOM.

Στον αγώνα συμμετείχαν περισσότεροι από 29.000 δρομείς, κάθε ηλικίας. Η COSMOTE TELEKOM στήριξε και τη διαδρομή Special Olympics Hellas & ΑμεΑ ως Ονομαστικός Χορηγός.

Την Κυριακή 8 Μαρτίου, σε ένα εορταστικό κλίμα, η COSMOTE TELEKOM έδωσε ρυθμό και ενέργεια στους δρομείς και τους θεατές καθ’ όλη τη διάρκεια του Ημιμαραθωνίου, μέσα από ένα σύνολο κρουστών και πνευστών της καλλιτεχνικής ομάδας Artventure Productions, αλλά και με DJ set σε συνεργασία με γνωστό ραδιοφωνικό σταθμό με live μετάδοση.

Η Cheering Team COSMOTE TELEKOM, εμψύχωνε τους δρομείς σε όλη τη διαδρομή μέσα από τα ιστορικά σημεία της Αθήνας, δίνοντάς τους κίνητρο να συνεχίσουν μέχρι τον τερματισμό. Στον αγώνα συμμετείχαν και πάνω από 200 εργαζόμενοι της COSMOTE TELEKOM, δίνοντας ξεχωριστό χρώμα στο μεγάλο αυτό δρομικό γεγονός.

Στο Sponsors Village στην πλατεία Συντάγματος, το περίπτερο της COSMOTE TELEKOM υποδέχτηκε χιλιάδες δρομείς και επισκέπτες με εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία, μεταξύ άλλων, να φωτογραφηθούν και να δημιουργήσουν το δικό τους προσωποποιημένο αναμνηστικό με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), κρατώντας μια ξεχωριστή ανάμνηση από τη διοργάνωση.

Με πολύχρονη και δυναμική παρουσία στον χώρο του αθλητισμού, η COSMOTE TELEKOM συνεχίζει να ενισχύει διοργανώσεις, ομάδες, συλλόγους και αθλητές. Ως Μεγάλος Χορηγός του ΣΕΓΑΣ μέχρι το 2028, η εταιρεία στηρίζει την Εθνική Ομάδα Στίβου, τον Αυθεντικό Μαραθώνιο και τον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας, το Run Greece και τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Στίβου, συμβάλλοντας στην προώθηση του αθλητικού κινήματος και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

