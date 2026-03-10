ΒΕΝΕΤΗ: Εξαγόρασε το 20% της Coffee Lab – Στόχος η ανάπτυξη νέου concept καταστήματος με προϊόντα και των δύο εταιρειών

Την δραστηριότητά της στην αγορά του καφέ ενισχύει η εταιρεία ΒΕΝΕΤΗ καθώς προχωρά σε μια νέα επιχειρηματική συνεργασία με την εταιρεία Coffee Lab.

Πιο συγκεκριμένα η ΒΕΝΕΤΗ εξαγόρασε το 20% της Coffee Lab και στόχος της κίνησης της είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η ανάδειξη ενός νέου concept για τα υπάρχοντα καταστήματα Coffee Lab που θα περιλαμβάνει προϊόντα και των δύο εταιρειών.

Η νέα αυτή επιχειρηματική κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της ΒΕΝΕΤΗ να επενδύει στην εξαγορά μικρών, οικογενειακών, ελληνικών εταιρειών παραγωγής ποιοτικών προϊόντων. Η εταιρεία προχωρά σε αγορές μικρών δικτύων και σε συνέργειες με επιχειρήσεις που έχουν την ίδια κουλτούρα και το ίδιο όραμα με τη ΒΕΝΕΤΗ.

Σε πρώτη φάση, τα προϊόντα ΒΕΝΕΤΗ θα εμπλουτίσουν τις επιλογές bakery των καταστημάτων Coffee Lab, ενισχύοντας την εμπειρία του καφέ με premium sandwiches, προτάσεις για brunch, croissanterie, desserts, ποικιλία από χειροποίητες, παραδοσιακές, ελληνικές πίτες, cookies και όλη τη γκάμα προϊόντων bakery των καταστημάτων BENETH.

Η εταιρεία ΒΕΝΕΤΗ

Η εταιρεία ΒΕΝΕΤΗ συμπληρώνει φέτος 78 χρόνια επιχειρηματικής δραστηριότητας και διαθέτει 25 εταιρείες σε όλο το φάσμα της εστίασης. Η ΒΕΝΕΤΗ πρωτοστατεί τις τελευταίες δεκαετίες στην αγορά, εισάγοντας μια σειρά από επιτυχημένα concept όπως τα VENETI FOOD HALL, τα VENETI 1948, το VENETI GREAT στο Μπάγκειον, τα VENETI GO και τα CREMERIA VENETI. Tο 2024 η εταιρεία εξαγόρασε την εταιρεία ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ ενώ το 2025 η εταιρεία έθεσε ξανά λειτουργία το ιστορικό Jackson Hall με την επωνυμία VENETI Jackson Hall.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΒΕΝΕΤΗ για το 2025 προβλέπεται να ανέλθει στα 80.000.000 € έναντι 74.044.126 € το 2024 σημειώνοντας αύξηση 8,04%. Οι προβλέψεις για τα κέρδη προ φόρων είναι να φτάσουν τα 5.500.000 € το 2025 έναντι 5.323.097 € το 2024 ενώ το EBITDA θα φτάσει τις 12.000.000 € από 12.973.027 € το 2024.

Όσον αφορά τα ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ, την παρελθούσα χρήση, η εταιρεία έδωσε έμφαση στο λανσάρισμα νέων προϊόντων στον χώρο του ποιοτικού παγωτού μόνο με φρέσκο γάλα, όπως η νέα σειρά «ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ 1967» που δημιουργήθηκε με συνταγές της εποχής εκείνης. Η νέα σειρά κυκλοφορεί τόσο στην αγορά του παγωτού retail όσο και του παγωτού για τζελατερίες. Η εταιρεία, όπως είχε ανακοινώσει, προχωρά τις επενδύσεις στην απόκτηση νέου σύγχρονου εξοπλισμού, στην αναβάθμιση των καταστημάτων του σημερινού δικτύου και στην ανάπτυξη νέων σημείων πώλησης με νέο concept καταστημάτων. Ο κύκλος εργασιών της ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ για το 2025 προβλέπεται να ανέλθει στα 7.506.591 € έναντι 7.339.043€ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 2,28%.

Η εταιρεία Coffee Lab

Το 2009, στη Χαλκίδα, γεννήθηκε μια νέα προσέγγιση στον καφέ: η Coffee Lab, με στόχο να επαναπροσδιορίσει την εμπειρία του καφέ στην ελληνική αγορά. Σε μια περίοδο όπου ο καφές αντιμετωπιζόταν ως απλό προϊόν, η εταιρεία επέλεξε να επενδύσει στη φιλοσοφία του 3ου Κύματος Καφέ και στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ποιότητας.

Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της, η Coffee Lab είχε ως αποστολή την παραγωγή και διάθεση specialty καφέ υψηλής ποιότητας, διασφαλίζοντας έλεγχο και συνοχή σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας: Παραγωγός – Επιλογή – Καβούρδισμα – Εκπαίδευση – Τελικός Καταναλωτής.

Από την ίδρυσή της το 2009 έως σήμερα, η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα δυναμικά εξελισσόμενο δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το δίκτυο της εταιρείας που αναπτύσσεται με τη μέθοδο franchise, αποτελείται σήμερα από 7 εταιρικά καταστήματα και 91 Franchise σε όλη την χώρα. Παράλληλα η εταιρεία δραστηριοποιείται στο εξωτερικό με 43 καταστήματα Coffee lab στις εξής χώρες: Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Αυστρία, Γερμανία, Βουλγαρία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο. To σύνολο καταστημάτων της εταιρείας ανέρχεται στα 141. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 6 εκατ. € το 2024, με EBITDA 5%, που αντιστοιχεί σε 373.000 €. Για το 2025, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 8,3 εκατ. €, με EBITDA 9%, που αντιστοιχεί σε 747.000 €.

Η μητρική εταιρεία απασχολεί 60 εργαζόμενους ενώ ο συνολικός αριθμός εργαζομένων του δικτύου ανέρχεται στους 400. Οι κεντρικές παραγωγικές εγκαταστάσεις της Coffee Lab στην Αθήνα συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες της Ανατολικής Ευρώπης, με δυνατότητα παραγωγής έως 10 τόνων καφέ ημερησίως. Η διαδικασία καβουρδίσματος πραγματοποιείται με εξατομικευμένα roasting profiles, προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες κάθε προέλευσης. Οι εγκαταστάσεις είναι πιστοποιημένες με ISO 22000 και HACCP, εξασφαλίζοντας συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας και διαχείρισης τροφίμων.

Με έμφαση στην ποιότητα, η εταιρεία εφαρμόζει direct trade συνεργασίες καθώς επιλέγονται προσωπικά οι παρτίδες καφέ από τις χώρες παραγωγής που είναι η Βραζιλία, η Γουατεμάλα, η Κένυα και η Αιθιοπία. Τέσσερις φορές τον χρόνο εκπρόσωποι της εταιρείας επισκέπτονται τις χώρες αυτές, στέκονται δίπλα στους παραγωγούς και παρακολουθούν από κοντά τη συγκομιδή, την επιλογή και την επεξεργασία των κόκκων.

Η φυσική παρουσία στην πηγή επιτρέπει:

να προσαρμόζονται τα roasting profiles στις ιδιαιτερότητες κάθε σοδειάς

να διατηρούνται διαφανείς και βιώσιμες συνεργασίες

να διασφαλίζεται σταθερή ποιότητα πρώτης ύλης

Τέλος, η Coffee Lab εφαρμόζει αυστηρό σύστημα ποιοτικού ελέγχου σε όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Η επιλογή των ποικιλιών πραγματοποιείται βάσει των διεθνών προτύπων SCA, ενώ καθημερινά διενεργούνται:

Φυσικοχημικές αναλύσεις

Cupping αξιολογήσεις

Έλεγχοι σε ωμό και καβουρδισμένο καφέ

Έλεγχοι στα καταστήματα του δικτύου

