Intracom Defense: Σύμβαση με το ΥΠΕΘΑ για προηγμένα συστήματα επικοινωνιών του Πολεμικού Ναυτικού

Σύμβαση με τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) υπέγραψε η Intracom Defense (IDE) για την προμήθεια σύγχρονων επικοινωνιακών συστημάτων που θα καλύψουν επιχειρησιακές ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού.

Η συμφωνία, η οποία υπογράφηκε την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, αφορά συστήματα ελληνικής ανάπτυξης και τεχνολογίας τελευταίας γενιάς, ενισχύοντας τις δυνατότητες ασφαλούς επικοινωνίας των μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, τα συστήματα που θα προμηθευτεί το Πολεμικό Ναυτικό αφορούν ασφαλείς επικοινωνίες υψηλής ταχύτητας, οι οποίες επιτρέπουν τη μετάδοση τόσο φωνής όσο και δεδομένων.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει τις αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις των ναυτικών μονάδων, διασφαλίζοντας αξιόπιστη και προστατευμένη ανταλλαγή πληροφοριών σε απαιτητικά περιβάλλοντα επιχειρήσεων.

Η σύμβαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης των δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων και παράλληλα αναδεικνύει τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε εξοπλιστικά προγράμματα υψηλής τεχνολογίας.

