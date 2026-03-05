search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 16:57
BUSINESS

05.03.2026 15:31

HELLENiQ ENERGY: Σταθερά στο πλευρό της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και των αθλητών της (photos/video)

3.epe
Ομαδική φωτογραφία: Στιγμιότυπο από την εκδήλωση παρουσίασης της ελληνικής αποστολής στο «The Ellinikon Experience Centre»

Το παρών θα δώσει η Ελλάδα στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα 2026, που θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 15 Μαρτίου, με την HELLENiQ ENERGY να στηρίζει την ελληνική αποστολή ως Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής.

Το βασικό οπτικό υλικό (Key visual) της καμπάνιας

Συγκεκριμένα, τη χώρα μας θα εκπροσωπήσουν η Παραολυμπιονίκης Εύα Νίκου, μαζί με τον συνοδό της Δημήτρη Προφέντζα, στο Αλπικό Σκι, καθώς και ο Κωνσταντίνος Πετράκης, παραολυμπιακός αθλητής στο Snowboard, μεταφέροντας το ελληνικό μήνυμα δύναμης, ισότητας και επιμονής σε μία κορυφαία διεθνή διοργάνωση. Οι παρουσίες αυτές σκιαγραφούν τη σύγχρονη εικόνα του ελληνικού παραολυμπιακού αθλητισμού και ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας σε ένα διεθνές περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων.

Οι Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες, που θα διεξαχθούν στην Ιταλία, είναι το μεγαλύτερο παγκόσμιο αθλητικό γεγονός για αθλητές με αναπηρία, αναδεικνύοντας το δικαίωμα στην ισότιμη συμμετοχή και τη διαμόρφωση μίας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.

Η Εύα Νίκου, Παραολυμπιονίκης στο Αλπικό Σκι και ο συνοδός της Δημήτρης Προφέντζας

Η HELLENiQ ENERGY στέκεται αρωγός στην προσπάθεια των αθλητών μας που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην κορυφαία διοργάνωση παραολυμπιακού αθλητισμού, ενισχύοντας την προετοιμασία και τη διεθνή τους παρουσία. Παράλληλα, συμβάλλει με διαδοχικές δράσεις στην ανάδειξη των αξιών της ισότητας, της συμπερίληψης και του σεβασμού στη διαφορετικότητα που πρεσβεύει το Παραολυμπιακό Κίνημα.

Η επίσημη παρουσίαση της Ελληνικής Παραολυμπιακής Ομάδας πραγματοποιήθηκε στο «The Ellinikon Experience Centre», παρουσία της διοίκησης της Παραολυμπιακής Επιτροπής, εκπροσώπων της HELLENiQ ENERGY, των αθλητών και συνοδών τους και πλήθους προσκεκλημένων.

Ο Κωνσταντίνος Πετράκης, παραολυμπιακός αθλητής στο Snowboard

Εκ μέρους της HELLENiQ ENERGY, ευχές για καλή επιτυχία στην ελληνική αποστολή έδωσε, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων, Σωτήρης Αναστασιάδης: «Σήμερα τιμούμε ένα ταξίδι επιμονής, πίστης και αφοσίωσης στον στόχο. Καθώς ταξιδεύετε για την Κόρτινα για τους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες 2026, να θυμάστε ότι είμαστε όλοι δίπλα σας. Πιστεύουμε βαθιά σε εσάς και στο Παραολυμπιακό ιδεώδες, σε έναν αθλητισμό που εμπνέει, ενώνει και αναδεικνύει το καλύτερο πρόσωπο της κοινωνίας μας. Σας εύχομαι από καρδιάς να ζήσετε δυνατές στιγμές και να κατακτήσετε τους στόχους σας. Όμως, πέρα από κάθε μετάλλιο, το μεγαλύτερο βάθρο το έχετε ήδη κατακτήσει, μέσα από το παράδειγμα που δίνετε σε όλους μας».

Χαιρετίζοντας  την ελληνική αποστολή για το Μιλάνο, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, Γιώργος Καπελλάκης, δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά και αισιοδοξία προσβλέπουμε στη συμμετοχή της ελληνικής αποστολής στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο–Κορτίνα 2026. Οι αθλητές μας έχουν αποδείξει ότι με πίστη, επιμονή και συστηματική προετοιμασία μπορούν να ξεπερνούν κάθε εμπόδιο και να εκπροσωπούν επάξια τη χώρα μας στο υψηλότερο διεθνές επίπεδο. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη HELLENiQ ENERGY για τη σταθερή και ουσιαστική στήριξή της. Η συμβολή της ενισχύει την παρουσία των αθλητών μας στη διεθνή σκηνή και μας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίζουμε με αυτοπεποίθηση το έργο μας».

Χρυσός Χορηγός της ΕΠΕ η HELLENiQ ENERGY – Δράσεις ευαισθητοποίησης σε όλη την Ελλάδα

Η HELLENiQ ENERGY βρίσκεται στο πλευρό της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής από το 2018, αναλαμβάνοντας από το 2021 τον ρόλο του Μεγάλου Χορηγού και, από το 2025, εκείνον του Χρυσού Χορηγού, με στόχο να συμβάλλει διαχρονικά και ουσιαστικά στην διάδοση του Παραολυμπιακού Κινήματος στη χώρα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, η HELLENiQ ENERGY και η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή έχουν υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια πλήθος δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ασπρόπυργο. Ξεχωρίζουν τα «Παραολυμπιακά Πανοράματα», μέσω των οποίων εκατοντάδες μαθητές και πολίτες έρχονται σε άμεση επαφή με τα παραολυμπιακά αθλήματα, καλλιεργώντας τις αξίες της συμμετοχής, της αποδοχής και του «ευ αγωνίζεσθαι».

Ο αθλητισμός ως μοχλός κοινωνικής προόδου

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας της HELLENiQ ENERGY, το οποίο δίνει έμφαση στον αθλητισμό ως φορέα κοινωνικής συνοχής και ίσων ευκαιριών. Με συνέπεια και όραμα, ο Όμιλος παραμένει δίπλα στις Ελληνίδες και τους Έλληνες αθλητές, που εμπνέουν με την προσπάθεια και το παράδειγμά τους.

giozefine_1
ADVERTORIAL

«Γιοζεφίνε η αοιδός» του Κάφκα σε μουσική Χ. Γωγιού και σκηνοθεσία Σ. Στρούμπου στην Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ

iran-2347
ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή: Νέος συναγερμός στην Κύπρο – Δίχως τέλος οι εκατέρωθεν επιθέσεις, το Ιράν χτύπησε βάση στο Ιράκ και απειλεί την ΕΕ

zelensky-6654-new-1536×864
ΚΟΣΜΟΣ

Ευθεία απειλή Ζελένσκι σε Όρμπαν: Μήπως να δώσω τη διεύθυνσή του στον στρατό μας, να του μιλήσει στη δική του γλώσσα;

karystianou-345
ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού: «Αδιανόητο και νομικά αβάσιμο ότι απορρίπτει η εισαγγελέας τις εκταφές» – Κατέθεσε πραγματογνώμονας για τα χαμένα βίντεο

cqdam.web.2400
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Ford παραμένει ο τρίτος πιο επιτυχημένος κατασκευαστής κινητήρων στην ιστορία της F1

anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

gerapetritis karystianou bakogiannis giannis
ΚΑΛΧΑΣ

Η λεπτή γραμμή στην Κύπρο, ο ρόλος Γεραπετρίτη, Δένδια, ο συναινετικός Ανδρουλάκης, η κόντρα Καρυστιανού με ΚΚΕ, ο Μπακογιάννης ξανά για το δήμο και το κρασί του Giannis

