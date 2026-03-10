Μουσείο Μαρία Κάλλας Δήμου Αθηναίων | «Εκτός σκηνής: η φροντίδα του θεατρικού κοστουμιού»

Βιωματικό εργαστήριο συντήρησης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, το Μουσείο Μαρία Κάλλας Δήμου Αθηναίων συμπράττει με τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και παρουσιάζει την Παρασκευή 27 Μαρτίου στις 11:00, ένα εξειδικευμένο βιωματικό εργαστήριο αφιερωμένο στη φροντίδα, την αποθήκευση και τη φύλαξη ενδυμάτων και θεατρικών κοστουμιών.

Το εργαστήριο υλοποιείται από την Δρ. Τατιάνα Κουσουλού, Συντηρήτρια Έργων Τέχνης, Υπεύθυνη του Εργαστηρίου συντήρησης υφασμάτινων αντικειμένων της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων.

Η διαδρομή ενός θεατρικού κοστουμιού δεν τελειώνει απαραίτητα με το κλείσιμο της αυλαίας. Ένα κοστούμι μπορεί να διατηρήσει τη μνήμη της σκηνής, να αφηγηθεί ιστορίες και να αποκτήσει μουσειακή υπόσταση -αρκεί να φροντιστεί σωστά. Πού και πώς αποθηκεύεται; Ποιες πρακτικές το προστατεύουν από τη φθορά του χρόνου; Ποιες είναι οι πιο συχνές πρακτικές δυσκολίες;

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε δημιουργικό διάλογο γύρω από τις πρακτικές συντήρησης, θα γνωρίσουν βασικές αρχές αποθήκευσης και πρόληψης φθορών και θα εξοικειωθούν με απλές, αλλά κρίσιμες τεχνικές που εφαρμόζονται σε μουσεία και θεατρικούς οργανισμούς. Έπειτα, θα κατασκευάσουν τη δική τους ειδική κρεμάστρα για τη σωστή φύλαξη ενδυμάτων και κοστουμιών, ως πρώτο ουσιαστικό βήμα για τη μακροχρόνια διατήρησή τους.

Η δράση αναδεικνύει τη σημασία της φροντίδας των θεατρικών κοστουμιών, τονίζοντας τον ρόλο τους ως ζωντανά τεκμήρια καλλιτεχνικής δημιουργίας και πολιτιστικής μνήμης, από τη σκηνή έως τον μουσειακό χώρο. Η σωστή αποθήκευσή τους σε μουσεία, θέατρα, όπερες και πολιτιστικούς οργανισμούς αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία, την οργάνωση, τη μελέτη και τη μελλοντική αξιοποίησή τους.

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026

Ώρα: 11:00

Διάρκεια: 2 ώρες

Μουσείο Μαρία Κάλλας, Μητροπόλεως 44

Ελεύθερη συμμετοχή με δωρεάν δελτίο

Περιορισμένος αριθμός θέσεων

Απαραίτητη η προκράτηση θέσης