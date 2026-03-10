search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 12:43
10.03.2026 12:05

«Πως να εκπαιδεύσετε τον Δράκο σας» με τον Gerard Butler στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

10.03.2026 12:05
How to train your dragon_Photo 1

Την οικογενειακή περιπέτεια «How to train your Dragon» («Πώς να εκπαιδεύσετε τον Δράκο σας», 2025, διάρκειας 135’) με τους Gerard Butler, Nick Frost, Nico Parker και σκηνοθεσία του Dean DeBlois θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 15 Μαρτίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

Ένας περίεργος νεαρός Βίκινγκ γίνεται φίλος με έναν φοβερό δράκο και αμφισβητεί παλιούς κανόνες, μαθαίνοντας πως το θάρρος και η κατανόηση μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο.

Μην χάσετε τη συναρπαστική συνέχεια επί της οθόνης την Κυριακή 15/3 (22:00).

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών.

Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

eody_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βία στον ΕΟΔΥ: Με «διάστρεμμα αυχενικής μοίρας» η 53χρονη υπάλληλος που κατήγγειλε τον Χατζηχριστοδούλου – Ολόκληρη η δήλωσή της

EKAV-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Γονείς εντόπισαν νεκρή την 26χρονη κόρη τους σε χωράφι – Φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της

