Τελευταίες παραστάσεις – Francis Bacon Project και ​Η Τελευταία Απολογία του Νίκου Κοεμτζή | ΘΕΑΤΡΟ NOŪS Creative space

2ος Χρόνος – Τελευταίες παραστάσεις – Τρίτες 17, 24 και 31 Μαρτίου

«Ο πνιγμένος γεννήθηκε στον πάτο της θάλασσας και παλεύει να ’βγει όξω μπας κι ανασάνει μέχρι να τον ετραβήξουνε και πάλι κάτω. Δεν θόλωσα. Πνίγηκα σας λέω. Τώρα μπορώ να το πω»

Ο Νίκος Κοεμτζής έμεινε στα χρονικά ως ο άνθρωπος που τις απόκριες του 1973 σκότωσε τρεις και τραυμάτισε άλλους επτά «για μια παραγγελιά» σε ένα νυχτερινό κέντρο της Αθήνας. Στο πρώτο θεατρικό έργο σχετικά με την υπόθεση που συγκλόνισε την Ελλάδα, ο Κοεμτζής κάνει μια ευχή την ώρα που ξεψυχά πάνω στον πάγκο με τα βιβλία του στο Μοναστηράκι: να του δοθεί η ευκαιρία να αφηγηθεί την ιστορία του για μια τελευταία φορά. Όχι σε ανακριτές κι εισαγγελείς, αλλά μπροστά σε ανθρώπους καθημερινούς.

Τι όπλισε το χέρι του Κοεμτζή; Τι καθόρισε την ψυχή και το μυαλό του μέχρι το μακελειό; Πόσο λεπτή είναι η γραμμή που χωρίζει το καλό από το κακό και τους κανονικούς ανθρώπους από τα τέρατα; Ο μονόλογος «Η τελευταία απολογία του Νίκου Κοεμτζή» αποπειράται να προσεγγίσει το πρωτοφανές έγκλημα μέσα από μία αναδρομή στην πολυτάραχη ζωή του ήρωα και στα ιστορικά γεγονότα που τη σφράγισαν.

Η παράσταση είναι κατάλληλη μόνο για θεατές άνω των 15 ετών!

ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το θεατρικό έργο “Η τελευταία απολογία του Νίκου Κοεμτζή” είναι πρώτα απ’ όλα μυθοπλασία. Μπορεί να βασίζεται σε υπαρκτό πρόσωπο και σε αληθινή ιστορία, αλλά δεν έχει να κάνει με το γεγονός καθ’ αυτό. Όλο το έργο είναι ένας μονόλογος που ισορροπεί πάνω σε ένα τεντωμένο σχοινί. Το ψυχολογικό υπόβαθρο ενός δολοφόνου που γεννάει πολλά ερωτηματικά. Φταίει ο χαρακτήρας του? Η οικογένεια του; Φταίει η κοινωνία; Η εποχή που ζει;

Η προσέγγισή μου είναι ο θεατής την ώρα της παράστασης να μην παίρνει ανάσα. Σαν να βλέπει μια ταινία δράσης. Δεν παρουσιάζουμε τον Κοεμτζή σαν έναν “ήρωα” ή σαν κάποιον φιλήσυχο πολίτη που ξαφνικά του “γύρισε το μάτι” και άρχισε να σκοτώνει ανθρώπους. Πρόκειται για ένα ψυχολογικό θρίλερ που δεν υπάρχει περίπτωση να μην αγγίξει όλους τους θεατές, ακόμα και αυτούς που δεν πάνε συχνά στο θέατρο.

Κώστας Κιμούλης

Συντελεστές

Ερμηνεύει ο Μάρκος Γέττος

ο Μάρκος Γέττος Φωνή αστυνόμου: Γιώργος Γιαννόπουλος

Γιώργος Γιαννόπουλος Φωνή δικαστή : Χάρης Γρηγορόπουλος

: Χάρης Γρηγορόπουλος Δημοσιογράφοι: Πάνος Σόμπολος, Σπύρος Χαριτάτος, Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου και η Ευλαμπία Ρέβη.

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο: Βαγγέλης Γέττου

Βαγγέλης Γέττου Σκηνοθεσία: Κώστας Κιμούλης

Κώστας Κιμούλης Μουσικ ή: Νίκος Τερζής

ή: Νίκος Τερζής Ενδυματολόγος: Κλέων Φυσέκης

Κλέων Φυσέκης Σκηνικά: Λυδία Κιμούλη

Λυδία Κιμούλη Φωτισμοί: Πέτρος Φιωτάκης

Πέτρος Φιωτάκης Βοηθός σκηνοθέτη : Σοφιάννα Φωτίδη

: Σοφιάννα Φωτίδη Συνεργάτης έρευνας : Φώτης Παλαμιώτης

: Φώτης Παλαμιώτης Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Τριανταφύλλου

Νίκος Τριανταφύλλου Παραγωγή: NOŪS Productions

Πληροφορίες παράστασης

Πρεμιέρα Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026

Κάθε Τρίτη στις 21:00

Τρίτες 17, 24 και 31 Μαρτίου

Το Trailer

Τιμές εισιτηρίων

Γενική είσοδος: 15 €

Μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων, ΑΜΕΑ): 12€

Μειωμένο για ομαδικές κρατήσεις (άνω των 10 ατόμων): 10€

Ατέλεια ΣΕΗ: 8€

Διάρκεια παράστασης: 65 λεπτά χωρίς διάλειμμα

Προπώληση εισιτηρίων: Ticketservices.gr

Τηλεφωνικές κρατήσεις: 210 8237333, 6972808525

ΘΕΑΤΡΟ NOŪS Creativespace

Διεύθυνση: Τροίας 34, Αθήνα 11255 (5’ λεπτά από το σταθμό του ηλεκτρικού «Βικτώρια»)

Maps: Theatre Nous-Creative space – Χάρτες Google

Social media – Παράστασης

Σελίδα Facebook

Σελίδα instagram

Ποιος είναι ο Νίκος Κεομτζής

Ο Νίκος Κοεμτζής υπήρξε μια από τις πιο αμφιλεγόμενες, αλλά και χαρακτηριστικές φιγούρες της μεταπολεμικής Ελλάδας. Γεννημένος τον Ιανουάριο του 1938 στο Αιγίνειο Πιερίας, μεγάλωσε σε μια εποχή βαθιάς ιστορικής αναταραχής — από την Κατοχή έως τον Εμφύλιο — κουβαλώντας τα σημάδια της φτώχειας, των διώξεων και της κοινωνικής περιθωριοποίησης, που σημάδεψαν χιλιάδες οικογένειες της εποχής εκείνης. Το όνομά του συνδέθηκε ανεξίτηλα με το βράδυ της 25ης Φεβρουαρίου 1973, όταν στο νυχτερινό κέντρο “Νεράιδα”, μετά από έντονη λογομαχία «για μια παραγγελιά», σκότωσε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους επτά. Καταδικάστηκε τρεις φορές σε θάνατο και οχτώ φορές σε ισόβια για ανθρωποκτονίες από πρόθεση. Λόγω της εποχής, των οικογενειακών φρονημάτων του και του ποινικού του ιστορικού η φυλακή ήταν ιδιαίτερα οδυνηρή κατάσταση για εκείνον. Το 1977 η ποινή του μετατρέπεται σε ισόβια. Τελικά αποφυλακίστηκε μετά από 23 χρόνια φυλάκισης στις 29 Μαρτίου του 1996.

Η ιστορία του Κοεμτζή συνέχισε να προκαλεί, να συγκινεί και να ενδιαφέρει την κοινή γνώμη και τους καλλιτέχνες. Το 1979 ο Διονύσης Σαββόπουλος στο δίσκο “Ρεζέρβα” συμπεριλαμβάνει ένα τραγούδι με τίτλο «Το μακρύ ζεϊμπέκικο για τον Νίκο» ενώ το 1980 ο Παύλος Τάσιος σκηνοθετεί την ταινία «Παραγγελιά» με πρωταγωνιστή τον ηθοποιό Αντώνη Αντωνίου.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του πουλούσε την αυτοβιογραφία του έξω από τα δικαστήρια «Ευελπίδων» και στην πλατεία στο Μοναστηράκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή στις 23 Σεπτεμβρίου 2011. Το βιβλίο του «Το Μακρύ Ζεϊμπέκικο» αφηγήθηκε τη ζωή του, τα χρόνια που τον διαμόρφωσαν και τη δική του εκδοχή των γεγονότων του 1973. Μέχρι τον θάνατό του, ο Κοεμτζής παρέμεινε μια μορφή που προκαλεί ακόμη και σήμερα συζητήσεις για τα όρια της προσωπικής ευθύνης, τη βία της εποχής και τον ρόλο των κοινωνικών συνθηκών στη διαμόρφωση του ανθρώπου.

Η θεατρική παράσταση «Η Τελευταία Απολογία του Νίκου Κοεμτζή» που είναι και η πρώτη που αφορά τη ζωή του, φωτίζει αυτή την πορεία, όχι μέσα από τον μύθο, αλλά μέσα από την ανθρώπινη φωνή ενός άνδρα που ζητά — έστω και θεατρικά — να ακουστεί για τελευταία φορά μπροστά σε κοινό και όχι μπορστά σε ανακριτές και εισαγγελείς.

Ποιό ήταν το ψυχολογικό υπόβαθρο που όπλισε το χέρι του Κοεμτζή και τον οδήγησε σε εκείνο το αποτρόπαιο έγκλημα, που ο ίδιος θεωρούσε “κακιά στιγμή”;

Francis Bacon Project “Scream of the Body”

Σύλληψη // Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Παυλίδης

Τελευταίες παραστάσεις 14,21,28 Μαρτίου και 4 Απριλίου στο ΘΕΑΤΡΟ NOŪS Creative space

Ύστερα από την περσινή επιτυχημένη παρουσίαση της εικαστικής performance “Kandinsky Research” στο θέατρο NOŪS – Creative Space, η ομάδα μας συνεχίζει την ερευνητική της διαδρομή καταπιανόμενη φέτος με έναν ακόμη σπουδαίο δημιουργό και ζωγράφο: τον Francis Bacon.

Η performance με τίτλο Francis Bacon Project “Scream of the Body” επιχειρεί να μεταφέρει στη σκηνή τον εσωτερικό παλμό και την αγωνία που χαρακτηρίζουν το έργο του. Μέσα από το σώμα, την κίνηση και τον ήχο, η performance αναζητά την αλήθεια που κρύβεται στην ένταση, στο θραύσμα και στην κραυγή – εκεί όπου η ανθρώπινη ύπαρξη συναντά τα όρια της.

Τα σώματα συναντούν τη σιωπηλή βία της εικόνας. Η ομάδα μας εμπνέεται από τον Francis Bacon και τον μετατρέπει από ζωγράφο σε συμβολική συνθήκη. Εξερευνούμε τι σημαίνει να είσαι σώμα σε αποσύνθεση, ταυτότητα σε αμφισβήτηση, κραυγή χωρίς στόμα. Ο Bacon δεν αναπαρίσταται· ενσαρκώνεται. Το έργο μας δεν εικονογραφεί τους πίνακές του – ζει μέσα στο κενό ανάμεσα στο βλέμμα και τη σάρκα.

“Scream of the Body” είναι μια ζωντανή performance εμπνευσμένη από τον κόσμο του Francis Bacon. Το ανθρώπινο σώμα βρίσκεται στο επίκεντρο: παλλόμενο, κατακερματισμένο, μεταμορφωμένο. Μέσα από τη χρήση χειροποίητων αντικειμένων (props), την απουσία σταθερού σκηνικού και την ενεργή σωματικότητα, η παράσταση λειτουργεί ως ζωντανός πίνακας εν κινήσει.

Η Performance είναι κατάλληλη μόνο για θεατές άνω των 18 ετών!

Συντελεστές:

Performers

Αθανασία Τσάτσου, Δημήτρης Παπαδόπουλος και Κωνσταντίνος Παυλίδης

Σύλληψη/ Σκηνοθεσία : Κωνσταντίνος Παυλίδης

Κωνσταντίνος Παυλίδης Ηχοτοπίο: Κωνσταντίνος Παυλίδης

Κωνσταντίνος Παυλίδης Φωτιστικός Σχεδιασμός: Κοντογιάννης Βασίλης

Κοντογιάννης Βασίλης Γραφιστικός σχεδιασμός/βίντεο: Βαγγέλης Ευαγγελίου

Βαγγέλης Ευαγγελίου Επικοινωνία: Κατερίνα Γρυλλάκη

Κατερίνα Γρυλλάκη Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Τριανταφύλλου

Νίκος Τριανταφύλλου Παραγωγή: NOŪS Productions

Πληροφορίες παράστασης

Πρεμιέρα Σάββατο 31 Ιανουαρίου και κάθε Σάββατο στις 21.00

Τιμές εισιτηρίων

Γενική είσοδος: 15€

Μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων, ΑΜΕΑ): 12€

Μειωμένο για σπουδαστές Καλών Τεχνών: 10€

Διάρκεια παράστασης: 50 λεπτά

Προπώληση εισιτηρίων: FRANCIS BACON PROJECT «scream of the body» :: TicketServices.gr

Τηλεφωνικές κρατήσεις: 210 8237333, 6984219399

ΘΕΑΤΡΟ NOŪS Creative space

Διεύθυνση: Τροίας 34, Αθήνα 11255 (5’ λεπτά από το σταθμό του ηλεκτρικού «Βικτώρια»)

Maps: Theatre Nous-Creative space – Χάρτες Google

Σκηνοθετικό Σημείωμα/ Σύλληψη έργου

H performance που ετοιμάστηκε είναι μια προσπάθεια να δοθεί παραστάσιμη μορφή στο καλλιτεχνικό και φιλοσοφικό έργο του ζωγράφου Francis Bacon.

Με τη σύμπραξη καλλιτεχνών από διάφορους χώρους, συνθέσαμε μια ατμόσφαιρα στην οποία ο θεατής θα είναι μάρτυρας στη δόμηση και ταυτόχρονα στην αποδόμηση της, τοποθετώντας και τον ίδιο μέσα στο έργο του μεγάλου ζωγράφου.

Προσκαλούμε τον θεατή σε μια συνθήκη εργαστηρίου, όπου ο καθένας εκ των συντελεστών μέσα από τo δημιουργικό του κανάλι κι έχοντας κάνει την έρευνα του στοχεύει στη δημιουργία ενός κοινού αποτελέσματος.

Όπως και ο ίδιος ο ζωγράφος επικεντρωθήκαμε στην διαδικασία των πραγμάτων.

Δώσαμε χρόνο στο δημιουργικό κομμάτι με μια σειρά αυτοσχεδιασμών από τους οποίους αποσπάσαμε κομμάτια που δομούν την εικονοπλασία . στην συνέχεια προχωρήσαμε στην συνδιαμόρφωσή τους, συνδυάζοντας τη ροή και τον ρυθμό μιας αφηγηματικής αισθητικής στην οποία η εικόνα και η μουσική λειτουργούν και εξισώνονται μέσα από τον ίδιο παρανομαστή. Συνυπάρχουν με την φιλοσοφική προσέγγιση του καλλιτέχνη για την Τέχνη και για την ζωή.

Βιογραφικό- Κωνσταντίνος Παυλίδη

Ο Κωνσταντίνος Παυλίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε Γλυπτική στη Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Eπικεντρώθηκε στη σκηνογραφία θεατρικών παραστάσεων και δημιούργησε εικαστικές εγκαταστάσεις.

Μέσα από τη σύνδεσή του με το θέατρο και τις παραστατικές τέχνες, ο Κωνσταντίνος ερευνά τη σκηνοθεσία παραστάσεων/ performance Art, προσπαθώντας να συνδυάσει αυτούς τους τομείς επι σκηνής.

Ο βασικός πυλώνας στο καλλιτεχνικό του όραμα είναι η δημιουργία μιας ζωντανής εμπειρίας για το κοινό στοχεύοντας στην αλληλεπίδραση με το σώμα, τον χώρο και τις εικαστικές τέχνες.

Έχει συμμετέχει και σκηνοθετήσει τα παρακάτω έργα:

Art direction 2014

Solo exhibition 2014

Art direction 2016

Participation

“Karmen research” -2022 Bramat theatre festival & 2021 island Connect Mallorca Spain

Art direction 2024

Kandinsky Research at Theatre NOŪS- Creative space.

Tον Οκτώβριο του 2025 θα παρουσιάσει στο Θέατρο NOŪS – Creative Space την performance Francis Bacon Project “Scream of the Body”, μια παραλλαγή της performance είχε παρουσιαστεί στο UKYA festival Nottingham UK to 2019.

Full resume and portfolio: website http://www.konstantinospavlidis.com/

Ποιος είναι ο Francis Bacon

Ο Francis Bacon (1909–1992) υπήρξε ένας από τους πιο τολμηρούς εικαστικούς του 20ού αιώνα. Αυτοδίδακτος και ανήσυχος, έπλασε μια ζωγραφική γλώσσα που δεν μιλά για την ομορφιά αλλά για την αλήθεια της ύπαρξης. Οι παραμορφωμένες φιγούρες του, παγιδευμένες σε εσωτερικά κλουβιά, αποκαλύπτουν το σώμα και την ψυχή στα όρια του τρόμου, του πάθους και της φθοράς.

Με χρώματα που μοιάζουν να καίγονται και με χειρονομίες που τραυματίζουν τον καμβά, ο Bacon ανέδειξε την ανθρώπινη μορφή ως εύθραυστη, βίαιη και ταυτόχρονα βαθιά συγκινητική. Η ζωγραφική του δεν αναζητά την παρηγοριά αλλά το ρήγμα· εκεί όπου η ύπαρξη εκτίθεται γυμνή, σπαρακτική, αληθινή.