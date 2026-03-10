search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 16:19
«Το Μεγάλο μας Τσίρκο»: Για λίγες ακόμα παραστάσεις στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Η ανταπόκριση του κόσμου στην πλέον συγκινητική αναβίωση της χρονιάς είναι εντυπωσιακή, με τα εισιτήρια να έχουν ξεπεράσει τα 50.000.

Το ιστορικής σημασίας έργο «Το Μεγάλο μας Τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλλη, σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και σε σκηνοθεσία του Πέτρου Ζούλια για λίγες ακόμη παραστάσεις «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Το έργο ακολουθεί με δραματικό, αλλά και χιουμοριστικό τρόπο την πορεία της ελληνικής ιστορίας. Τα τραγούδια, που ερμηνεύει ζωντανά ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και όλος ο θίασος με την ορχήστρα επί σκηνής, εναλλάσσονται με την αφήγηση και συνθέτουν ένα έργο γεμάτο συγκίνηση και ιστορικές αναφορές.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας

Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Μουσική Διδασκαλία: Νεοκλής Νεοφυτίδης

Χορογραφίες: Φώτης Διαμαντόπουλος

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Βίντεο: Κάρολος Πορφύρης

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Φροντιστήριο: Κατερίνα Σβορώνου

Σύμβουλος Θεάτρου Σκιών: Τάσος Κώνστας

Γραφιστική Επιμέλεια: Πέτρος Παράσχης

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαριάννα Τουντασάκη

Βοηθός β’ σκηνοθέτη: Μάρκος Ξύδης

Βοηθός σκηνογράφου: Νεκταρία Ηλιάκη

Βοηθός σχεδιασμού φωτισμού: Ισμήνη Σταρίδα

Trailer: Μαριλένα Αναστασιάδου, Βασίλης Καγκελάρης

Διαχείριση Social Media: Renegade Media

Πρωταγωνιστούν οι:

Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Δημήτρης Γκοτσόπουλος

και συμμετέχει ο Γιάννης Ζουγανέλης

Παίζουν:

Κώστας Καζάκας

Άννα Μονογιού

Δημήτρης Καπετανάκος

Τραγούδι: Κώστας Τριανταφυλλίδης και όλος ο θίασος

Εμφανίζονται (με αλφαβητική σειρά):

Δημήτρης Γαλάνης

Μανώλης Γεραπετρίτης

Ευθύμης Γεωργόπουλος

Μιχάλης Καζάκας

Παναγιώτης Καρμάτης

Άννα Μαρία Κατσουλάκη

Βασίλης Λέμπερος

Μάρκος Ξύδης

Βασίλης Παπαδημητρίου

Τάνια Ρόκκα

Μαριάννα Τουντασάκη

Γιώργος Τσούρμας

Γιώργος Τσουρουνάκης

Ιάσονας Χρόνης

Παντελής Ψακίδης

Και μία 8μελής ορχήστρα επί σκηνής:

Πνευστά: Βαχάν Γκαλστιάν

Πλήκτρα: Αλέξανδρος Δημόπουλος

Ακορντεόν: Δημήτρης Κούστας

Βιολί: Νίκος Μήλας

Τύμπανα: Γιώργος Πουλιάσης

Μπουζούκι: Δημήτρης Σαββαΐδης

Κιθάρα: Δημήτρης Τριανταφυλλίδης

Μπάσο: Χάρης Χαραλάμπους

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

  • Τετάρτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 19:00
  • Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00

Τιμές εισιτηρίων:

  • VVIP: 75€, VIP: 65€, ΖΩΝΗ Α: 55€, ΖΩΝΗ Β: 45€, ΖΩΝΗ Γ: 35€, ΖΩΝΗ Δ: 22€, ΘΕΩΡΕΙΟ Α: 18€, ΘΕΩΡΕΙΟ Β:16€
  • Ισχύουν ειδικές τιμές για ΑμεΑ, φοιτητές, νέους έως 26 ετών & ανέργους
  • Ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις (από 20 άτομα και πάνω)

Προπώληση εισιτηρίων:

  • Στα ταμεία του Θεάτρου (Πειραιώς 254, Ταύρος)
  • Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tomegalomastsirko.theatron254.gr
  • Τηλεφωνικά, στο 212 254 0300

Ομαδικές κρατήσεις άνω των 20 ατόμων:

Τμήμα Κρατήσεων και Εισιτηρίων «Ελληνικού Κόσμου»:

Κ. 698 254 0015, Τ. 212 254 0300 & e-mail: [email protected]

Iran (2)
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος ή ασύμμετρος πόλεμος; Πώς το Ιράν επιχειρεί να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του σε έναν πόλεμο που … είναι δεδομένο ότι θα χάσει 

tramp 7765- new
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Γιατί ο Τραμπ δεν μπορεί να εξηγήσει ούτε την αρχή ούτε τον τελικό στόχο του πολέμου στο Ιράν

iran-78345
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν χτύπησε το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Μέσης Ανατολής – «Κόλαση» προαναγγέλλουν οι ΗΠΑ – Live οι εξελίξεις

koutsoumpas_1003_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας: «Προκαταρκτική για Βορίδη-Αυγενάκη αλλά και Μητσοτάκη – Να καταργηθεί πλήρως το άρθρο 86 και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών»

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

kairos anoixi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ο Αντικυκλώνας «κρατάει Θερμοπύλες» πριν ανοίξουν οι «πύλες» για τις βροχές

androulakis nikolopoulos dora olga
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Μητσοτάκης βλέπει τα γκάλοπ και του ανοίγει η όρεξη, το ΠΑΣΟΚ διευρύνεται με Πασόκους και η αγωνία της Κεφαλογιάννη   

