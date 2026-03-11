Τα Public επενδύουν στην επανένταξη των γυναικών

Τα Public ανακοινώνουν τη συνεργασία τους με το Rise Club για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας “Back to Work. Back to Sales.” με στόχο την επανένταξη των γυναικών στον επαγγελματικό στίβο.

Η πρωτοβουλία Public x Rise Club υποστηρίζει γυναίκες που επιθυμούν να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας και να αναπτύξουν μια δυναμική πορεία στον κλάδο του retail, προσφέροντάς τους τα κατάλληλα εφόδια, τις απαραίτητες δεξιότητες και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον εξέλιξης.

Ο πρώτος πυλώνας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και έχει στόχο οι υποψήφιες να αποκτήσουν τόσο τις τεχνικές όσο και τις συμπεριφορικές δεξιότητες που θα τις βοηθήσουν να ανταποκριθούν με αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα σε ρόλους στον χώρο του retail. Τα βασικά πεδία που εξετάζονται στον πρώτο πυλώνα είναι τα εξής: Sales & Customer Experience fundamentals, Retail processes – POS & store operations, Communication & service skills, Digital readiness (εργαλεία καταστήματος & LMS microlearning), Structured onboarding path (30–60–90 days).

Ο δεύτερος πυλώνας εστιάζει στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού πλαισίου που διευκολύνει μια ομαλή και βιώσιμη επιστροφή στην εργασία, μέσα από την ενθάρρυνση και την υποστήριξη ενός δικτύου που λειτουργεί πρακτικά και υποστηρικτικά στα πρώτα βήματα στον εργασιακό τους ρόλο. Στόχος είναι οι γυναίκες να νιώθουν ότι επιστρέφουν μέσω ενός ασφαλούς πλαισίου, που προσφέρει ενθάρρυνση και πρακτική υποστήριξη, μέχρι να αποκτήσουν σταθερότητα στον νέο τους ρόλο.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το Public Συντάγματος φιλοξενεί επίσης το Rise Book Clubκάθε μήνα, δημιουργώντας έναν σταθερό χώρο συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών. Το Rise Book Club λειτουργεί ως ένας ανοιχτός χώρος διαλόγου, έμπνευσης και σύνδεσης, όπου γυναίκες από διαφορετικά επαγγελματικά backgrounds συναντιούνται, μοιράζονται εμπειρίες, συζητούν βιβλία και δημιουργούν κοινότητες υποστήριξης και προσωπικής εξέλιξης.

Η κα Ηλέκτρα Διαμαντή, HR Director των Public Group, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με το Rise Club και την υλοποίηση της πρωτοβουλίας “Back to Work. Back to Sales.”. Στα Public πιστεύουμε ότι η πραγματική ενδυνάμωση των γυναικών στην εργασία δεν αφορά μόνο την πρόσβαση σε μια θέση εργασίας, αλλά τη δημιουργία ευκαιριών ανάπτυξης, τη συνεχή πρόσβαση στη γνώση και την προσωπική εξέλιξη. Μέσα από αυτή τη συνεργασία επιδιώκουμε να δώσουμε σε περισσότερες γυναίκες τα εργαλεία, την αυτοπεποίθηση και τις προοπτικές που χρειάζονται για να επιστρέψουν δυναμικά στην αγορά εργασίας, ανοίγοντας νέους επαγγελματικούς δρόμους στον κλάδο του retail. Παράλληλα, ενισχύουμε τη δέσμευσή μας να καλλιεργούμε μια εταιρική κουλτούρα που προάγει τη συνεχή εξέλιξη των ανθρώπων μας και την υποστήριξη της κοινωνίας μας».