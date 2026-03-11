search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 14:09
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.03.2026 13:27

«Τελευταία κλήση»: Η νέα συμπαραγωγή της Nova έκανε πρεμιέρα!

11.03.2026 13:27
nova_1
Από αριστερά προς τα δεξιά: Η Μαρία Ναυπλιώτου εκ των πρωταγωνιστριών της «Τελευταίας Κλήσης», η Αγάπη Κεφαλογιάννη, Program Director της Nova και η Κατερίνα Μπέη, σεναριογράφος του αστυνομικού θρίλερ

Η Nova, είναι συμπαραγωγός στην  ταινία «Τελευταία Κλήση», η οποία έκανε Avant Premiere τη Δευτέρα 9 Μαρτίου σε κεντρικό κινηματογράφο της Αττικήςπαρουσία πλήθους επώνυμων καλεσμένων από τον καλλιτεχνικό χώρο, σε μια βραδιά γεμάτη χαρά και ενθουσιασμό. Το αστυνομικό θρίλερ που υπόσχεται να καθηλώσει το κοινό και να απασχολήσει με την δίχως ανάσα σκηνοθετική ματιά του και τις γεμάτες ένταση ερμηνείες των ηθοποιών, θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες την Πέμπτη 19 Μαρτίου από την Tanweer και στη συνέχεια θα μεταδοθεί σε Α’ τηλεοπτική προβολή στα κανάλια Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό.

Η Αγάπη Κεφαλογιάννη, Program Director της Nova και ο Διονύσης Σαμιώτης, CEO της Tanweer Productions

Στην  επίσημη πρεμιέρα το «παρών» από πλευράς Nova έδωσε η κα Αγάπη Κεφαλογιάννη, Program Director η οποία δήλωσε για τη νέα μεγάλη συμπαραγωγή: «Η Nova βρίσκεται εδώ ως συμπαραγωγός της ταινίας “Τελευταία Κλήση”. Πρόκειται για την πρώτη σκηνοθετική απόπειρα σε ταινία μεγάλου μήκους του Sherif Francis, ο οποίος συνυπογράφει το σενάριο με την Κατερίνα Μπέη και βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Αναμένουμε την ταινία στις κινηματογραφικές αίθουσες σε λίγες μέρες και αμέσως μετά θα κάνει την τηλεοπτική της πρεμιέρα στα κανάλια Novacinema».

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Sherif Francis στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του και το σενάριο ο ίδιος από κοινού με την Κατερίνα Μπέη. Το καστ αποτελείται από τους Ορφέα Αυγουστίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Γιώργο Μπένο, Δημήτρη Λάλο, Ρένια Λουιζίδου, Νίκο Ψαρρά, Ερρίκο Λίτση, Καλλιόπη Χάσκα, Γιάννη Καράμπαμπα, Βασίλη Ρίσβα, Πολύδωρο Βογιατζή, Θοδωρή Σκυφτούλη, Ράσμη Τσόπελα.

H ταινία, μας μεταφέρει στην Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2000. Μια κλοπή όπλων από ένα στρατόπεδο. Ένας γνωστός εγκληματίας κρατάει όμηρο μια οικογένεια στο Παγκράτι και απειλεί να την ανατινάξει αν δεν εμφανιστεί ζωντανά στην τηλεόραση. Ένα τηλεοπτικό κανάλι σε αναβρασμό και την αστυνομία να κοιτάζει έναν δραπέτη να την εκθέτει για πολλοστή φορά. Όλοι τους νήματα σε έναν ιστό που κάποιοι υφαίνουν στο παρασκήνιο. Μια ταινία μυθοπλασίας εμπνευσμένη από διαφορετικά πραγματικά περιστατικά.

Με την ταινία «Τελευταία Κλήση», η Nova, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα για περισσότερα από 20 χρόνια την ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία με περισσότερες από 150 συμπαραγωγές κινηματογραφικών ταινιών και έχοντας επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε εγχώριες παραγωγές!

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
spanoulis-sef-3423
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Και επίσημα τέλος από τη Μονακό ο Σπανούλης

Dacia Striker (9)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ο οδικός χάρτης της Dacia μέχρι και το 2030 (photos)

limeniko-metanastes-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνεχίζονται οι αφίξεις προσφύγων και μεταναστών – Τρία περιστατικά με περισσότερα από 100 άτομα από τα ξημερώματα

marinakis-fake-news
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Να ανοίξουμε τη συζήτηση για να καταργηθεί η ανωνυμία στο διαδίκτυο

tsimaris_1103_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Ιωάννης Τσίμαρης: «Στον “αέρα” η Ψηφιοποίηση Ιατρικών Αρχείων – Κινδυνεύει να χαθεί η χρηματοδότηση 173 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

komninou-new
LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

giorgos-marinos-new-
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος - Ο πρώτος showman στην Ελλάδα

akylas-new
MEDIA

Eurovision 2026: Έτσι θα εμφανιστεί ο Akylas στη σκηνή της Βιέννης (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 14:09
spanoulis-sef-3423
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Και επίσημα τέλος από τη Μονακό ο Σπανούλης

Dacia Striker (9)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ο οδικός χάρτης της Dacia μέχρι και το 2030 (photos)

limeniko-metanastes-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνεχίζονται οι αφίξεις προσφύγων και μεταναστών – Τρία περιστατικά με περισσότερα από 100 άτομα από τα ξημερώματα

1 / 3