«Τελευταία κλήση»: Η νέα συμπαραγωγή της Nova έκανε πρεμιέρα!

Η Nova, είναι συμπαραγωγός στην ταινία «Τελευταία Κλήση», η οποία έκανε Avant Premiere τη Δευτέρα 9 Μαρτίου σε κεντρικό κινηματογράφο της Αττικήςπαρουσία πλήθους επώνυμων καλεσμένων από τον καλλιτεχνικό χώρο, σε μια βραδιά γεμάτη χαρά και ενθουσιασμό. Το αστυνομικό θρίλερ που υπόσχεται να καθηλώσει το κοινό και να απασχολήσει με την δίχως ανάσα σκηνοθετική ματιά του και τις γεμάτες ένταση ερμηνείες των ηθοποιών, θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες την Πέμπτη 19 Μαρτίου από την Tanweer και στη συνέχεια θα μεταδοθεί σε Α’ τηλεοπτική προβολή στα κανάλια Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό.

Η Αγάπη Κεφαλογιάννη, Program Director της Nova και ο Διονύσης Σαμιώτης, CEO της Tanweer Productions

Στην επίσημη πρεμιέρα το «παρών» από πλευράς Nova έδωσε η κα Αγάπη Κεφαλογιάννη, Program Director η οποία δήλωσε για τη νέα μεγάλη συμπαραγωγή: «Η Nova βρίσκεται εδώ ως συμπαραγωγός της ταινίας “Τελευταία Κλήση”. Πρόκειται για την πρώτη σκηνοθετική απόπειρα σε ταινία μεγάλου μήκους του Sherif Francis, ο οποίος συνυπογράφει το σενάριο με την Κατερίνα Μπέη και βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Αναμένουμε την ταινία στις κινηματογραφικές αίθουσες σε λίγες μέρες και αμέσως μετά θα κάνει την τηλεοπτική της πρεμιέρα στα κανάλια Novacinema».

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Sherif Francis στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του και το σενάριο ο ίδιος από κοινού με την Κατερίνα Μπέη. Το καστ αποτελείται από τους Ορφέα Αυγουστίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Γιώργο Μπένο, Δημήτρη Λάλο, Ρένια Λουιζίδου, Νίκο Ψαρρά, Ερρίκο Λίτση, Καλλιόπη Χάσκα, Γιάννη Καράμπαμπα, Βασίλη Ρίσβα, Πολύδωρο Βογιατζή, Θοδωρή Σκυφτούλη, Ράσμη Τσόπελα.

H ταινία, μας μεταφέρει στην Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2000. Μια κλοπή όπλων από ένα στρατόπεδο. Ένας γνωστός εγκληματίας κρατάει όμηρο μια οικογένεια στο Παγκράτι και απειλεί να την ανατινάξει αν δεν εμφανιστεί ζωντανά στην τηλεόραση. Ένα τηλεοπτικό κανάλι σε αναβρασμό και την αστυνομία να κοιτάζει έναν δραπέτη να την εκθέτει για πολλοστή φορά. Όλοι τους νήματα σε έναν ιστό που κάποιοι υφαίνουν στο παρασκήνιο. Μια ταινία μυθοπλασίας εμπνευσμένη από διαφορετικά πραγματικά περιστατικά.

Με την ταινία «Τελευταία Κλήση», η Nova, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα για περισσότερα από 20 χρόνια την ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία με περισσότερες από 150 συμπαραγωγές κινηματογραφικών ταινιών και έχοντας επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε εγχώριες παραγωγές!