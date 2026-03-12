CNN: Το μεγάλο ερώτημα που άφησε αναπάντητο το μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Μήνυμα ανυπακοής έστειλε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ υποσχόμενος να εκδικηθεί στο όνομα των μαρτύρων που σκοτώθηκαν από τα χτυπήματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ -συμπεριλαμβανομένου του πατέρου του, της μητέρας του, της συζύγου του, της αδελφής του και του 14 μηνών μωρού της – κατέστησε σαφές ότι δεν σκοπεύει να συνθηκολογήσει.

Συνέχεια της Ισλαμικής Επανάστασης

Ο 56χρονος γιος του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δήλωσε ότι έμαθε από την τηλεόραση για την εκλογή του και ότι εξεπλάγην.

Επεσήμανε ότι είδε την σορό του πατέρα του και εξήρε την παρακαταθήκη του. Ακόμα, δεσμεύτηκε ότι όσοι υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου θα αποζημιωθούν από το κράτος.

Στη δήλωση του δεν διακρίνεται και κάποια αλλαγή ούτε στην στρατηγική «οργανωμένου χάους» που ακολουθεί η Τεχεράνη. Όπως είπε τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά για να μεγιστοποιηθεί η πίεση στον εχθρό, ενώ οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή θα παραμείνουν στόχος.

Το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο

Το μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, όπως παρατηρεί το CNN, ήταν κωδικοποιημένο μέ τέτοιο τρόπο, ώστε να αναδειχθεί η συνέχεια με τον πατέρα του, αλλά και η συνέχεια της Ισλαμικής Επανάστασης.

Η πρώτη δήλωση του ήταν γραπτή και όχι βιντεοσκοπημένη. Το περιεχόμενο ίσως να συσπειρώσε τους υποστηρικτές του, δεν απαντά όμως σε ένα βασικό ερώτημα: εφόσον εκείνος είναι τραυματίας ποιος έχει τον έλεγχο αυτή τη στιγμή στο Ιράν;

Διαβάστε επίσης

«Θα εκδικηθούμε για τους μάρτυρές μας» – Η πρώτη δήλωση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Πρέσβης του Ιράν στην Κύπρο: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στο χτύπημα που σκότωσε τον πατέρα του

Κάτι τρέχει στη Μόσχα: Χωρίς ίντερνετ τα κινητά εδώ και μία εβδομάδα… «για λόγους ασφαλείας»