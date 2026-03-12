Ισχυρή κερδοφορία για τον όμιλο Σαράντης το 2025 με αυξημένα κέρδη, μέρισμα και επενδύσεις

Καθαρά κέρδη 53,1 εκατ. ευρώ κατέγραψε ο όμιλος Σαράντης το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 15,3% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ενισχυμένη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους. Παρά τις πωλήσεις που κινήθηκαν ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με το 2024, η εταιρεία κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά την κερδοφορία της, αξιοποιώντας την ισχυρή παρουσία των επώνυμων προϊόντων της και τη βελτιωμένη λειτουργική αποδοτικότητα.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 599,6 εκατ. ευρώ, παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητος σε σχέση με τα 600,1 εκατ. ευρώ που είχαν καταγραφεί το 2024. Ωστόσο, σε συγκρίσιμη βάση και εξαιρώντας τη δραστηριότητα της Stella Pack στην Ουκρανία, από την οποία ο όμιλος αποεπένδυσε στις αρχές του 2025, καταγράφηκε μικρή αύξηση στις πωλήσεις.

Η ενίσχυση της κερδοφορίας αποδίδεται κυρίως στη βελτίωση του μείγματος προϊόντων, στην ανάπτυξη συγκεκριμένων διεθνών αγορών αλλά και στη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους. Τα επώνυμα προϊόντα του ομίλου παρουσίασαν άνοδο, με τα βασικά προϊόντα του χαρτοφυλακίου να καταγράφουν καλύτερη επίδοση σε σχέση με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Σε επίπεδο λειτουργικών επιδόσεων, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 89 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,1% σε σχέση με το 2024, ενώ το περιθώριο EBITDA ενισχύθηκε στο 14,8%. Παράλληλα, τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) διαμορφώθηκαν στα 67 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 10%.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν και η δημιουργία ταμειακών ροών. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές υπερδιπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 79,5 εκατ. ευρώ έναντι 32,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση του ομίλου, ο οποίος στο τέλος του 2025 εμφάνισε καθαρή ταμειακή θέση 23,5 εκατ. ευρώ, όταν έναν χρόνο νωρίτερα παρουσίαζε καθαρό δανεισμό.

Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα, το διοικητικό συμβούλιο προτείνει τη διανομή μικτού μερίσματος συνολικού ύψους 25 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2025, αυξημένου κατά 25% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το μέρισμα ανά μετοχή διαμορφώνεται στα 0,392464 ευρώ.

Η ισχυρή ταμειακή θέση επέτρεψε επίσης την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε 37,3 εκατ. ευρώ και συνδέονται με την υλοποίηση του στρατηγικού επενδυτικού προγράμματος του ομίλου, το οποίο εστιάζει στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας και της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Μεταξύ των σημαντικών έργων που προχώρησαν το 2025 περιλαμβάνεται η αναβάθμιση της μονάδας της Stella Pack, η οποία αναμένεται να ενισχύσει την παραγωγική αποτελεσματικότητα και να συμβάλει στη μείωση του κόστους από το 2026. Παράλληλα συνεχίστηκαν οι επενδύσεις στο εργοστάσιο του ομίλου στα Οινόφυτα, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας σε κατηγορίες προϊόντων όπως η περιποίηση δέρματος, η ομορφιά και τα αντηλιακά.

Σημαντικό ρόλο στη στρατηγική ανάπτυξης παίζουν και οι διεθνείς αγορές. Η μάρκα αντηλιακών προϊόντων Carroten συνεχίζει να επεκτείνεται σε νέες αγορές, ενώ ενισχύεται και η παρουσία του ομίλου στις Ηνωμένες Πολιτείες με την προσθήκη νέων κωδικών προϊόντων.

Παράλληλα, ο όμιλος προχώρησε σε σημαντικά βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του. Κατά τη διάρκεια του 2025 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση εφαρμογής του συστήματος SAP S/4HANA σε αρκετές χώρες, ενώ η επέκταση του συστήματος συνεχίστηκε και στις αρχές του 2026 σε αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Για το 2026 η διοίκηση εκτιμά ότι η αναπτυξιακή πορεία θα συνεχιστεί. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για πωλήσεις περίπου 620 εκατ. ευρώ και EBITDA κοντά στα 97 εκατ. ευρώ, ενώ ο όμιλος σχεδιάζει να συνεχίσει τις επενδύσεις σε παραγωγή, διεθνή επέκταση και ψηφιακές υποδομές, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή χρηματοοικονομική θέση.

Διαβάστε επίσης:

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Ο Μανώλης Μαραγκουδάκης ολοκληρώνει την 30ετή πορεία του – Νέος CEO ο Αριστοτέλης Χαντάβας

Όμιλος ΑΒΑΞ: Υπογραφή MoU με ΣΤΑΝΤΑ για πύργο κατοικιών στα Κεραμεία Αλλατίνη

Στρατηγική συμμαχία AKTOR – ONEX για τη διεκδίκηση του λιμανιού της Ελευσίνας