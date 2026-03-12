«The Music of Ennio Morricone»: Μια μοναδική συμφωνική εμπειρία στο Christmas Theater

Μια μοναδική συμφωνική εμπειρία αφιερωμένη στον θρυλικό Ennio Morricone έρχεται στο Christmas Theater στις 29 Μαρτίου 2026.

Πρόκειται για τη συναυλία «The Music of Ennio Morricone» η οποία υπόσχεται μια αξέχαστη μουσική οδύσσεια μέσα από τα πιο εμβληματικά soundtrack ενός από τους σημαντικότερους συνθέτες στην ιστορία του κινηματογράφου, σε ερμηνεία της διεθνώς αναγνωρισμένης συμφωνικής ορχήστρας Lords of the Sound.

Ένα μοναδικό μουσικό γεγονός, μια συμφωνική παράσταση αφιερωμένη στην καλλιτεχνική κληρονομιά του Μαέστρου, όπου εμβληματικές εικόνες και βαθιά συναισθήματα ζωντανεύουν μέσα από τη δύναμη της ζωντανής μουσικής και της πρωτότυπης οπτικής τέχνης.

Το πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνει μια «χρυσή συλλογή» αριστουργημάτων του Ennio Morricone, όπως:

The Legend of the Pianist, Django Unchained, The Hateful Eight, The Mission, New Cinema Paradiso, Once Upon a Time in the West, Once Upon a Time in America, The Good, the Bad and the Ugly, For a Fistful of Dollars, For a Few Dollars More, A Fistful of Dynamite, The Untouchables, The Professional, Octopus, Sack of Vanity, We Die of Love.

Στη σκηνή θα βρεθούν:

η συμφωνική ορχήστρα Lords of the Sound ,

, χορωδία και σολίστ (τραγουδιστές και δεξιοτέχνες οργάνων).

Η παράσταση πλαισιώνεται από πρωτότυπες συνθέσεις video art, ειδικά σχεδιασμένες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, σε συνδυασμό με ατμοσφαιρικά φωτιστικά εφέ σε μεγάλη οθόνη. Κάθε μουσικό έργο συνοδεύεται από οπτικό υλικό που ενισχύει τη συναισθηματική του δύναμη, δημιουργώντας ένα καθηλωτικό, κινηματογραφικό σύμπαν.

Η μουσική του Ennio Morricone, ερμηνευμένη ζωντανά από τους Lords of the Sound, υπόσχεται μια εμπειρία που ξεπερνά τα όρια μιας απλής συναυλίας. Είναι ένας βαθύς φόρος τιμής στον Μαέστρο, του οποίου η μουσική μιλά για την αγάπη, τον πόνο και την αιώνια ομορφιά.

Μια νύχτα. Μια ορχήστρα. Μια ζωή γεμάτη συναισθήματα. Μια εμπειρία που αξίζει να βιώσει κανείς από κοντά!

Διαβάστε επίσης:

«Ψωμί από στάχτη» μια εκστατική περιπλάνηση στις παραδόσεις της Μεσογείου στο Θέατρο Ολύμπια «Μαρία Κάλλας»

«Devil on my Shoulder»: Ο Alice Cooper ανακοίνωσε την κυκλοφορία της «οριστικής αυτοβιογραφίας» του (photos)

George Michael: The Faith Tour – Η άγνωστη κινηματογραφική καταγραφή της θρυλικής περιοδείας (videos)

