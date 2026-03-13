ΟΛΘ: Συνεργασία με τη FiveSenses για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στη Θεσσαλονίκη

Στην ενίσχυση της δραστηριότητας της κρουαζιέρας στη Θεσσαλονίκη στοχεύει η νέα συνεργασία που εγκαινιάζει η ΟΛΘ Α.Ε. με τη διεθνή συμβουλευτική εταιρεία Five Senses Consulting & Development. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής του λιμένα για την περαιτέρω ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που διαθέτει η πόλη ως προορισμός κρουαζιέρας.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η συνεργασία σηματοδοτεί την επόμενη φάση ανάπτυξης της κρουαζιέρας στη Θεσσαλονίκη, αξιοποιώντας τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια αλλά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτουν το λιμάνι, η πόλη και η ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπεται η υλοποίηση στρατηγικών ενεργειών που θα ενισχύσουν τη θέση της Θεσσαλονίκης στον διεθνή χάρτη της κρουαζιέρας. Μεταξύ άλλων εξετάζονται οι δυνατότητες ανάπτυξης homeporting, δηλαδή η χρήση του λιμανιού της πόλης ως σημείου εκκίνησης και ολοκλήρωσης ταξιδιών κρουαζιέρας.

Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας με την πόλη και τους τοπικούς φορείς του τουρισμού, καθώς και στη δημιουργία νέων εμπειριών για τους επιβάτες κρουαζιέρας που επισκέπτονται την περιοχή. Στόχος είναι η περαιτέρω ανάδειξη της Θεσσαλονίκης ως ολοκληρωμένου τουριστικού προορισμού, αλλά και η ενίσχυση της διασύνδεσης της κρουαζιέρας με την τοπική οικονομία.

Στο πλαίσιο της έναρξης της συνεργασίας πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Συγκεκριμένα, έγινε συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΟΛΘ Α.Ε., Δρ. Ιωάννη Τσάρα, καθώς και με τον σύμβουλο ασφάλειας του λιμένα, Κωνσταντίνο Κάβδα.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων εξετάστηκαν οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της κρουαζιέρας στη Θεσσαλονίκη, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δυνατότητες αξιοποίησης του homeporting, το οποίο μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την τουριστική δραστηριότητα της πόλης.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ λιμένα, τοπικής αυτοδιοίκησης και τουριστικών φορέων. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός συντονισμένου πλαισίου δράσεων που θα συμβάλει στην ανάδειξη της Θεσσαλονίκης ως σημαντικού προορισμού κρουαζιέρας στη Μεσόγειο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Δρ. Ιωάννης Τσάρας, δήλωσε ότι η Θεσσαλονίκη διαθέτει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τομέα της κρουαζιέρας. Όπως ανέφερε, η νέα συνεργασία αποσκοπεί στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει τόσο το λιμάνι όσο και η πόλη, καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων με τις διεθνείς εταιρείες κρουαζιέρας.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Five Senses Consulting, Ιωάννης Μπρας, υπογράμμισε ότι η Θεσσαλονίκη αποτελεί έναν προορισμό με ισχυρή ταυτότητα και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, ο οποίος διαθέτει σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης στον τομέα της κρουαζιέρας.

Όπως σημείωσε, μέσα από τη συνεργασία με την ΟΛΘ Α.Ε. θα επιδιωχθεί η στρατηγική ενίσχυση της παρουσίας της πόλης στη διεθνή αγορά κρουαζιέρας, η ανάπτυξη ευκαιριών για homeporting και η δημιουργία νέων εμπειριών που θα ενισχύσουν τη συνολική αξία του προορισμού.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της διοίκησης της ΟΛΘ Α.Ε. για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στη Θεσσαλονίκη. Στην προσπάθεια αυτή αξιοποιούνται η στρατηγική γεωγραφική θέση του λιμένα, ο σύγχρονος τερματικός σταθμός κρουαζιέρας «Μέγας Αλέξανδρος», οι σύγχρονες υποδομές του λιμανιού, αλλά και η εγγύτητα με το κέντρο της πόλης και τα σημαντικά αξιοθέατα της Βόρειας Ελλάδας.

Διαβάστε επίσης:

AEGEAN: Κέρδη €147,8 εκατ. αυξημένα κατά 14%, 17,3 εκατ. επιβάτες και EBITDA €421,5 εκατ. το 2025

Ισχυρή κερδοφορία για τον όμιλο Σαράντης το 2025 με αυξημένα κέρδη, μέρισμα και επενδύσεις

EUROCERT: Στη FOODEXPO 2026 με έμφαση στην πιστοποίηση ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων