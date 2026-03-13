search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 09:01
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.03.2026 08:10

Holcim: Επεκτείνεται στην Κολομβία με εξαγορά δραστηριοτήτων της Cemex έναντι 485 εκατ. δολαρίων

13.03.2026 08:10
Holcim

Στην ενίσχυση της παρουσίας της στη Λατινική Αμερική προχωρά η Holcim, μητρική εταιρεία του Ομίλου Ηρακλής, μέσω της εξαγοράς δραστηριοτήτων δομικών υλικών της Cemex στην Κολομβία. Η συμφωνία, ύψους 485 εκατ. δολαρίων, αποτελεί μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης του ομίλου σε αναπτυσσόμενες αγορές και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το αποτύπωμά του στην περιοχή.

Οι δραστηριότητες που αποκτώνται αντιστοιχούν σε εκτιμώμενες καθαρές πωλήσεις περίπου 360 εκατ. δολαρίων το 2026 και περιλαμβάνουν σημαντικές παραγωγικές υποδομές. Μεταξύ αυτών βρίσκονται το εργοστάσιο τσιμέντου Caracolito, ο σταθμός άλεσης Santa Rosa, καθώς και περισσότερες από 20 μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, αδρανών υλικών, κονιαμάτων και προσμίκτων.

Η νέα εξαγορά έρχεται να συμπληρώσει το ήδη υπάρχον επιχειρηματικό αποτύπωμα της Holcim στην Κολομβία. Ο όμιλος διαθέτει ήδη εργοστάσιο τσιμέντου στη Nobsa, οκτώ μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, μία μονάδα προσμίκτων και μία μονάδα αδρανών υλικών, καθώς και περισσότερα από 150 καταστήματα λιανικής Disensa, μέσω των οποίων διαθέτει προϊόντα και λύσεις δομικών υλικών στην τοπική αγορά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Holcim, Miljan Gutovic, δήλωσε ότι η εξαγορά αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας στη Λατινική Αμερική. Όπως ανέφερε, η ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στην Κολομβία συμβάλλει στην υλοποίηση της στρατηγικής NextGen Growth 2030, η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη του ομίλου μέσα από επενδύσεις σε δυναμικές αγορές.

«Η συγκεκριμένη επένδυση ενισχύει το αποτύπωμα της Holcim στην Κολομβία και συμπληρώνει το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων μας στη χώρα. Παράλληλα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη σε μια αγορά με σημαντικές προοπτικές», σημείωσε ο ίδιος.

Η αξία της συναλλαγής αντιστοιχεί σε πολλαπλασιαστή EBITDA περίπου πέντε φορές για το 2026 σε pro forma βάση, μετά την ενσωμάτωση των αναμενόμενων συνεργειών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας, οι συνέργειες αυτές θα ανέλθουν περίπου στα 30 εκατ. δολάρια και αναμένεται να επιτευχθούν πλήρως μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Η Holcim εκτιμά ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή ήδη από το πρώτο έτος μετά την ολοκλήρωσή της, ενώ από το τρίτο έτος αναμένεται να έχει θετική επίδραση και στην απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων.

Η εξαγορά εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του ομίλου για πειθαρχημένη χρηματοοικονομική διαχείριση και αποτελεσματική κατανομή κεφαλαίων, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας σε διεθνές επίπεδο.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται προς το τέλος του έτους, υπό την προϋπόθεση ότι θα δοθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές και θα εκπληρωθούν οι συνήθεις όροι που συνοδεύουν αντίστοιχες συναλλαγές.

Διαβάστε επίσης

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Ο Μανώλης Μαραγκουδάκης ολοκληρώνει την 30ετή πορεία του – Νέος CEO ο Αριστοτέλης Χαντάβας

Όμιλος ΑΒΑΞ: Υπογραφή MoU με ΣΤΑΝΤΑ για πύργο κατοικιών στα Κεραμεία Αλλατίνη

Στρατηγική συμμαχία AKTOR – ONEX για τη διεκδίκηση του λιμανιού της Ελευσίνας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
cindy-croford-new
LIFESTYLE

Σίντι Κρόφορντ: Το βίντεο με την πρωινή ρουτίνα της που προκάλεσε αντιδράσεις – «Είσαι εκτός πραγματικότητας»

samaras_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντώνης Σαμαράς: Η ρωγμή που έγινε… ρήγμα και η τακτική της κυβέρνησης μπροστά στη νέα επίθεση

iran new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ακραίες απειλές από τον Τραμπ, «δείτε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες» – Βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύτηκε προς τη βάση του Ιντσιρλίκ – Όλες οι εξελίξεις

ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Νεκρός 35χρονος μέσα στο αυτοκίνητό του, τι εκτιμούν οι αρχές

eforia gise
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά εισοδήματα και εφορία τι ισχύει για τις δηλώσεις και πώς φορολογούνται τα ποσά προηγούμενων ετών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

idiotiko sxoleio douka – new
BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

flat-hunters
MEDIA

ANT1: Πρόωρο φινάλε για το στεγαστικό ριάλιτι «Flat Hunters»

syntaxiouxoi new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλασματικά Έτη: Ο «δρόμος» για σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα

kwnstantinopoulos androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντινόπουλος κατά Ανδρουλάκη μετά τη διαγραφή: «Τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 09:01
cindy-croford-new
LIFESTYLE

Σίντι Κρόφορντ: Το βίντεο με την πρωινή ρουτίνα της που προκάλεσε αντιδράσεις – «Είσαι εκτός πραγματικότητας»

samaras_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντώνης Σαμαράς: Η ρωγμή που έγινε… ρήγμα και η τακτική της κυβέρνησης μπροστά στη νέα επίθεση

iran new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ακραίες απειλές από τον Τραμπ, «δείτε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες» – Βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύτηκε προς τη βάση του Ιντσιρλίκ – Όλες οι εξελίξεις

1 / 3