Holcim: Επεκτείνεται στην Κολομβία με εξαγορά δραστηριοτήτων της Cemex έναντι 485 εκατ. δολαρίων

Στην ενίσχυση της παρουσίας της στη Λατινική Αμερική προχωρά η Holcim, μητρική εταιρεία του Ομίλου Ηρακλής, μέσω της εξαγοράς δραστηριοτήτων δομικών υλικών της Cemex στην Κολομβία. Η συμφωνία, ύψους 485 εκατ. δολαρίων, αποτελεί μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης του ομίλου σε αναπτυσσόμενες αγορές και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το αποτύπωμά του στην περιοχή.

Οι δραστηριότητες που αποκτώνται αντιστοιχούν σε εκτιμώμενες καθαρές πωλήσεις περίπου 360 εκατ. δολαρίων το 2026 και περιλαμβάνουν σημαντικές παραγωγικές υποδομές. Μεταξύ αυτών βρίσκονται το εργοστάσιο τσιμέντου Caracolito, ο σταθμός άλεσης Santa Rosa, καθώς και περισσότερες από 20 μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, αδρανών υλικών, κονιαμάτων και προσμίκτων.

Η νέα εξαγορά έρχεται να συμπληρώσει το ήδη υπάρχον επιχειρηματικό αποτύπωμα της Holcim στην Κολομβία. Ο όμιλος διαθέτει ήδη εργοστάσιο τσιμέντου στη Nobsa, οκτώ μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, μία μονάδα προσμίκτων και μία μονάδα αδρανών υλικών, καθώς και περισσότερα από 150 καταστήματα λιανικής Disensa, μέσω των οποίων διαθέτει προϊόντα και λύσεις δομικών υλικών στην τοπική αγορά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Holcim, Miljan Gutovic, δήλωσε ότι η εξαγορά αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας στη Λατινική Αμερική. Όπως ανέφερε, η ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στην Κολομβία συμβάλλει στην υλοποίηση της στρατηγικής NextGen Growth 2030, η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη του ομίλου μέσα από επενδύσεις σε δυναμικές αγορές.

«Η συγκεκριμένη επένδυση ενισχύει το αποτύπωμα της Holcim στην Κολομβία και συμπληρώνει το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων μας στη χώρα. Παράλληλα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη σε μια αγορά με σημαντικές προοπτικές», σημείωσε ο ίδιος.

Η αξία της συναλλαγής αντιστοιχεί σε πολλαπλασιαστή EBITDA περίπου πέντε φορές για το 2026 σε pro forma βάση, μετά την ενσωμάτωση των αναμενόμενων συνεργειών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας, οι συνέργειες αυτές θα ανέλθουν περίπου στα 30 εκατ. δολάρια και αναμένεται να επιτευχθούν πλήρως μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Η Holcim εκτιμά ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή ήδη από το πρώτο έτος μετά την ολοκλήρωσή της, ενώ από το τρίτο έτος αναμένεται να έχει θετική επίδραση και στην απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων.

Η εξαγορά εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του ομίλου για πειθαρχημένη χρηματοοικονομική διαχείριση και αποτελεσματική κατανομή κεφαλαίων, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας σε διεθνές επίπεδο.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται προς το τέλος του έτους, υπό την προϋπόθεση ότι θα δοθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές και θα εκπληρωθούν οι συνήθεις όροι που συνοδεύουν αντίστοιχες συναλλαγές.

