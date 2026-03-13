Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο «ΑΘΕ» με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.
Συγκεκριμένα, από αύριο Σάββατο 14 Μαρτίου έως και την Πέμπτη 2 Απριλίου, για την υλοποίηση τεχνικών εργασιών στη γέφυρα του Βοιωτικού Κηφισού, θα ισχύουν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
Ταυτόχρονα, θα ισχύει αποκλεισμός της δεξιάς παράπλευρης οδού του αυτοκινητόδρομου ΑΘΕ από το 105ο χλμ. μέχρι και το 105,6ο χλμ.
Οι οδηγοί που κινούνται στη δεξιά παράπλευρη οδό, στο ύψος του 104,9ου χλμ. και επιθυμούν να κατευθυνθούν προς τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Ακραιφνίου (107,32ο χλμ.) θα εκτρέπονται μέσω της αριστερής παράπλευρης οδού του αυτοκινητόδρομου και στη συνέχεια μέσω της Επαρχιακής Οδού Αλιάρτου – Κόκκινου προς τον Α/Κ Ακραιφνίου.
Αντίστοιχα, οι οδηγοί ερχόμενοι από τον Α/Κ Ακραιφνίου, που επιθυμούν να κατευθυνθούν προς τη δεξιά παράπλευρη οδό, στο ύψος του 104,9ου χλμ., θα οδηγούνται μέσω της Επαρχιακής Οδού Αλιάρτου – Κόκκινου και στη συνέχεια μέσω της αριστερής παράπλευρης οδού του αυτοκινητόδρομου ΑΘΕ.
Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.
Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.
Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.
