13.03.2026 15:29
ADVERTORIAL

13.03.2026 14:54

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

13.03.2026 14:54
nea-odos-logo-new

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο «ΑΘΕ» με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, από αύριο Σάββατο 14 Μαρτίου έως και την Πέμπτη 2 Απριλίου, για την υλοποίηση τεχνικών εργασιών στη γέφυρα του Βοιωτικού Κηφισού, θα ισχύουν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

  • Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 102,75ο χλμ. έως και το 103,6ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.
  • Εκτροπή κυκλοφορίας στο 103,6ο χλμ., προς την αριστερή λωρίδα.
  • Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α) από το 103,85ο χλμ. έως και το 105,65ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα.

Ταυτόχρονα, θα ισχύει αποκλεισμός της δεξιάς παράπλευρης οδού του αυτοκινητόδρομου ΑΘΕ από το 105ο χλμ.  μέχρι και το 105,6ο χλμ.

Οι οδηγοί που κινούνται στη δεξιά παράπλευρη οδό, στο ύψος του 104,9ου χλμ. και επιθυμούν να κατευθυνθούν προς τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Ακραιφνίου (107,32ο χλμ.) θα εκτρέπονται μέσω της αριστερής παράπλευρης οδού του αυτοκινητόδρομου και στη συνέχεια μέσω της Επαρχιακής Οδού Αλιάρτου – Κόκκινου προς τον Α/Κ Ακραιφνίου.

Αντίστοιχα, οι οδηγοί ερχόμενοι από τον Α/Κ Ακραιφνίου, που επιθυμούν να κατευθυνθούν προς τη δεξιά παράπλευρη οδό, στο ύψος του 104,9ου χλμ., θα οδηγούνται μέσω της Επαρχιακής Οδού Αλιάρτου – Κόκκινου και στη συνέχεια μέσω της αριστερής παράπλευρης οδού του αυτοκινητόδρομου ΑΘΕ.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

