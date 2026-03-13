Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σαφές μήνυμα της Τουρκίας στο Ιράν – «Δεν είμαστε μέρος του πολέμου, αλλά δεν θα ανεχθούμε επιθέσεις»

Μετά την αναχαίτιση ιρανικού πυραύλου στον τουρκικό εναέριο χώρο την Παρασκευή, πηγές των τουρκικών υπηρεσιών ασφαλείας δήλωσαν ότι η Τουρκία παραμένει επιφυλακτική ώστε να μην εμπλακεί σε σύγκρουση.

Οι πηγές σημειώνουν ότι η Τουρκία δεν αποτελεί μέρος του πολέμου που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε από μέσα αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο, σηματοδοτώντας την τρίτη αναχαίτιση ιρανικού πυραύλου πάνω από την Τουρκία, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Πηγές ανέφεραν ότι η υπομονή της Τουρκίας απέναντι σε πυραυλικές επιθέσεις δεν είναι «απεριόριστη».

Ένας δεύτερος πύραυλος αναχαιτίστηκε στις 9 Μαρτίου πάνω από την επαρχία Γκαζιαντέπ της Τουρκίας. Το υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε από μέσα του ΝΑΤΟ, ενώ συντρίμμια έπεσαν σε ακατοίκητη έκταση στη Γκαζιαντέπ. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Η πρώτη αναχαίτιση σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου, όταν ένας ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος που διέσχισε τον εναέριο χώρο του Ιράκ και της Συρίας αναχαιτίστηκε, με συντρίμμια να πέφτουν στην επαρχία Χατάι, στην περιοχή Ντορτιόλ.

Τρεις πύραυλοι δείχνουν «διαφορετικό μοτίβο» από άλλες επιθέσεις στην περιοχή

«Οι πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή μας έδειξαν για ακόμη μία φορά σε πόσο ευαίσθητο σημείο έχουν φτάσει οι παγκόσμιες και περιφερειακές ισορροπίες ασφάλειας», ανέφεραν τουρκικές πηγές ασφαλείας.

Οι πηγές σημείωσαν ότι το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν, το Ομάν, το Κατάρ και ο Λίβανος έχουν δεχθεί έντονες επιθέσεις και έχουν μετατραπεί σε γραμμές αντιπαράθεσης της σύγκρουσης.

Ωστόσο, οι πηγές πρόσθεσαν ότι οι πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν προς την Τουρκία από το Ιράν φαίνεται να ακολουθούν διαφορετικό μοτίβο σε σχέση με τις επιθέσεις σε αυτές τις χώρες.

«Πρώτον, δεν υπάρχει η ένταση επιθέσεων που παρατηρείται σε άλλες χώρες. Δεύτερον, δεν υπήρξαν θύματα ή υλικές ζημιές. Τρίτον, και οι τρεις πύραυλοι εξουδετερώθηκαν από συστήματα αεράμυνας», ανέφεραν οι πηγές.

Οι ίδιες πηγές δήλωσαν ότι η αναχαίτιση των πυραύλων από τα συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ αποτελεί κρίσιμο παράδειγμα όσον αφορά την προστασία του τουρκικού εναέριου χώρου και την αποτελεσματικότητα του συντονισμού των συμμάχων.

«Η Τουρκία δεν είναι μέρος του πολέμου, αλλά δεν θα ανεχθεί επιθέσεις»

Οι πηγές υπογράμμισαν ότι η Τουρκία δεν είναι μέρος του πολέμου και ενεργεί με προσοχή ώστε να μην παρασυρθεί στη σύγκρουση.

«Η Τουρκία ενεργεί με αίσθημα ευθύνης για να αποτρέψει τη δημιουργία νέων γραμμών έντασης στην περιοχή και μεταφέρει αυτό το μήνυμα σε όλες τις πλευρές», ανέφεραν οι πηγές.

Πηγές δήλωσαν ότι στάλθηκε σαφές μήνυμα προς την ιρανική πλευρά, ζητώντας να εντοπιστούν άμεσα οι υπεύθυνοι για τις επιθέσεις και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

«Η προσεκτική στάση της Τουρκίας δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως απεριόριστη ανοχή. Η Τουρκία διαθέτει την απαραίτητη αποτρεπτική ισχύ για να διασφαλίσει την εθνική της ασφάλεια και δεν θα διστάσει να λάβει ανταποδοτικά και τιμωρητικά μέτρα με τον τρόπο που θα κρίνει κατάλληλο όταν έρθει η στιγμή», σημείωσαν οι πηγές.

Οι διπλωματικές προσπάθειες του Ερντογάν θεωρούνται καθοριστικές για την αποτροπή κλιμάκωσης

Οι πηγές ανέφεραν επίσης ότι η Άγκυρα διατηρεί τα μέτρα ασφαλείας στο υψηλότερο επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα κρατά ανοιχτά τα διπλωματικά κανάλια ώστε να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση.

«Η εντατική διπλωματία σε επίπεδο ηγετών που ασκεί ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη μείωση της έντασης στην περιοχή και στην αποτροπή της επέκτασης της σύγκρουσης σε ευρύτερη γεωγραφική περιοχή», ανέφεραν οι πηγές.

Οι πηγές πρόσθεσαν ότι η διπλωματία του Ερντογάν αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους δείκτες του αντανακλαστικού της Τουρκίας ως υπεύθυνου κράτους που λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τη δική του ασφάλεια αλλά και τη σταθερότητα της περιοχής σε στιγμές κρίσης.

«Η Τουρκία θα συνεχίσει να βλέπει το κλειδί για την ειρήνη στη διπλωματία και τον διάλογο, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλειά της», ανέφεραν οι πηγές.

Διαβάστε επίσης:

Χέγκσεθ για Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Έχει τραυματιστεί και ίσως έχει παραμορφωθεί (Video)

Οργή στην ΕΕ για την άρση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο από τις ΗΠΑ: «Μονομερής, λάθος και ανησυχητική»

Πετρέλαιο: Γιατί δεν πρόκειται να υποχωρήσει άμεσα η τιμή του, ακόμα κι αν ο πόλεμος τελειώσει σύντομα