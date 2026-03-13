Πετρέλαιο: Γιατί δεν πρόκειται να υποχωρήσει άμεσα η τιμή του, ακόμα κι αν ο πόλεμος τελειώσει σύντομα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να υπόσχεται ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο του εναντίον του Ιράν, αλλά οι πολιτικές επιπτώσεις θα συνεχίσουν να υφίστανται πολύ καιρό μετά τη λήξη των εχθροπραξιών.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ υποβαθμίζουν την απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου και της βενζίνης που προκλήθηκε από τη διακοπή των μεταφορών αργού πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ, μιας στρατηγικής θαλάσσιας οδού, αναφέρει το POLITICO.

«Η πρόσφατη αύξηση των τιμών του πετρελαίου και της βενζίνης είναι προσωρινή, και αυτή η επιχείρηση θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές βενζίνης μακροπρόθεσμα», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, στους δημοσιογράφου, αναφερόμενη στις επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι διακυμάνσεις των τιμών θα διαρκέσουν «εβδομάδες, όχι μήνες», καθώς η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων συνεχίζει να είναι δυσχερής στο στενό.

Ωστόσο, αναλυτές υποστηρίζουν ότι η διαταραχή έχει ήδη ενσωματωθεί στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, απειλώντας να παρατείνει τις υψηλές τιμές της βενζίνης μέχρι και τις ενδιάμεσες εκλογές. Ακολουθούν πέντε λόγοι για τους οποίους οι υψηλές τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να παραμείνουν:

Η ζημιά έχει ήδη γίνει

Ο πόλεμος κατά του Ιράν έχει ήδη διαταράξει τις ενεργειακές αγορές της περιοχής του Κόλπου σε τέτοιο βαθμό που μια γρήγορη ανάκαμψη δεν είναι πλέον εφικτή, δήλωσε ο Ανάς Αλχατζί, εμπειρογνώμονας στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές.

Η συσσώρευση δεξαμενόπλοιων και στις δύο πλευρές του Στενού του Ορμούζ, το οποίο έχει ουσιαστικά κλείσει για περισσότερο από μία εβδομάδα, θα χρειαστεί τουλάχιστον δύο εβδομάδες για να εκκαθαριστεί. Στη συνέχεια, θα πρέπει να επανέλθει η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου σε έναν αυξανόμενο αριθμό χωρών της Μέσης Ανατολής που έχουν πλέον διακοπεί, συμπεριλαμβανομένων του Κατάρ, του Μπαχρέιν, του Ιράκ και της Σαουδικής Αραβίας.

Ορισμένες από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις ιρανικές επιθέσεις, όπως αυτές στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του Κατάρ, δεν μπορούν να αποκατασταθούν εύκολα, ανέφερε. «Το τέλος του πολέμου δεν σημαίνει το τέλος της κρίσης», δήλωσε ο Αλχατζί. «Έχουμε χώρες που σταμάτησαν κυριολεκτικά την παραγωγή επειδή οι αποθήκες τους είναι γεμάτες. Για να επαναφέρουμε το πετρέλαιο στα προ της κρίσης επίπεδα χρειάζεται χρόνος. Ειδικά για το LNG, χρειάζεται πολύς χρόνος».

Το ταγκό θέλει δύο

Ο Τραμπ μπορεί να ξεκίνησε τον πόλεμο – αλλά δεν έχει τη δύναμη να τον τερματίσει μονομερώς. Οι Ιρανοί δεν έχουν δηλώσει δημοσίως ότι θα συμφωνήσουν γρήγορα να σταματήσουν τις επιθέσεις τους. Την τελευταία εβδομάδα, έχουν στοχεύσει όλο και περισσότερο τις ενεργειακές υποδομές της περιοχής, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και μια μακρύτερη περίοδο αβεβαιότητας, αν συνεχίσουν.

Σε απάντηση στα σχόλια του Τραμπ, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Μοχάμαντ Ναΐνι, δήλωσε την Τρίτη στα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ότι «το Ιράν θα αποφασίσει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος». Οι ιρανικές αρχές έχουν πλήρη επίγνωση της πολιτικής πίεσης που αντιμετωπίζει ο Τραμπ στην πατρίδα του, όσο οι τιμές της βενζίνης στα βενζινάδικα παραμένουν υψηλές.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η απότομη άνοδος των παγκόσμιων τιμών του πετρελαίου έδειξε ότι το καθεστώς δεν θα υποκύψει αν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίσουν να στοχεύουν τις πετρελαϊκές υποδομές. «9 ημέρες μετά την έναρξη της Επιχείρησης Epic Mistake, οι τιμές του πετρελαίου έχουν διπλασιαστεί, ενώ όλα τα εμπορεύματα εκτινάσσονται στα ύψη. Γνωρίζουμε ότι οι ΗΠΑ συνωμοτούν εναντίον των πετρελαϊκών και πυρηνικών εγκαταστάσεών μας, με την ελπίδα να περιορίσουν τον τεράστιο πληθωριστικό σοκ. Το Ιράν είναι πλήρως προετοιμασμένο. Και εμείς, επίσης, έχουμε πολλές εκπλήξεις στην άκρη» είπε.

Υπάρχουν και τα χειρότερα

Την Τρίτη, ήρθαν στο φως στοιχεία ότι το Ιράν είχε αρχίσει να τοποθετεί νάρκες στο Στενό του Ορμούζ, μια σημαντική κλιμάκωση που θα μπορούσε να περιπλέξει σε μεγάλο βαθμό τις προσπάθειες για την επανέναρξη του 20% των καθημερινών παγκόσμιων μεταφορών ενέργειας που διέρχονται από την περιοχή, σύμφωνα με το CBS News.

Η πιθανή τοποθέτηση ναρκών στο στενό, σε συνδυασμό με όλες τις ζημιές στις υποδομές και τη διακοπή της παραγωγής, σημαίνει ότι θα χρειαστεί πολύς χρόνος μέχρι να επανέλθουν οι αγορές ενέργειας στην κανονική τους κατάσταση, δήλωσε ο Ρόρι Τζόνστον, αναλυτής πετρελαίου που συντάσσει το ενημερωτικό δελτίο «Commodity Context».

«Αυτή η κρίση θα συνεχίσει να επιδεινώνεται έως ότου επαναληφθεί η κανονική κυκλοφορία μέσω του Στενού και, σε αυτό το στάδιο, ακόμη και αν η σύγκρουση τερματιζόταν σήμερα και τα δεξαμενόπλοια επανέρχονταν στο 100% της ροής του Ορμούζ, θα χρειαζόταν ακόμα μήνες για να επιστρέψουμε σε κάτι που να μοιάζει με κανονικότητα», έγραψε στο X.

Όσο περισσότερο παραμένει ουσιαστικά κλειστό το στενό, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα ο κόσμος να οδηγηθεί σε μια «βαθιά ύφεση», δήλωσε ο Γκρεγκ Πρίντι, εμπειρογνώμονας σε θέματα διαταραχής της αγοράς ενέργειας που εργάστηκε στην Αμερικανική Υπηρεσία Ενέργειας (U.S. Energy Information Administration) κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του υιού Τζορτζ Μπους

Είπε ότι θα χρειαζόταν περισσότερο από ένα μήνα για να επανέλθει η κατάσταση στο φυσιολογικό, αν ο πόλεμος σταματούσε σήμερα, αλλά ότι δεν θα υπάρξει «κανονική κυκλοφορία δεξαμενόπλοιων όσο το Ιράν διαθέτει όπλα για να επιτεθεί στα δεξαμενόπλοια».

Ο Πρίντι, ο οποίος σήμερα είναι ανώτερος ερευνητής στο συντηρητικό «Κέντρο για το Εθνικό Συμφέρον», δήλωσε ότι η παραμονή του τρέχοντος όγκου πετρελαίου εκτός αγοράς για άλλες επτά εβδομάδες θα προκαλούσε μια σημαντική παγκόσμια οικονομική συρρίκνωση τόσο σοβαρή, που θα οδηγούσε «πιθανώς στη χειρότερη ύφεση που έχει δει κανείς από τη δεκαετία του 1930».

Δεν είναι μόνο οι νάρκες

Οι επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών από το Ιράν και ενδεχομένως από άλλες ομάδες διευρύνονται μέρα με τη μέρα και ενδέχεται να προκαλέσουν μόνιμη ζημιά. Την Τετάρτη, το Ιράν επιτέθηκε και κατέστρεψε μια μεγάλη εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στο Ομάν. Τρία πλοία χτυπήθηκαν κοντά στο Στενό του Ορμούζ την Τετάρτη, συμπεριλαμβανομένου ενός πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπό ταϊλανδική σημαία, για την επίθεση στο οποίο ανέλαβε την ευθύνη η ιρανική κυβέρνηση, επειδή «επέμενε παράνομα να περάσει από το Στενό του Ορμούζ».

Την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι τα πετρελαιοφόρα πρέπει να αρχίσουν να διέρχονται από το στενό πέρασμα παρά τους κινδύνους. «Νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιούν το στενό», είπε ο Τραμπ. «Κοιτάξτε, εξουδετερώσαμε σχεδόν όλα τα ναρκοθετικά τους πλοία σε μία νύχτα». Δημοκρατικοί γερουσιαστές που παρακολούθησαν μια απόρρητη ενημέρωση για τον πόλεμο την Τρίτη δήλωσαν ότι η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο για την επαναλειτουργία του στενού. «Αυτή τη στιγμή, δεν ξέρουν πώς να το ανοίξουν ξανά με ασφάλεια», έγραψε ο γερουσιαστής του Κονέκτικατ Κρις Μέρφι στο X. «Κάτι που είναι ασυγχώρητο, επειδή αυτό το μέρος της καταστροφής ήταν 100% προβλέψιμο».

Δεν είναι μόνο το Ιράν

Ενώ η κυβέρνηση των ΗΠΑ απειλεί την ιρανική κυβέρνηση με σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση που επιτεθούν σε πλοία που διέρχονται από το στενό, δεν είναι οι μόνοι εχθρικοί παράγοντες στην περιοχή που μπορούν να εμποδίσουν αποτελεσματικά τη ναυτιλιακή διαδρομή.

Υπάρχουν πολλές αποσχισθείσες ομάδες στην περιοχή που δεν συνδέονται με την ιρανική κυβέρνηση, αλλά οι οποίες είναι εξοργισμένες από τη δολοφονία του ηγέτη τους και επιζητούν εκδίκηση, όπως σημείωσε ο Αλχάτζι, ο εμπειρογνώμονας της αγοράς ενέργειας.

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δεν ήταν μόνο ο ηγέτης του Ιράν, αλλά και των σιιτών μουσουλμάνων γενικότερα, και είχε υποστηρικτές σε ολόκληρη την περιοχή, μεταξύ άλλων στην Υεμένη, τη Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν και αλλού, σημείωσε.

Αυτό έχει δημιουργήσει ένα ευρύτερο δίκτυο ομάδων που είναι πρόθυμες να επιτεθούν σε πετρελαϊκά συμφέροντα στην περιοχή, είπε, και υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να προετοιμάζουν ήδη επιθέσεις. Φθηνά drones θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να προκαλέσουν ζημιές σε πετρελαιοφόρα αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

«Είναι θυμωμένοι επειδή ο ηγέτης τους σκοτώθηκε», είπε ο Αλχάτζι. «Η τεχνολογία τα τελευταία 15 χρόνια έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που είναι πολύ πιθανό να προκληθούν ζημιές πολλών εκατομμυρίων δολαρίων με 500 δολάρια».

