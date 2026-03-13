Mυστήριο με τη διακοπή συνέντευξης του ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ: «Σε θέλει ο Πρόεδρος», επέστρεψε… σαν χαμένος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό συνέβη την Πέμπτη, όταν ένας βοηθός του Λευκού Οίκου διέκοψε τη συνέντευξη που παραχωρούσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να τον δει αμέσως.
«Με συγχωρείτε, ο πρόεδρος θέλει να σας δει αμέσως» του είπε ένας βοηθός του Λευκού Οίκου και ο Μπέσεντ έβγαλε το μικρόφωνο και έφυγε από το στούντιο ενώ έδινε συνέντευξη στο βρετανικό τηλεοπτικό κανάλι Sky News, αφήνοντας τον δημοσιογράφο Γουίλφρεντ Φροστ εμβρόντητο.
Όπως έγινε γνωστό ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, κλήθηκε επειγόντως στην Αίθουσα Έκτακτων Καταστάσεων του Λευκού Οίκου.
Είναι άγνωστο για ποια έκτακτη κατάσταση ήθελε «αμέσως» ο Τραμπ τον υφιστάμενό του, ή αν έμαθε ότι είπε κάτι που δεν του άρεσε και ήθελε να τον επιπλήξει.
