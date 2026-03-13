search
Mυστήριο με τη διακοπή συνέντευξης του ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ: «Σε θέλει ο Πρόεδρος», επέστρεψε… σαν χαμένος

treasure secretary new

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό συνέβη την Πέμπτη, όταν ένας βοηθός του Λευκού Οίκου διέκοψε τη συνέντευξη που παραχωρούσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να τον δει αμέσως. 

«Με συγχωρείτε, ο πρόεδρος θέλει να σας δει αμέσως» του είπε ένας βοηθός του Λευκού Οίκου και ο Μπέσεντ έβγαλε το μικρόφωνο και έφυγε από το στούντιο ενώ έδινε συνέντευξη στο βρετανικό τηλεοπτικό κανάλι Sky News, αφήνοντας τον δημοσιογράφο Γουίλφρεντ Φροστ εμβρόντητο.

Όπως έγινε γνωστό ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, κλήθηκε επειγόντως στην Αίθουσα Έκτακτων Καταστάσεων του Λευκού Οίκου.

Είναι άγνωστο για ποια έκτακτη κατάσταση ήθελε «αμέσως» ο Τραμπ τον υφιστάμενό του, ή αν έμαθε ότι είπε κάτι που δεν του άρεσε και ήθελε να τον επιπλήξει.

