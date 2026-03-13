Οργή στην ΕΕ για την άρση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο από τις ΗΠΑ: «Μονομερής, λάθος και ανησυχητική»

Η απόφαση των ΗΠΑ να άρουν κυρώσεις που είχαν επιβάλει στο ρωσικό πετρέλαιο είναι «πολύ ανησυχητική», λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Αντόνιο Κόστα χαρακτήρισε «πολύ ανησυχητική» τη «μονομερή» απόφαση των ΗΠΑ να άρουν κυρώσεις που είχαν επιβάλει στο ρωσικό πετρέλαιο εξαιτίας της ανόδου των τιμών του αργού λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η απόφαση αυτή «έχει αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η εξασθένηση των κυρώσεων αυξάνει τους ρωσικούς πόρους για τη διεξαγωγή του επιθετικού πολέμου εναντίον της Ουκρανίας», δήλωσε εκφράζοντας τη λύπη του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Η αύξηση της οικονομικής πίεσης επί της Ρωσίας είναι αποφασιστικής σημασίας για να δεχθεί η Μόσχα να διαπραγματευτεί σοβαρά για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», έγραψε ο Κόστα σε ανάρτησή του στο X.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα μια 30ημερη χαλάρωση των κυρώσεων που επιτρέπει σε χώρες να αγοράσουν ρωσικό πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα που είναι ήδη φορτωμένα σε πλοία.

Μερτς: Λάθος των ΗΠΑ αυτή η απόφαση

Και σε επίπεδο ηγετών υπάρχει έντονη ανησυχία γι’ αυτή την απόφαση του Τραμπ. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, έκανε λόγο για «λάθος απόφαση» κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Νορβηγό πρωθυπουργό, Γιόνας Στορ.

«Το πρόβλημα είναι στις τιμές, όχι στις προμήθειες. Και γι αυτό θα ήθελα να μάθω το σκεπτικό που οδήγησε την αμερικανική κυβέρνηση να πάρει μια τέτοια απόφαση» σχολίασε ο Μερτς.

«Αυτό που θέλουμε είναι να μην εκμεταλλευτεί η Ρωσία την κατάσταση στο Ιράν για να αποδυναμώσει την Ουκρανία, ούτε να τεστάρει τις αντοχές του ΝΑΤΟ στα ανατολικά και τα βόρεια» πρόσθεσε.

Κατέκρινε μάλιστα τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ότι εξαπέλυσαν την επίθεση στο Ιράν «χωρίς μια στρατηγική για το πώς θα την τελειώσουν».

