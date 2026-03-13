Οι ΗΠΑ επιτρέπουν για περίπου έναν μήνα τις πωλήσεις μέρους του πετρελαίου της Ρωσίας

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσισε να επιτρέψει προσωρινά –για περίπου έναν μήνα– την πώληση ρωσικού πετρελαίου αποθηκευμένου σε δεξαμενόπλοια, καθώς οι τιμές εξερράγησαν μετά το ξέσπασμα του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών στην Ουάσιγκτον χθες Πέμπτη.

Το υπουργείο εξέδωσε «γενική άδεια» που επιτρέπει την πώληση, ως την 11η Απριλίου, αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία που φορτώθηκαν σε δεξαμενόπλοια πριν από τη 12η Μαρτίου.

