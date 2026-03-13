search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 09:03
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.03.2026 07:04

Οι ΗΠΑ επιτρέπουν για περίπου έναν μήνα τις πωλήσεις μέρους του πετρελαίου της Ρωσίας

13.03.2026 07:04
petrelaio 654- new

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσισε να επιτρέψει προσωρινά –για περίπου έναν μήνα– την πώληση ρωσικού πετρελαίου αποθηκευμένου σε δεξαμενόπλοια, καθώς οι τιμές εξερράγησαν μετά το ξέσπασμα του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών στην Ουάσιγκτον χθες Πέμπτη.

Το υπουργείο εξέδωσε «γενική άδεια» που επιτρέπει την πώληση, ως την 11η Απριλίου, αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία που φορτώθηκαν σε δεξαμενόπλοια πριν από τη 12η Μαρτίου.

Διαβάστε επίσης

ΗΠΑ: Δύο νεκροί σε πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια – Πρώην μέλος της Εθνοφρουράς με δεσμούς με ISIS ο δράστης

Economist: Ο πόλεμος στο Ιράν αναταράσσει την παγκόσμια οικονομία – Η νέα εποχή ενεργειακής αστάθειας

Μερτς: Δεν υπάρχει αυξημένη απειλή στη Γερμανία λόγω του πολέμου στο Ιράν – Ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
cindy-croford-new
LIFESTYLE

Σίντι Κρόφορντ: Το βίντεο με την πρωινή ρουτίνα της που προκάλεσε αντιδράσεις – «Είσαι εκτός πραγματικότητας»

samaras_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντώνης Σαμαράς: Η ρωγμή που έγινε… ρήγμα και η τακτική της κυβέρνησης μπροστά στη νέα επίθεση

iran new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ακραίες απειλές από τον Τραμπ, «δείτε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες» – Βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύτηκε προς τη βάση του Ιντσιρλίκ – Όλες οι εξελίξεις

ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Νεκρός 35χρονος μέσα στο αυτοκίνητό του, τι εκτιμούν οι αρχές

eforia gise
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά εισοδήματα και εφορία τι ισχύει για τις δηλώσεις και πώς φορολογούνται τα ποσά προηγούμενων ετών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

idiotiko sxoleio douka – new
BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

flat-hunters
MEDIA

ANT1: Πρόωρο φινάλε για το στεγαστικό ριάλιτι «Flat Hunters»

syntaxiouxoi new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλασματικά Έτη: Ο «δρόμος» για σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα

kwnstantinopoulos androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντινόπουλος κατά Ανδρουλάκη μετά τη διαγραφή: «Τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 09:01
cindy-croford-new
LIFESTYLE

Σίντι Κρόφορντ: Το βίντεο με την πρωινή ρουτίνα της που προκάλεσε αντιδράσεις – «Είσαι εκτός πραγματικότητας»

samaras_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντώνης Σαμαράς: Η ρωγμή που έγινε… ρήγμα και η τακτική της κυβέρνησης μπροστά στη νέα επίθεση

iran new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ακραίες απειλές από τον Τραμπ, «δείτε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες» – Βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύτηκε προς τη βάση του Ιντσιρλίκ – Όλες οι εξελίξεις

1 / 3