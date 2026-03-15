search
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.03.2026 19:49
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Daily Mail: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μεταφέρθηκε στη Μόσχα για χειρουργείο

Η Daily Mail επικαλούμενη Μέσα Ενημέρωσης από το Κουβέϊτ, αναφέρει ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Μόσχα για επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο πόδι.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 56χρονος γιος του Αλί Χαμενεΐ, έπρεπε να χειρουργηθεί επειγόντως στο πόδι και γι’ αυτό αποφασίστηκε κάτω από άκρα μυστικότητα να μεταφερθεί στη Ρωσία.

Οι αρχικές πληροφορίες τον ήθελαν να βρισκεται σε κώμα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Σίνα της Τεχεράνης, μετά από την αεροπορική επιδρομή των Αμερικανών και των Ισραηλινών που στόχευσε την ηγεσία του Ιράν.

Οι τραυματισμοί του είναι πολύ σοβαροί, κάτι που επέβαλε -κατά το δημοσίευμα- την μεταφορά του στη Μόσχα για επέμβαση, μετά από πρόσκληση του Πούτιν, όπως ανέφερε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Al-Jarida.

Η μεταφορά του μάλιστα έγινε με ρωσικό αεροσκάφος, αναφέρει επίσης. Η πληροφορία για την μεταφορά του στη Ρωσία δεν επιβεβαιώνεται από το Ιράν, το οποίο νωρίτερα επικαλούνταν ότι είναι καλά στην υγεία του…

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1 / 3