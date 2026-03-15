Daily Mail: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μεταφέρθηκε στη Μόσχα για χειρουργείο

Η Daily Mail επικαλούμενη Μέσα Ενημέρωσης από το Κουβέϊτ, αναφέρει ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Μόσχα για επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο πόδι.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 56χρονος γιος του Αλί Χαμενεΐ, έπρεπε να χειρουργηθεί επειγόντως στο πόδι και γι’ αυτό αποφασίστηκε κάτω από άκρα μυστικότητα να μεταφερθεί στη Ρωσία.

Οι αρχικές πληροφορίες τον ήθελαν να βρισκεται σε κώμα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Σίνα της Τεχεράνης, μετά από την αεροπορική επιδρομή των Αμερικανών και των Ισραηλινών που στόχευσε την ηγεσία του Ιράν.

Οι τραυματισμοί του είναι πολύ σοβαροί, κάτι που επέβαλε -κατά το δημοσίευμα- την μεταφορά του στη Μόσχα για επέμβαση, μετά από πρόσκληση του Πούτιν, όπως ανέφερε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Al-Jarida.

Η μεταφορά του μάλιστα έγινε με ρωσικό αεροσκάφος, αναφέρει επίσης. Η πληροφορία για την μεταφορά του στη Ρωσία δεν επιβεβαιώνεται από το Ιράν, το οποίο νωρίτερα επικαλούνταν ότι είναι καλά στην υγεία του…

