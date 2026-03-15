Μέση Ανατολή: Ο ΙDF θέλει ακόμη τρεις βδομάδες πολέμου – Ομοβροντία ιρανικών πυραύλων στο Ισραήλ, η Βρετανία έστειλε F-35 και Typhoon πάνω από Κύπρο και Κατάρ (Live)

Σε κατάσταση γενικευμένου συναγερμού βρίσκεται το Ισραήλ, ενώ κλιμακώνεται επικίνδυνα η πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή που μαίνεται για 16η ημέρα.

Λίγες ώρες μετά το «χτύπημα» των ΗΠΑ στο νησί Χαρκ, εκπρόσωπος του IDF δήλωσε στο CNN ότι ο ισραηλινός στρατός σχεδιάζει τουλάχιστον τρεις ακόμη εβδομάδες επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, σημειώνοντας ότι απομένουν «χιλιάδες στόχοι».

«Είμαστε έτοιμοι, σε συντονισμό με τους Αμερικανούς συμμάχους μας, με σχέδια που εκτείνονται τουλάχιστον μέχρι την εβραϊκή γιορτή του Πάσχα, σε περίπου τρεις εβδομάδες από τώρα. Και έχουμε ακόμη πιο εκτεταμένα σχέδια για τρεις επιπλέον εβδομάδες μετά από αυτό», ανέφερε.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ποσό ύψους 827 εκατομμυρίων δολαρίων για «έκτακτες» στρατιωτικές αγορές, έγραψε σήμερα ο ισραηλινός Τύπος, δύο και πλέον εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Το κονδύλι των 2,6 δισεκατομμυρίων σεκέλ αποφασίστηκε τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο από το υπουργικό συμβούλιο, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνεδρίασης. Σύμφωνα με την εφημερίδα Haaretz, θα χρησιμοποιηθεί για «αγορές ασφαλείας» και θα καλύψει «επείγουσες ανάγκες».

Χτυπήθηκε και το Τελ Αβίβ

Tην ώρα που ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις τους εναντίον του Ιράν, χτυπώντας πολλές τοποθεσίες στην κεντρική επαρχία του Ισφαχάν, οι ισραηλινές δυνάμεις καλούν εκ νέου τους πολίτες να καταφύγουν στα καταφύγια για να προστατευτούν από το νέο πυραυλικό «σφυροκόπημα» της Τεχεράνης.

Heavy strikes on Iranian Revolutionary Guard's Central Command headquarters in Shahin Shahr, Isfahan Province today.

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με τα συστήματα αεράμυνας να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για την αναχαίτιση των απειλών που προέρχονται από τα βόρεια και ανατολικά σύνορα της χώρας. Μάλιστα, ο ισραηλινός ΥΠΕΞ, Γκίντεον Σάαρ, έσπευσε να επισημάνει πως η χώρα του δεν έχει έλλειψη αντιαεροπορικών πυρομαχικών για την αναχαίτιση πυραύλων.

«Χτυπήσαμε κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών»

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως πραγματοποίησε πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στόχευσαν κυρίως μια σημαντική αστυνομική μονάδα και ένα κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών στο Ισραήλ.

Σε ανακοίνωση που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν Irna, ο στρατός επιβεβαίωσε πως «στοχοθέτησε τα κέντρα ασφαλείας και αρχηγεία της αστυνομίας του σιωνιστικού καθεστώτος», μεταξύ άλλων την ειδική μονάδα Lahav 433, το ισραηλινό FBI, και ένα κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών, «με σφοδρές επιθέσεις με ντρόουν».

Footage published by the police shows one of the cluster bomb munitions from an Iranian ballistic missile striking central Israel.

Ένας πύραυλος έπεσε στις περιοχές Μπνέι Μπρακ και Ραμάτ Γκαν της ευρύτερης περιοχής του Τελ Αβίβ, σύμφωνα με το Al Jazzeera.

Η ισραηλινή αστυνομία δήλωσε ότι ερευνά αρκετές τοποθεσίες όπου έπεσαν θραύσματα ρουκετών και βλημάτων.

Από τα θραύσματα προκλήθηκαν ζημιές σε κτίριο που στεγάζει Αμερικανούς διπλωμάτες στο Ισραήλ.

Το Channel 12 μετέδωσε εικόνα που δείχνει ζημιές στην οροφή χώρου στάθμευσης, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται η ακριβής τοποθεσία του κτιρίου.

תיעוד | רסיס מטיל איראני פגע בבניין מגוריו של קונסול ארה"ב בישראל

Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ, ενώ σημαντικό παράρτημα λειτουργεί και στο Τελ Αβίβ, το οποίο στο παρελθόν φιλοξενούσε την αμερικανική πρεσβεία.

Τουλάχιστον τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν από ιρανική επίθεση στο κεντρικό Ισραήλ.

Σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ, τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα:

ένας 60χρονος άνδρας που τραυματίστηκε από θραύσματα γυαλιού στο Μπνέι Μπρακ και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

ένας 70χρονος άνδρας, ο οποίος υπέστη χτύπημα στο κεφάλι στο Ραμάτ Γκαν

μια 46χρονη και μια 18χρονη γυναίκα, οι οποίες τραυματίστηκαν στο Πετάχ Τίκβα και φέρουν ελαφρά τραύματα.

Σφοδροί βομβαρδισμοί στον Λίβανο

Την ίδια στιγμή, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) εντείνουν τις επιχειρήσεις τους στο έδαφος του Λιβάνου, με σφοδρούς βομβαρδισμούς που προκαλούν τεράστια σύννεφα καπνού πάνω από την περιοχή.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού εξέδωσε κατεπείγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους επτά συνοικιών στα νότια προάστια της Βηρυτού, καλώντας τους να τις εκκενώσουν άμεσα. Η προειδοποίηση είναι σαφής και αυστηρή: οι δυνάμεις του Ισραήλ θα στοχοποιήσουν οποιονδήποτε βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από υποδομές ή μέλη της Χεζμπολάχ, καθώς οι επιχειρήσεις εισέρχονται σε νέα, πιο επιθετική φάση.

Χεζμπολάχ: Εκτοξεύσαμε «προηγμένο πύραυλο» κατά αεροπορικής βάσης στο κεντρικό Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου επιβεβαίωσε σήμερα πως στοχοθέτησε με έναν «προηγμένο πύραυλο» την αεροπορική βάση Παλματσίμ, στο κεντρικό Ισραήλ, από την οποία διεξάγεται μια ευρεία εκστρατεία αεροπορικών πληγμάτων εναντίον του Λιβάνου.

Σε ένα δελτίο Τύπου, η φιλοϊρανική οργάνωση διευκρινίζει πως η βάση, στο νότιο τμήμα του Τελ Αβίβ, «απέχει 140 χιλιόμετρα από τα σύνορα» μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε επίσης την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον στόχων στο βόρειο Ισραήλ και εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων που εισέρχονται σε λιβανέζικο έδαφος, κοντά στα σύνορα.

Θρίλερ για την τύχη του Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με την τύχη του Μοτζταμπά Χαμενεΐ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προέβη σε δηλώσεις καθησυχασμού, τονίζοντας ότι ο Χαμενεΐ είναι καλά στην υγεία του και διατηρεί τον πλήρη έλεγχο της κρατικής μηχανής.

Η παρέμβαση αυτή κρίθηκε αναγκαία μετά τις αμφιβολίες που εξέφρασε δημόσια ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του στο NBC, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Ιρανός ηγέτης να μην είναι πλέον στη ζωή, δεδομένου ότι δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση το τελευταίο διάστημα.

Η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με την αμερικανική πλευρά να στέλνει σαφές μήνυμα στην Τεχεράνη πως, εφόσον ο ηγέτης της παραμένει ενεργός, θα πρέπει να επιλέξει την οδό της σύνεσης και της υποχώρησης προκειμένου να προστατεύσει τη χώρα του από μια ολοκληρωτική καταστροφή. Η διεθνής κοινότητα παραμένει σε στάση αναμονής, καθώς η απουσία του Χαμενεΐ από το προσκήνιο τροφοδοτεί σενάρια διαδοχής ή κατάρρευσης της ιεραρχίας σε μια στιγμή που η περιφερειακή σύρραξη δείχνει να μην έχει επιστροφή.

Ιράν: Καλεί τις χώρες να αποφύγουν ενέργειες κλιμάκωσης του πολέμου

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε στον Γάλλο ομόλογό του ότι οι χώρες πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να κλιμακώσει τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανάρτησή του ίδιου στον λογαριασμό του στο Telegram σήμερα Κυριακή.

Η δήλωση έρχεται μετά το κάλεσμα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς διάφορα κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, να αναπτύξουν σκάφη για να βοηθήσουν στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας μέσω του Στενού του Ορμούζ, το οποίο έχει αποκλειστεί από το Ιράν μετά από αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο έδαφός του.

Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου διέρχεται κανονικά από το στενό, μεταξύ Ιράν και Ομάν.

«Δεν στοχοποιούμε αμάχους»

Ο Αραγτσί σε δηλώσεις του νωρίτερα αρνήθηκε ότι η χώρα του στοχοποιεί αμάχους και κατοικημένες περιοχές στη Μέση Ανατολή, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για την οργάνωση μιας επιτροπής με τους γείτονές της, προκειμένου να διερευνηθούν οι ευθύνες για τέτοιες επιθέσεις, ενώ δεν παρέλειψε να «δείξει» το Ισραήλ ως πιθανό ένοχο.

Οι χώρες του Κόλπου έχουν καλέσει το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις του στις περιοχές τους όπου έχουν πληγεί αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, ενώ έχουν καταστραφεί ενεργειακές υποδομές και κατοικημένες περιοχές.

Η Τεχεράνη βρίσκεται σε επικοινωνία με διάφορες πρωτεύουσες χωρών του Κόλπου και θα καλωσόριζε οποιαδήποτε πρωτοβουλία που θα μπορούσε να εγγυηθεί τον συνολικό τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Χτυπήθηκε ιταλική βάση στο Κουβέιτ

Μια ιταλική στρατιωτική βάση στο Κουβέιτ, η οποία χρησιμοποιείται από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χτυπήθηκε από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, σύμφωνα με τον ιταλικό στρατό.

Η Βρετανία ανέπτυξε μαχητικά πάνω από τη Κύπρο

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας ενημέρωσε εν τω μεταξύ ότι μαχητικά αεροσκάφη Typhoon και F-35 πραγματοποίησαν επιχειρήσεις «για την υπεράσπιση των βρετανικών συμφερόντων».

Πρόσθεσε ότι οι πτήσεις έγιναν σε όλο το Κατάρ, την Κύπρο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία και το Μπαχρέιν.

An update on UK operations in the Middle East, 15 March 2026.

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν ξανά τον Νετανιάχου

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ορκίστηκαν ότι θα «κυνηγήσουν και θα σκοτώσουν» τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τη 16η ημέρα του πολέμου ανάμεσα στην Ισλαμική Δημοκρατία, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Αν «αυτός ο εγκληματίας», ο «δολοφόνος παιδιών», ο «σιωνιστής πρωθυπουργός» βρίσκεται «ακόμη στη ζωή, θα συνεχίσουμε να τον κυνηγάμε και θα τον σκοτώσουμε», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης μέσω του ιστοτόπου τους Sepah News.

«Οι ΗΠΑ πρέπει να αποχωρήσουν από τον Περσικό Κόλπο για να τελειώσει ο πόλεμος»

Την ώρα που όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στα Στενά του Ορμούζ, μετά το κάλεσμα Τραμπ σε άλλες χώρες, ο Μοχσέν Ρεζάι, μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, έθεσε ανυποχώρητους όρους για τη σταθερότητα στην περιοχή.

Ο Ρεζάι συνέδεσε άμεσα την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τον τερματισμό των εχθροπραξιών με τον πλήρη γεωπολιτικό αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών (ΗΠΑ) από τα στρατηγικά ύδατα του Περσικού Κόλπου, υπογραμμίζοντας πως η Τεχεράνη σκοπεύει να διατηρήσει τον απόλυτο έλεγχο των διεθνών περασμάτων.

«Το Στενό του Ορμούζ δεν θα ανοίξει στη ναυτιλία και κανένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο δεν θα επιτραπεί να εισέλθει στον Περσικό Κόλπο, καθώς η παρουσία της Αμερικής στην περιοχή υπήρξε η κύρια αιτία της ανασφάλειας τα τελευταία 50 χρόνια. Δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ασφάλεια χωρίς την αποχώρηση της Αμερικής και την ανάληψη του ελέγχου του Στενού του Ορμούζ από τις χώρες της περιοχής, συγκεκριμένα από το Ιράν και το Ομάν, που βρισκόμαστε στις δύο πλευρές του στενού. Το πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος είναι αποκλειστικά στο χέρι μας και θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο τερματισμού του μόνο όταν, καταρχάς, λάβουμε πλήρη αποζημίωση από την Αμερική για την καταστροφή που προκάλεσε και ζητήσουμε 100% εγγύηση ασφάλειας για το μέλλον. Κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό χωρίς την αποχώρηση των Αμερικανών, επομένως, η δεύτερη προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου είναι η οριστική αποχώρηση της Αμερικής από την περιοχή του Περσικού Κόλπου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ράιτ: «Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει εντός λίγων εβδομάδων»

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε σήμερα πως αναμένει ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν θα τελειώσει εντός «των επόμενων λίγων εβδομάδων».

«Πιστεύω πως αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει σίγουρα τις επόμενες λίγες εβδομάδες, θα μπορούσε να γίνει συντομότερα από αυτό. Όμως, ο πόλεμος θα τελειώσει τις επόμενες λίγες εβδομάδες και εμείς θα δούμε μια ανάκαμψη στον εφοδιασμό και μια πτώση στις τιμές έπειτα από αυτό», δήλωσε στην εκπομπή «This Week» του ABC.

HΠΑ: Νέα αύξηση στην τιμή του φυσικού αερίου

Οι τιμές του φυσικού αερίου στις ΗΠΑ έφτασαν κατά μέσο όρο τα 3,70 δολάρια το γαλόνι σήμερα αύξηση σχεδόν 24% από την έναρξη του πολέμου.

Ιντερνετ για λίγους

Σε ανάρτηση στο Telegram, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars τονίζει οι «σχολικές δραστηριότητες» θα είναι διαδικτυακές μέχρι τα τέλη Μαρτίου.

Στο μεταξύ, η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει εκτεταμένα προβλήματα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με τον οργανισμό παρακολούθησης διαδικτυακής δραστηριότητας NetBlocks, το Ιράν παραμένει σε μεγάλο βαθμό αποκομμένο από το ίντερνετ για περισσότερες από 360 ώρες.

«Η διακοπή πρόσβασης στο διαδίκτυο στο Ιράν έχει εισέλθει στην 16η ημέρα, καθώς το μέτρο συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα», ανέφερε ο οργανισμός σε ανάρτησή του.

Ωστόσο, η πρόσβαση δεν είναι ίδια για όλους. Όπως επισημαίνει η NetBlocks, ορισμένοι «επιλεγμένοι» που ασκούν επιρροή φαίνεται να εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, παρά τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στο μεγαλύτερο μέρος των χρησ

Αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ αναφέρει ότι αναχαίτισε αρκετούς βαλλιστικούς πυραύλους και drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

«Η αεράμυνα των ΗΑΕ αναχαίτισε 4 βαλλιστικούς πυραύλους και 6 drones», ανέφερε σε ανακοίνωσή του που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μπαχρέιν: Πέντε συλλήψεις υπόπτων για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε τη σύλληψη πέντε ατόμων για τη συλλογή και διαβίβαση ευαίσθητων πληροφοριών στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC).

Όπως έγινε γνωστό πρόκειται για πέντε άνδρες, ηλικίας 25 έως 39 ετών, εκ των οποίων ένας φέρεται να έχει «υποβληθεί σε εντατική εκπαίδευση σε στρατόπεδα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν».

«Αυτός και οι υπόλοιποι κρατούμενοι τράβηξαν φωτογραφίες και κατέγραψαν τις συντεταγμένες μιας σειράς ζωτικών και σημαντικών τοποθεσιών, καθώς και ορισμένων ξενοδοχείων στο Βασίλειο του Μπαχρέιν, και έστειλαν αυτές τις φωτογραφίες και τις συντεταγμένες στην Ιρανική Επαναστατική Φρουρά, γεγονός που βοήθησε στη διαδικασία στόχευσης αυτών των τοποθεσιών», αναφέρεται στην ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Βρετανία: Εξετάζει την πιο ενεργή συμμετοχή της στον πόλεμο

Η Βρετανία εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει πλοία και μη επανδρωμένα αεροσκάφη για την εξουδετέρωση ναρκών στη Μέση Ανατολή, σε μια προσπάθεια να ανοίξει ξανά το Στενό του Xoρμούζ, δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ .

Ο Μίλιμπαντ μιλώντας στην εκπομπή του BBC «Κυριακή με την Λόρα Κούνσμπεργκ» αποκάλυψε ότι οι υπουργοί της βρετανικής κυβέρνησης βρίσκονται σε ανοικτή επικοινωνία με τους συμμάχους της χώρας και εξετάζουν όλες τις επιλογές που έχει Ηνωμένο Βασίλειο να βοηθήσει στην επαναλειτουργία της ζωτικής σημασίας πλωτής οδού.

«Είναι πολύ σημαντικό να ανοίξουμε ξανά το στενό του Ορμούζ. Και έχουμε ήδη μιλήσει με τους συμμάχους μας, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ σχετικά με αυτό», επισήμανε, τονίζοντας πως «υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσαμε να συνεισφέρουμε, συμπεριλαμβανομένων της χρήσης ντρόουν».

O πάπας στηλιτεύει την «αποτρόπαια βία»

Ο πάπας Λέων απεύθυνε νέα έκκληση σήμερα για άμεση κατάπαυση του πυρός, διατυπώνοντας τη λύπη του για την «αποτρόπαιη βία» που, όπως είπε, έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο χιλιάδων αμάχων.

Ο ποντίφικας προειδοποίησε πως η βία δεν θα οδηγήσει στην απονομή της δικαιοσύνης, στη σταθερότητα και την ειρήνη που οι λαοί της περιοχής λαχταρούν.

«Εδώ και δύο εβδομάδες, οι άνθρωποι της Μέσης Ανατολής υποφέρουν από την αποτρόπαια βία του πολέμου», είπε κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας προσευχής στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Στο Κατάρ ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ

Ο Αιγύπτιος υπουργός των Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελάτι, θα ταξιδέψει σήμερα στο Κατάρ, στο πλαίσιο μιας περιοδείας του στον Κόλπο για να συζητήσει τις εξελίξεις σε περιφερειακό επίπεδο, με δεδομένο τον πόλεμο του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου.

Δεν έγινε γνωστό αν ο Αμπντελάτι θα επισκεφτεί και άλλες χώρες του Κόλπου.

