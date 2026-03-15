Γάζα: Οκτώ Παλαιστίνιοι αστυνομικοί νεκροί από ισραηλινά πυρά παρά την κατάπαυση πυρός

Οκτώ Παλαιστίνιοι αστυνομικοί, μέλη της Χαμάς, σκοτώθηκαν σήμερα σε ένα ισραηλινό πλήγμα που στόχευσε το όχημά τους στο κεντρικό τμήμα του θύλακα, παρά την κατάπαυση του πυρός που εφαρμόστηκε τη 10η Οκτωβρίου του 2025.

«Οκτώ μάρτυρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο έπειτα από μία επίθεση εναντίον ενός περιπολικού στην πόλη Αλ-Ζαουάιντα, στο κεντρικό τμήμα» του παλαιστινιακού θύλακα, ανέφερε το νοσοκομείο al-Aqsa στην πόλη Ντέιρ αλ Μπάλαχ.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γάζας, που διοικείται από τη Χαμάς, επιβεβαίωσε αυτόν τον απολογισμό, διευκρινίζοντας πως όλα τα θύματα ήταν αστυνομικοί, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός της αστυνομίας στο κεντρικό τμήμα της Γάζας, ο συνταγματάρχης Ιγιάντ Αμπού Γιουσντέφ.

