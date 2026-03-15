Ο Τουσκ προειδοποιεί: Το Polexit είναι μια υπαρκτή απειλή – Ανοιχτή διαμάχη με τον εθνικιστή πρόεδρο της Πολωνίας

Ο Ντόναλντ Τουσκ προειδοποίησε ότι μια πιθανή έξοδος της Πολωνίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί πλέον «πραγματική απειλή».
Υπαίτιο γι αυτό θεωρεί τον εθνικιστή πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι και τα δεξιά κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως αυτοί οδηγούν τη χώρα προς την αποχώρηση από το μπλοκ.
Σε ανάρτησή του στο X, ο Τουσκ ανέφερε ότι και οι δύο πτέρυγες της ακροδεξιάς συμμαχίας «Συνομοσπονδία» (Confederation) καθώς και οι περισσότεροι βουλευτές του εθνικιστικού κόμματος «Νόμος και Δικαιοσύνη» (PiS) επιθυμούν να ωθήσουν την Πολωνία εκτός ΕΕ.
Ο Τουσκ συνέδεσε επίσης τον κίνδυνο ενός «Polexit» με δυνάμεις που επιδιώκουν να «διαλύσουν την ΕΕ», αναφέροντας τόσο την Ρωσία, όσο και τις ΗΠΑ, μιλώντας για το κίνημα MAGA, ενώ συμπεριέλαβε σε αυτή τη λίστα και τον Βίκτορ Όρμπαν.
Αφορμή για την αντίδρασή του ήταν το βέτο του Πολωνού προέδρου σε απόκτηση χαμηλότοκων δανείων από την ΕΕ ύψους 43,7 δισ. Προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι αμυντικές στρατιωτικές δαπάνες.
Την Παρασκευή, ο πρώην υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του PiS, Κόνραντ Σιμάνσκι, έγραψε σε σχόλιό του σε εφημερίδα ότι η εθνικιστική δεξιά της Πολωνίας διολισθαίνει σε έναν «δρόμο προς το Polexit».
