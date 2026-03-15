search
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.03.2026 21:35
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Ο Τουσκ προειδοποιεί: Το Polexit είναι μια υπαρκτή απειλή – Ανοιχτή διαμάχη με τον εθνικιστή πρόεδρο της Πολωνίας

tusk

Ο Ντόναλντ Τουσκ προειδοποίησε ότι μια πιθανή έξοδος της Πολωνίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί πλέον «πραγματική απειλή».

Υπαίτιο γι αυτό θεωρεί τον εθνικιστή πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι και τα δεξιά κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως αυτοί οδηγούν τη χώρα προς την αποχώρηση από το μπλοκ.
Σε ανάρτησή του στο X, ο Τουσκ ανέφερε ότι και οι δύο πτέρυγες της ακροδεξιάς συμμαχίας «Συνομοσπονδία» (Confederation) καθώς και οι περισσότεροι βουλευτές του εθνικιστικού κόμματος «Νόμος και Δικαιοσύνη» (PiS) επιθυμούν να ωθήσουν την Πολωνία εκτός ΕΕ.

Ο Τουσκ συνέδεσε επίσης τον κίνδυνο ενός «Polexit» με δυνάμεις που επιδιώκουν να «διαλύσουν την ΕΕ», αναφέροντας τόσο την Ρωσία, όσο και τις ΗΠΑ, μιλώντας για το κίνημα MAGA, ενώ συμπεριέλαβε σε αυτή τη λίστα και τον Βίκτορ Όρμπαν.

Αφορμή για την αντίδρασή του ήταν το βέτο του Πολωνού προέδρου σε απόκτηση χαμηλότοκων δανείων από την ΕΕ ύψους 43,7 δισ. Προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι αμυντικές στρατιωτικές δαπάνες.

Την Παρασκευή, ο πρώην υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του PiS, Κόνραντ Σιμάνσκι, έγραψε σε σχόλιό του σε εφημερίδα ότι η εθνικιστική δεξιά της Πολωνίας διολισθαίνει σε έναν «δρόμο προς το Polexit».

Διαβάστε επίσης:

Αραγτσί: Ο Τραμπ σκοτώνει κόσμο επειδή θέλει να διασκεδάσει

Daily Mail: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μεταφέρθηκε στη Μόσχα για χειρουργείο

Ζελένσκι: «Θέλουμε χρήματα και τεχνολογία για να βοηθήσουμε στη Μέση Ανατολή»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tusk
makron
ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν – Πεζεσκιάν για τον πόλεμο στο Ιράν

astynomia-gallia
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: 13χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε με σφυρί τη μητέρα του στη Νίκαια

abbas-araghchi
ΚΟΣΜΟΣ

Αραγτσί: Ο Τραμπ σκοτώνει κόσμο επειδή θέλει να διασκεδάσει

YPEX1906
ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εξωτερικών: Τη Δευτέρα νέα πτήση επαναπατρισμού από Ντουμπάι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xristos pappous dimarxow fylis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

venzini-new
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στα βενζινάδικα: Στο τραπέζι το «λουκέτο» – Αποφάσεις μέσα στην εβδομάδα

Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

piesi-new
ΥΓΕΙΑ

Πίεση: Οι ιδανικές τιμές ανά ηλικία (Πίνακας)

LIFESTYLE

Μίνως Μάτσας: Θεωρώ ότι είμαι ο καλύτερος πατέρας του κόσμου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15.03.2026 21:27
tusk
makron
astynomia-gallia
1 / 3