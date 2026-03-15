Αραγτσί: Ο Τραμπ σκοτώνει κόσμο επειδή θέλει να διασκεδάσει

Ο Αμπάς Αραγτσί σε συνέντευξή του στο CBS υπερασπίστηκε τις επιθέσεις της χώρας του εναντίον κρατών του Κόλπου, αναφέροντας ότι «παρέδωσαν το έδαφός τους στις αμερικανικές δυνάμεις για να μας επιτεθούν».

Μιλώντας στην εκπομπή «Face the Nation» ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν είπε ότι η χώρα του επιτίθεται μόνο σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και εγκαταστάσεις.

«Τι μπορούμε να κάνουμε; Να καθόμαστε απλώς και να παρακολουθούμε τις αμερικανικές δυνάμεις να μας επιτίθενται από το έδαφός τους;» διερωτήθηκε.

Αρνήθηκε ότι τα ιρανικά drone χτυπούν εργοστάσια, ξενοδοχεία και πολίτες στις χώρες του Κόλπου, λέγοντας ότι «στοχεύουμε μόνο αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, αμερικανικές εγκαταστάσεις, αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Όλα όσα ανήκουν στους Αμερικανούς και είναι γεγονός ότι χρησιμοποιούν το έδαφός τους».

Ο ίδιος αναφέρει πως την ίδια στιγμή οι ΗΠΑ χτυπούν εκμεταλλευόμενοι θέσεις τους σε χώρες φιλικές προς το Ιράν και η Τεχεράνη δεν μπορεί να κάθεται απλά και να περιμένει τα χτυπήματα.

«Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, μόλις χθες επιτέθηκαν στα νησιά μας χρησιμοποιώντας πυραύλους πυροβολικού HIMARS, οι οποίοι είναι πύραυλοι μικρής εμβέλειας και χρησιμοποιούν το έδαφος των ΗΑΕ για να μας επιτεθούν. Πριν από περίπου μια εβδομάδα, τρία μαχητικά αεροσκάφη F-15 καταρρίφθηκαν, προφανώς, από φίλια πυρά στο Κουβέιτ. Αλλά κανείς δεν ρώτησε τι έκαναν στο Κουβέιτ.

Χρησιμοποιούσαν το Κουβέιτ και το έδαφος μιας γειτονικής, φιλικής χώρας, για να μας επιτεθούν. Είναι λοιπόν προφανές ότι δεν μπορούμε απλά να παραμείνουμε σιωπηλοί σε αυτό», σχολίασε ο Αραγτσί που στη συνέχεια, αφού επιβεβαίωσε ότι δεν δέχεται καν το Ιράν να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ, εξαπέλυσε επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ επέλεγε τον πόλεμο, εμείς αμυνόμαστε

«Είμαστε έτοιμοι να αμυνθούμε για όσο διάστημα χρειαστεί. Αυτό ακριβώς έχουμε κάνει μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε μέχρι ο πρόεδρος Τραμπ να συνειδητοποιήσει ότι πρόκειται για έναν παράνομο πόλεμο χωρίς νικητή. Και ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που σκοτώνονται μόνο και μόνο επειδή ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να διασκεδάσει. Αυτό ακριβώς έχει πει».

Επεξηγώντας τι εννοούσε λέγοντας πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ διασκεδάζει, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν απάντησε ότι ο ίδιος ο Τραμπ το δήλωσε: «Είπε ότι βυθίζουν πλοία και στοχεύουν διάφορα μέρη επειδή τους διασκεδάζει. Και ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι δεν υπάρχει… κανένα έλεος και αυτό στην πραγματικότητα αποτελεί έγκλημα πολέμου. Ακόμη και το να το λες αυτό αποτελεί έγκλημα πολέμου. Πρόκειται λοιπόν για έναν πόλεμο που επέλεξαν ο πρόεδρος Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες και εμείς θα συνεχίσουμε την αυτοάμυνά μας».

Ο Αμπάς Αραγτσί αρνήθηκε ότι ο συγκεκριμένος πόλεμος είναι πόλεμος επιβίωσης για την κυβέρνηση του Ιράν. «Δεν είναι πόλεμος επιβίωσης. Είμαστε αρκετά σταθεροί και ισχυροί. Απλώς υπερασπιζόμαστε τον λαό μας από αυτήν την πράξη επιθετικότητας και δεν βλέπουμε κανένα λόγο για τον οποίο θα έπρεπε να μιλήσουμε με τους Αμερικανούς, επειδή μιλούσαμε μαζί τους όταν αποφάσισαν να μας επιτεθούν και αυτό έγινε για δεύτερη φορά. Δεν υπάρχει καμία καλή εμπειρία από τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς. Μιλούσαμε. Γιατί λοιπόν αποφάσισαν να μας επιτεθούν; Τι καλό θα βγει αν επιστρέψουμε για να μιλήσουμε ξανά;».

Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά

Σύμφωνα με τον Αραγτσί, η Τεχεράνη είναι ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις με χώρες που επιδιώκουν ασφαλή διέλευση για τα πλοία τους μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Δεν μπορώ να αναφέρω καμία συγκεκριμένη χώρα, αλλά έχουμε προσεγγιστεί από αρκετές χώρες που επιθυμούν ασφαλή διέλευση για τα πλοία τους», είπε, αφήνοντας τις τελικές αποφάσεις στον ιρανικό στρατό.

Αρνήθηκε ότι τα Στενά είναι κλειστά, λέγοντας ότι τα πλοία «δεν έρχονται από μόνα τους λόγω της ανασφάλειας που επικρατεί εκεί, λόγω της επιθετικότητας των ΗΠΑ».

«Το συγκεκριμένο στοιχείο αφορούσε το ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν σε ποσοστό 60%, και είπα, στην πραγματικότητα πρότεινα, ότι είμαστε έτοιμοι να αραιώσουμε αυτό το εμπλουτισμένο υλικό, ή να το αναμίξουμε, όπως λένε, σε χαμηλότερο ποσοστό. Αυτή ήταν, λοιπόν, μια μεγάλη προσφορά, μια μεγάλη παραχώρηση, προκειμένου να αποδείξουμε ότι το Ιράν δεν ήθελε ποτέ πυρηνικά όπλα και δεν θα τα ήθελε ποτέ», σημείωσε.

